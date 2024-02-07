Юэн Макгрегор всё ещё надеется убедить Disney выпустить второй сезон «Оби-Вана Кеноби»

Недавно актёр Юэн Макгрегор посетил мероприятие MegaCon Orlando 2024. В ходе него исполнитель главной роли в сериале «Оби-Ван Кеноби» поделился, что всё ещё надеется убедить Disney выпустить второй сезон шоу.

Будем надеяться, что они сделают ещё один сезон. Каждый ведь может обратиться к Disney?

Макгрегор уже не первый раз выражает готовность в любой момент вернуться к роли Оби-Вана. Сама DIsney пока официально так и не продлила проект, ссылаясь на формат мини-сериала.

Напомним, действия шоу происходят спустя 10 лет после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод 3: Месть ситхов». Согласно сюжету Оби-Ван отправляется спасать принцессу Лею из плена Галактической Империи, что позже приводит к стычке с его бывшим учеником Энакином Скайуокером (Дартом Вейдером).

Премьера сериала состоялась в мае 2022 года. В первый сезон вошло шесть эпизодов.