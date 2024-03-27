«Задача трёх тел» стартовала на Netflix с 11 млн просмотров — хуже «Аватара» и «Ван Писа»

Netflix поделился данными о просмотрах своих фильмов и сериалов в период с 18 по 24 марта. Главным хитом недели вновь стали «Джентльмены» Гая Ричи, а на втором месте расположилась научно-фантастическая новинка «Задача трёх тел» от создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса.

Шоу стартовало 21 марта и за четыре дня собрало 11 млн просмотров. Произведение вошло в топ-10 проектов Netflix по популярности в 93 странах, демонстрируя интерес публики со всего мира. В целом «Задача трёх тел» запустилась хуже «Ван Писа» (18 млн просмотров) и «Аватара» (21 млн просмотров), однако всё равно показала неплохой для своего жанра результат.

Тем временем Netflix пока не продлил сериал на второй сезон, однако увеличил количество рекламных материалов проекта в некоторых странах. Это может сигнализировать о том, что авторы «Игры престолов» всё же смогут закончить своё произведение, основанное на культовой фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня.