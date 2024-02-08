«Дюне 2» предрекают старт в $ 65 млн в США — в полтора раза больше запуска первой «Дюны»

26 января в США стартовали продажи билетов на первые сеансы «Дюны 2» — продолжения научно-фантастической картины по одноимённому роману Фрэнка Герберта. Спустя почти две недели продаж аналитики уже делают первые прогнозы по стартовой кассе одного из самых ожидаемых блокбастеров года.

Так, по первым подсчётам «Дюна 2» может стартовать в США c результатом в $ 65 млн. Это в полтора раза больше, чем запуск оригинальной «Дюны» в 2021 году — тогда картина собрала в первые выходные $ 41 млн, запустившись в том числе в онлайн-кинотеатре HBO Max.

Сейчас темпы покупок билетов «Дюны 2» опережают даже «Оппенгеймера», который запустился с $ 82 млн в домашнем регионе. Однако эксперты отмечают, что это вполне логично — в первую очередь билеты скупают фанаты, после чего наблюдается серьёзный спад продаж.

Премьера «Дюны 2» состоится 1 марта. Более точные прогнозы аналитики опубликуют ближе к выходу картины в кинотеатрах.