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Мировая премьера «Дюны 2» состоится 15 февраля в Лондоне

Мировая премьера «Дюны 2» состоится 15 февраля в Лондоне
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Мировая премьера «Дюны 2» намечена на 1 марта, однако первый показ продолжения саги Дени Вильнёва состоится на две недели раньше — 15 февраля. Об этом сообщает издание Discussing Film со ссылкой на пресс-релиз кинокомпании Warner Bros.

Премьера ленты с красной дорожкой и главными звёздами картины пройдёт в Лондоне. Судя по всему, после этого появятся первые отзывы, а затем и первые обзоры журналистов, посмотревших фильм.

Сюжет продолжения «Дюны» посвятят Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», который вышел в 1965 году.

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