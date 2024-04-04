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Автор сериала «Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix покинул проект после первого сезона

Автор сериала «Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix покинул проект после первого сезона
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Создатель сериала «Аватар: Легенда об Аанге» для Netflix Альберт Ким покинул проект спустя полтора месяца после выхода первого сезона. Его место займут исполнительные продюсеры шоу — Кристин Бойлэн и Джаббар Райсани. Именно они будут отвечать за второй и третий сезоны произведения.

Интересно, что это уже второй уход шоураннера из экранизации «Аватара». Ранее сериал покинули создатели оригинального мультсериала Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко — они сослались на творческие разногласия ещё до старта основного производства.

По данным издания The Hollywood Reporter, Ким покинул проект по личным причинам и собирается поработать над чем-то другим для Disney. При этом он всё ещё останется исполнительным продюсером сериала, хотя и не поучаствует в создании второго и третьего сезона «Аватара».

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