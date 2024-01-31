Для Genshin Impact вышел патч 4.4 с новыми персонажами, локацией и наградами

31 января для Genshin Impact вышло обновление под версией 4.4 — первый патч для знаменитого экшена в 2024 году. Он доступен игрокам в течение ближайших шести недель — 13 марта разработчики выпустят апдейт 4.5 со множеством нововведений.

Трейлер патча 4.4 для Genshin Impact

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

В обновлении 4.4 в Genshin Impact добавили двух персонажей:

Сянь Юнь — играбельная версия адепта Хранителя облаков, которая ранее появлялась в сюжете в образе птицы. Это пятизвёздочный персонаж анемо-стихии (воздух), которая сражается катализатором.

— играбельная версия адепта Хранителя облаков, которая ранее появлялась в сюжете в образе птицы. Это пятизвёздочный персонаж анемо-стихии (воздух), которая сражается катализатором. Ка Мин — сотрудник охранного предприятия и уличный артист в одном лице. Владеет силой стихии пиро (огонь), оружие — двуручный меч, редкость — четыре звезды.

Вместе с выходом нового патча в игре появилась новая область, соединяющая юго-восток Фонтейна с севером региона Ли Юэ. В ней пользователи могут найти чайную деревню, несколько квестов и нового босса, который даст ресурсы для прокачки новых персонажей.

Геймеров также ждут новые задания и события, а также новые скины для персонажей и баннеры. С полным списком изменений можно ознакомиться в нашем отдельном материале.