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«Дюна 2» стала самым высокооценённым фильмом в карьере Дени Вильнёва

21 февраля критики опубликовали обзоры «Дюны 2» — продолжения фантастического эпоса Дени Вильнёва. Журналисты оценили новую работу канадского режиссёра очень высоко: 97% обозревателей порекомендовали её к просмотру.

Таким образом, «Дюна 2» стала самым высокооценённым фильмом Дени Вильнёва. Прошлый лучший результат принадлежал фантастике «Прибытие» с Эми Адамс — его рекомендовали 94% изданий. Замыкает тройку боевик «Убийца» с Эмили Блант — 92%.

Рейтинги фильмов Дени Вильнёва на Rotten Tomatoes Фото: X/Culture Crave

Рейтинг фильмов Дени Вильнёва на Rotten Tomatoes

«Дюна 2» (2024) — 97%. «Прибытие» (2016) — 94%. «Убийца» (2015) — 92%. «Бегущий по лезвию 2049» (2017) — 88%. «Дюна» (2021) — 83%. «Пленницы» (2013) — 81%. «Враг» (2013) — 71%.

Премьера «Дюны 2» состоится уже 1 марта. До России лента неофициально доберётся уже 7-го числа.