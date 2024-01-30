Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бородатый Генри Кавилл — на фото со съёмок фильма «Министерство неджентльменских дел»

Бородатый Генри Кавилл — на фото со съёмок фильма «Министерство неджентльменских дел»
Аудио-версия:
Комментарии

Генри Кавилл опубликовал у себя в соцсеть парочку фотографий со съёмок фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». На них можно увидеть героя Кавилла с бородой.

Кстати, первый трейлер картины появится уже сегодня вечером.

Фото: Соцсети Генри Кавилла

Фото: Соцсети Генри Кавилла

Действие картины развернётся в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Тогда Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе те самые «неджентльменские» приёмы.

Главные роли в фильме сыграют Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»).

Премьера ленты намечена на 19 апреля.

Материалы по теме
Каким получился сериал «Властелины воздуха». Обзор первых эпизодов шоу
Каким получился сериал «Властелины воздуха». Обзор первых эпизодов шоу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android