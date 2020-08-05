Канада ждёт. Медведева откажется от конкуренции в России ради лёгкой победы?

Хорошие новости особенно приятны, когда их уже не ждёшь. Вопреки пессимистичным прогнозам фигурное катание топ-уровня вернётся уже в октябре. Международный союз конькобежцев придумал, как спасти сезон, несмотря на пандемию коронавируса.
Новый формат серии Гран-при далёк от идеала, но главное, что спортсмены не останутся без практики и призовых до Нового года, а болельщики наконец-то смогут увидеть на льду своих любимых фигуристов. Организаторам только предстоит проработать все нюансы, но уже очевидно, что самым конкурентным и интригующим событием Гран-при станет женский турнир в рамках московского этапа серии.
Лучшие фигуристки России уже на первом крупном старте сезона столкнутся с колоссальным давлением и будут вынуждены рубиться между собой. Шанс избежать выматывающей нервотрёпки и при этом не потерять практику есть только у Евгении Медведевой.
Неужели двукратная чемпионка мира откажется от конкуренции в России ради лёгкой победы?
Как пройдёт Гран-при по фигурному катанию
Судьба серии Гран-при сезона-2020/2021 решалась на заседании Международного союза конькобежцев. Непредсказуемая ситуация с коронавирусом заставляла специалистов говорить о возможной отмене серии, но желание любым способом сохранить соревнования взяло верх и помогло найти выход. Да, серия Гран-при в предстоящем сезоне будет иметь мало общего с привычным форматом, но главное, что она всё-таки состоится. А это, как точно подметила Татьяна Тарасова, уже лучше, чем ничего.
Календарь серии изменений не претерпел. Первый из шести этапов состоится в Лас-Вегасе (США) с 23 по 25 октября, последний – в Осаке (Япония) с 27 по 29 ноября, а финал планируют провести в Пекине (Китай) с 10 по 13 декабря. Московский этап пройдёт в намеченные сроки – с 20 по 22 ноября. Также соревнования в рамках Гран-при примут Оттава (Канада), Чунцин (Китай) и Гренобль (Франция).
На этом сходство с привычным форматом заканчивается. Участие в каждом из этапов смогут принять только местные фигуристы, а также спортсмены, которые постоянно тренируются в принимающей стране, и представители близлежащих стран, имеющие возможность прибыть на место проведения турнира. Кроме того, каждый фигурист сможет выступить лишь на одном турнире, а не на двух, как при обычном формате Гран-при. Ясности в отношении отбора в финал пока нет, вероятно, в Пекине выступят победители отдельных этапов, так как общего зачёта у серии в этом сезоне не будет.
Серия без рекордов
Естественно, предложенный ISU вариант изобилует слабыми местами и в нормальной ситуации показался бы бредовым, но при нынешнем положении вещей это действительно чуть ли не единственный выход сохранить жизнь в фигурном катании. Понятно, что уровень соревнований в зависимости от места проведения будет несоизмеримо разным. К примеру, женский турнир в России ничем не уступит чемпионату мира, а вот в Китае конкуренция в этой дисциплине будет минимальной. К тому же наверняка не все желающие смогут добраться до принимающих стран, да и каждый из этапов может быть отменён в любой момент.
Ещё один важный нюанс касается судейства. ISU не сможет обеспечить присутствие интернациональной бригады арбитров на каждом старте, поэтому оценки, полученные спортсменами, будут приравнены к результатам национальных чемпионатов. Таким образом, официальные мировые рекорды участникам Гран-при побить не удастся.
Звёздная мясорубка в Москве
При новом формате Гран-при большинству спортсменов не придётся выбирать, где именно выступать. Тем более представителям тех шести стран, где пройдут этапы. Фактически это означает, что в турнире одиночниц в Москве между собой могут сразиться Алина Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева, а также Элизабет Турсынбаева из Казахстана и Екатерина Рябова из Азербайджана.
Болельщикам столь звёздный состав участниц московского этапа Гран-при обещает грандиозный праздник фигурного катания и потрясающий накал борьбы, однако для спортсменок – это огромный стресс и жёсткая проверка на прочность. Наверняка не все девушки хотели бы оказаться в такой мясорубке уже на первом старте сезона, однако реальный шанс избежать преждевременной встречи с конкурентками за место в сборной России есть только у Евгении Медведевой.
Трудный выбор Медведевой
Двукратная чемпионка мира уже два года тренируется в Канаде, поэтому имеет полное право претендовать на выступление на этапе в Оттаве. Пока спортсменка находится в Москве и ставит новые программы в ЦСКА при помощи Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой, а Брайан Орсер консультирует её в онлайн-режиме.
По словам канадского наставника, Медведева пробудет в России как минимум до контрольных прокатов сборной, запланированных на 12-13 сентября. Дальнейшие планы фигуристки будут зависеть от актуальной ситуации на тот момент. Если авиасообщение между Россией и Канадой будет восстановлено, то Жене ничего не помешает выступить в Оттаве с 30 октября по 1 ноября.
Медведевой не стоит выступать в Москве
У Медведевой, в отличие от коллег по сборной, есть выбор, но лёгким он точно не будет. Отправляясь в Канаду, Евгения рискует застрять там из-за эпидемиологической ситуации и пропустить чемпионат России.
Кроме того, в случае выступления в Оттаве её наверняка обвинят в трусости и боязни конкурировать с сильнейшими. Ну и пусть обвиняют сколько угодно! Право выступать в Канаде – это огромное преимущество Медведевой, которым ей стоит воспользоваться.
Решающее сражение лучшим фигуристкам России всё равно предстоит на национальном чемпионате в конце декабря, так что у Медведевой ещё будет возможность всем всё доказать. А пока она сможет спокойно втянуться в сезон. Её главной конкуренткой в Канаде может быть Габриэль Дэйлман, но при всём к ней уважении, Женя должна одержать лёгкую и важную для уверенности в себе победу и, вероятно, пробиться в финал Гран-при.
Поэтому Евгении совсем ни к чему тратить нервы на московском этапе Гран-при, когда можно оградить себя от излишнего давления в самом начале сезона. Поэтому выступление в Канаде станет для Медведевой проявлением мудрости, а не трусости.
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