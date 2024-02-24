Сын писателя Фрэнка Герберта похвалил «Дюну 2»

Недавно старший сын писателя Фрэнка Герберта по имени Брайан сходил на закрытый показ фильма «Дюна 2», который основан на произведении его отца.

Он заявил, что если объединить первую часть ленты со второй, то получится лучшая адаптация классического романа «Дюна».

Я посмотрел «Дюну 2» в частной киностудии. Приятно, что написанную моим отцом историю так достоверно экранизировали. Если объединить вторую часть с первым фильмом, то это, безусловно, будет лучшей адаптацией классического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которая когда-либо была создана.

Сюжет «Дюны 2» расскажет о Поле Атрейдесе и его становлении среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», который вышел в 1965 году.

Премьера «Дюны 2» состоится уже 1 марта. До России лента неофициально доберётся 7-го числа.