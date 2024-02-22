«Дюна 2» стала самым высокооценённым фильмом в карьере Дени Вильнёва

21 февраля критики опубликовали обзоры «Дюны 2» — продолжения фантастического эпоса Дени Вильнёва. Журналисты оценили новую работу канадского режиссёра очень высоко: 97% обозревателей порекомендовали её к просмотру.
Таким образом, «Дюна 2» стала самым высокооценённым фильмом Дени Вильнёва. Прошлый лучший результат принадлежал фантастике «Прибытие» с Эми Адамс — его рекомендовали 94% изданий. Замыкает тройку боевик «Убийца» с Эмили Блант — 92%.
Рейтинги фильмов Дени Вильнёва на Rotten Tomatoes
Фото: X/Culture Crave
Рейтинг фильмов Дени Вильнёва на Rotten Tomatoes
- «Дюна 2» (2024) — 97%.
- «Прибытие» (2016) — 94%.
- «Убийца» (2015) — 92%.
- «Бегущий по лезвию 2049» (2017) — 88%.
- «Дюна» (2021) — 83%.
- «Пленницы» (2013) — 81%.
- «Враг» (2013) — 71%.
Премьера «Дюны 2» состоится уже 1 марта. До России лента неофициально доберётся уже 7-го числа.