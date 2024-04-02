Apple не хочет выпускать 4,5-часовую версию «Наполеона» Ридли Скотта

Расширенная версия биографического фильма «Наполеон» режиссёра Ридли Скотта может не выйти в ближайшее время — этого якобы не хочет Apple, владеющая правами на картину.

Изначально Скотт создал две версии фильма про французского полководца — зрителям показали сокращённую (157 минут), а более продолжительную (270 минут) планировали выпустить позже. В конце года режиссёр называл её «фантастической» и обещал скорый релиз.

Вероятно, Apple смутили неоднозначные оценки фильма. Зрители оценили его ниже, чем «Капитана Марвел 2» и ряд других неудачных картин, а историки критиковали «Наполеона» за недостоверность показанных событий. В свою очередь, Ридли Скотт посоветовал заткнуться тем, кто не был на месте событий.