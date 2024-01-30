Бородатый Генри Кавилл — на фото со съёмок фильма «Министерство неджентльменских дел»

Генри Кавилл опубликовал у себя в соцсеть парочку фотографий со съёмок фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». На них можно увидеть героя Кавилла с бородой.

Кстати, первый трейлер картины появится уже сегодня вечером.

Фото: Соцсети Генри Кавилла

Фото: Соцсети Генри Кавилла

Действие картины развернётся в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Тогда Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе те самые «неджентльменские» приёмы.

Главные роли в фильме сыграют Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»).

Премьера ленты намечена на 19 апреля.