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Гонорар Кристофера Нолана за «Оппенгеймер» достиг почти $ 100 млн после победы на «Оскаре»

Гонорар Кристофера Нолана за «Оппенгеймер» достиг почти $ 100 млн после победы на «Оскаре»
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Сумма, которую режиссёр Кристофер Нолан получит за работу над фильмом «Оппенгеймер», увеличилась примерно в 1,5 раза и почти достигла отметки в $ 100 млн. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Variety.

Ранее мы рассказывали, что гонорар постановщика составит $ 72 млн, что уже считалось крупнейшим гонораром в истории киноиндустрии. Теперь же сумма выросла из-за бонусов, которые Нолан получит из-за победы «Оппенгеймера» в главных номинациях премии «Оскар».

Всего лента получила семь золотых статуэток. Среди них — главный «Оскар» за лучший фильм, награда самому Нолану как лучшему режиссёру, а также призы за лучший саундтрек, лучшую операторскую работу и монтаж. По «Оскару» также получили Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший.

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