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Пол Беттани и Элизабет Олсен сымпровизировали самую драматичную сцену во «Мстителях: Война бесконечности»

Пол Беттани и Элизабет Олсен сымпровизировали самую драматичную сцену во «Мстителях 3»
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Недавно Пол Беттани дал интервью журналистам из издания Collider. В ходе разговора актёр поделился, что во время съёмок самой драматичной сцены в «Мстителей: Война бесконечности» ему с Элизабет Олсен пришлось импровизировать.

Та самая сцена

Видео доступно на YouTube-канале Filmey Box. Права на видео принадлежат Marvel.

Дело в том, что изначальный вариант сценария по какой-то причине не сработал, поэтому братья Руссо предложили актёрам сымпровизировать. Беттани отметил, что доверие между ним и Олсен на площадке было на крайне высоком уровне, что и позволило добиться нужного эффекта в сцене.

Напомним, премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» состоялась в 2018 году. Режиссёрами картины выступили Энтони и Джо Руссо.

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