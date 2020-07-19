«Я везде провалилась». Почему фигуристка Александровская решила уйти из жизни

Мир фигурного катания оплакивает потерю красивой и талантливой спортсменки Екатерины Александровской. Тело 20-летней девушки было обнаружено под окнами её квартиры на улице 1905 года в Москве.

Специалисты недоумевают, что толкнуло чемпионку мира среди юниоров на страшный шаг, а история её гибели обрастает всё новыми подробностями. За полгода до трагедии врачи поставили Александровской тяжёлый диагноз и посоветовали завязать со спортом.



Неужели именно расставание с фигурным катанием заставило фигуристку уйти из жизни?

«Люблю». Что известно о трагической гибели 20-летней фигуристки Александровской Чемпионка мира среди юниоров оставила лишь короткую записку.

Проблемы с психикой и эпилепсия

Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 июля. По предварительной версии, Екатерина сама решила расстаться с жизнью. Девушка оставила записку с единственным словом – «люблю». В СМИ появилась информация о том, что фигуристка находилась в затяжной депрессии и испытывала серьёзные проблемы с психикой. Об этом порталу 5-tv.ru рассказала подруга Александровской Анастасия. Был в курсе ментальных проблем Екатерины и Харли Уиндзор, с которым она выступала за Австралию.

Экс-партнёр Александровской думает, что фигуристка покончила с собой

Подробности о состоянии Екатерины в последние месяцы перед смертью раскрыл её бывший тренер Андрей Хекало. По его словам, в январе 2020 года у спортсменки случился приступ эпилепсии, после чего она две недели провела в больнице. Врачи настоятельно рекомендовали ей завершить спортивную карьеру, и в середине февраля было объявлено о распаде пары.

Тренер фигуристки Александровской связал её смерть с болезнью

Смена тренера разрушила карьеру

Многие болельщики и специалисты предполагают, что причиной депрессии фигуристки стали трудности в спортивной карьере. Александровская выступала в паре с Уиндзором за Австралию с 2016 года. В первом же совместном сезоне новый дуэт неожиданно выиграл юниорский чемпионат мира. Олимпийский сезон, несмотря на неудачное выступление на Играх в Пхёнчхане, подтвердил высокие амбиции Александровской и Уиндзора. Летом 2018 года пара ушла из группы Нины Мозер и переехала в Монреаль для работы с Ришаром Готье. С этого момента результаты австралийской пары пошли на спад, а в минувшем сезоне дуэт и вовсе не принял участия ни в одном турнире.



Бывший хореограф Александровской Андрей Пашин склонен считать, что именно смена тренера привела к разрушению карьеры фигуристки. Как рассказал специалист в интервью 5-tv.ru, в Канаде Екатерина не слишком серьёзно относилась к тренировочному процессу, а после возвращения в Россию поняла, что выйти на прежний уровень, не говоря о прогрессе, будет невероятно тяжело.



По данным kp.ru, мама Екатерины после трагедии сказала, что в последнее время её дочь постоянно повторяла: «Я везде провалилась». Расставшись с мечтой о больших победах в фигурном катании, Екатерина старалась реализоваться в тренерской работе, а также пробовала свои силы на телевидении. Также девушка задумывалась о получении высшего образования и собиралась поступать в университет.



Другой возможной причиной депрессии Александровской могли стать события в семье. Пять лет назад фигуристка потеряла отца, а затем ушла из жизни и её бабушка.

«Мы будем по тебе скучать, малышка»

Фигуристы, тренеры и болельщики были поражены и шокированы новостью о смерти Александровской. Соболезнования родным и близким поступают со всего мира. Коллеги и бывшие наставники вспоминают о Екатерине как о талантливой и целеустремлённой девушке с сильным характером и позитивным взглядом на жизнь.



Отреагировала на трагичное известие и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. «Мы будем по тебе скучать, малышка. Соболезнования семье», — написала Медведева в «сториз» своего «инстаграма».

Трагическое совпадение

Любители фигурного катания пишут слова соболезнования семье Александровской в комментариях под её записями в «Инстаграме», последняя из которых была сделана ещё в ноябре 2019 года.



— Такая молодая! Жить, да жить… Ну что ж, покойся с миром, земля тебе пухом.



— Ты ведь такая молодая и красивая! Зачем? Очень жаль.

— Прощай, красавица. Пусть земля тебе будет пухом.



— Мы всегда будем тебя любить!



— Какой ужас! Бедный ребёнок, пухом ей земля.



Также пользователи обратили внимание на трагическое совпадение. Подпись к одному из последних постов в «инстаграме» Екатерины гласила, если перевести буквально: «Кто ещё умер за эту неделю тренировок? Возвращаемся в лучшую форму».



К сожалению, преодолеть проблемы в карьере Екатерине так и не удалось. А спустя несколько месяцев после ухода из спорта молодой фигуристки не стало.