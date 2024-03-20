Сценаристка сериала «Аколит» не смотрела «Звёздные войны» — поэтому её и взяли в команду

Создательница сериала «Аколит» по вселенной «Звёздных войн» Лесли Хэдланд рассказала о своём подходе к созданию шоу. Она заявила, что над шоу работали самые разные сценаристы, включая тех, кто никогда не смотрел оригинальные фильмы и не был фанатом вселенной.

Хэдланд рассказала об одной из писательниц, которая работала над «Аколитом» без понимания, что такое «Звёздные войны». Такой человек потребовался для того, чтобы у проекта был взгляд со стороны, который мог бы внести свой вклад в сериал без привязанности к знаменитым персонажам.

Я сказала ей: «Ты потрясающий писатель, поэтому я хочу, чтобы ты была здесь. Я хочу, чтобы ты задавала неудобные вопросы к повествованию. Я не хочу полагаться на отдельные отсылки для создания эмоциональных моментов. Они должны быть заслуженны и проверены кем-то, кто не знаком со „Звёздными войнами“.

По словам Хэдланд, неназванная сценаристка согласилась поработать над сериалом, но всё же посмотрела оригинальную трилогию и её приквелы. Девушке очень понравились произведения Джорджа Лукаса, а главные сюжетные повороты франшизы её неоднократно поразили.

Премьера сериала «Аколит» состоится 4 июня. В первый сезон войдёт восемь эпизодов — первые две серии будут доступны в день выхода.