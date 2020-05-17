Федерация не утвердила переход Трусовой к Плющенко. Побег от Тутберидзе может сорваться?

Переход рекордсменки мира Александры Трусовой к тренеру Евгению Плющенко стал самым громким событием в фигурном катании в период самоизоляции.
Казалось, сенсационную новость обсуждал и комментировал каждый, кто хоть что-то знает о фигурном катании. В основном решение 15-летней фигуристки не встретило понимания у болельщиков и специалистов. Плющенко заподозрили в переманивании талантливой спортсменки и желании насолить Этери Тутберидзе, а Трусову обвинили в предательстве и предрекли ей скорый конец карьеры.
И вот теперь выясняется, что все эмоции, ругань и обиды могут оказаться пустым звуком. Официально переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко пока не состоялся, и есть вероятность, что побег от Тутберидзе может сорваться.
Неужели мечтам Плющенко о работе с готовой высококлассной фигуристкой так и не суждено сбыться?
Почему федерация не утвердила переход Трусовой?
Ситуация вокруг громкого трансфера в фигурном катании развивалась стремительно. Информация о переходе Трусовой к Плющенко появилась 6 мая. В тот же день двукратный олимпийский чемпион подтвердил, что будет лично работать с Сашей и намерен вложить в этот проект душу, силы и, конечно, деньги. Естественно, в группе Тутберидзе уходу двукратной чемпионки мира среди юниоров были не рады, но отрицать побег Трусовой не стали. А спустя неделю до комментариев снизошла и сама фигуристка.
Плющенко уже подбирает музыку для новых программ своей звёздной ученицы и активно общается с хореографами, а Саша с воодушевлением ждёт начала тренировочного процесса. Всё выглядит так, будто смена Трусовой тренера – свершившийся факт, но при оформлении сенсационного трансфера возникли сложности. Переход спортсмена от одного наставника к другому вступает в силу только после официального утверждения Федерацией фигурного катания на коньках России, а его к настоящему моменту нет.
Переход Трусовой к Плющенко мог быть оформлен официально на заседании исполкома федерации, которое прошло 15 мая в онлайн-формате. Однако во время обсуждения этот вопрос не поднимался, поскольку у федерации на данный момент нет всех необходимых документов. Почётный президент ФФККР Валентин Писеев подтвердил, что в организацию поступило заявление от Трусовой, но для принятия решения его мало. Также необходима рецензия на переход от Центра спорта и образования «Самбо-70», где спортсменка числилась раньше, а также документ об отношении к переходу Московской федерации фигурного катания.
Будет ли Тутберидзе препятствовать переходу Трусовой?
Могут ли бюрократические препоны помешать Трусовой осуществить смену наставника? Всё, что зависело от Плющенко и родителей несовершеннолетней спортсменки, они сделали. Теперь слово за бывшей организацией, к которой была приписана спортсменка, а также региональной федерацией. По действующему положению они обязаны предоставить соответствующие документы в установленные сроки.
Далеко не факт, что «Самбо-70» выразит одобрение действиями Трусовой. По реакции тренерского штаба было заметно, что решение Саши оказалось для специалистов неприятным и болезненным, а руководитель центра Ренат Лайшев и вовсе назвал поступок юной спортсменки предательством. Поэтому в теории руководство «Самбо-70» может постараться воспрепятствовать уходу Трусовой к Плющенко, но вряд ли это возымеет эффект. Очевидно, что возвращение Саши к Тутберидзе в это межсезонье невозможно, а без полноценной подготовки одну из лучших фигуристок страны федерация точно не оставит. Наверняка понимают это и в московской федерации.
Плющенко может остаться ни с чем?
Окончательное решение всё равно останется за ФФККР. Не секрет, что чиновники встретили намерение Трусовой с настороженностью и тревогой. Несмотря на относительные неудачи прошлого сезона, Саша остаётся одной из сильнейших фигуристок мира и явным претендентом на медаль Олимпиады-2022. Причём имя и репутацию она заработала, занимаясь у Тутберидзе, так что в федерации наверняка рассчитывали на продолжение плодотворного сотрудничества. Но Трусова добровольно ушла от тренера, сделавшего её уникальной и космической, и насильно вернуть её в «Самбо-70» уже не получится.
Теперь федерации, по сути, надо ответить на следующий вопрос: достаточно ли у академии Плющенко профессионализма и ресурсов для того, чтобы тренировать одну из лучших фигуристок планеты. В худшем для Евгения случае переход не будет утверждён, и Трусовой придётся в срочном порядке искать другого специалиста. При таком варианте Плющенко останется у разбитого корыта, а его мечтам о работе с фигуристкой топ-уровня не суждено будет сбыться.
Почему переход, скорее всего, состоится?
Впрочем, с высокой долей вероятности, в федерации пойдут навстречу спортсменке и переход всё-таки будет утверждён. Во-первых, Плющенко намекал, что готов разделить с федерацией расходы по привлечению ведущих специалистов для работы с Трусовой. Во-вторых, в случае разногласий с чиновниками Трусова может задуматься о смене гражданства и кататься у Плющенко уже за другу страну. В-третьих, новый тренер наверняка будет задействовать Трусову в своих шоу, и спортсменка как член сборной должна будет делиться заработками с федерацией.
Тем более основные фавориты предстоящих двух сезонов всё равно остались у Тутберидзе.
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