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Дени Вильнёв хочет увидеть развитие вселенной «Дюны» даже после завершения своей трилогии

Дени Вильнёв хочет увидеть развитие вселенной «Дюны» даже после завершения своей трилогии
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Недавно режиссёр Дени Вильнёв пообщался с ведущим канала Jake's Takes. В ходе разговора постановщик поделился, что хотел бы увидеть развитие вселенной «Дюны» даже после завершения своей трилогии.

Видео доступно на YouTube-канале Jake's Takes. Права на видео принадлежат Jake's Takes.

Эти книги гораздо более необузданные, поэтому их наверняка будет гораздо труднее адаптировать. Однако я всегда буду рядом и смогу помочь.

«Дюна 2» расскажет о Поле Атрейдесе и его становлении среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», который вышел в 1965 году.

Мировая премьера «Дюны 2» состоится 1 марта. Причём первый показ ленты пройдёт на две недели раньше — 15 февраля.

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