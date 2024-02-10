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Второй сезон может испортить впечатление от первого: Рузиль Минекаев — о продолжении сериала Слово пацана

Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев высказался о втором сезоне сериала
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Недавно звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев дал интервью блогерше Надежде Стрелец. В ходе разговора исполнитель главный роли высказался о многочисленных слухах, которые ходят вокруг второго сезона шоу.

По словам актёра, он не знает, планируют ли авторы выпустить продолжение, однако сам бы не хотел этого. Минекаев считает, что второй сезон может испортить впечатления от первого.

Видео доступно на YouTube-канале «Надежда Стрелец». Права на видео принадлежат Надежде Стрелец.

Я правда не знаю, будет ли он (второй сезон), планируют ли его или нет. Но… надеюсь, что нет. Сюжет можно продолжить. Боюсь, что второй сезон может испортить впечатление от первого, как часто бывает.

Сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений.

Первый сезон сериала «Слово пацана» стартовал 9 ноября и завершился 21 декабря.

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