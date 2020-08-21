«Она вообще за Россию выступает?» Почему Медведева не заслуживает особого отношения

Трудные времена требуют трудных решений. Видимо, с этим солидарны специалисты, ратующие за поблажки и исключения для Евгении Медведевой. Положению фигуристки действительно не позавидуешь, но никакого особого отношения к ней быть не может. Женя сама загнала себя в ловушку, оказавшись вдали от тренера Брайана Орсера и ставшего родным катка в Торонто.

Но какой смысл делать исключения для спортсменки, у которой почти нет шансов на большие победы? Она этого просто не заслужила!

Медведева заперта в России

В первые месяцы эпидемии коронавируса Медведева была едва ли не самой обсуждаемой фигуристкой мира. В начале апреля Женя улетела из Канады в Японию, где в июне должна была участвовать в шоу Prism on Ice в образе Сейлор Мун. Позже выступления отменили, и спортсменка по сути оказалась заперта в Стране восходящего солнца. Выбраться оттуда ей удалось лишь в конце июня, но из-за закрытых границ возвращение в Канаду было невозможно, поэтому Медведева прилетела в Россию.

На родине двукратной чемпионке мира предоставили лёд в школе ЦСКА, а в её подготовку к сезону включились Елена Буянова и Татьяна Тарасова. При этом Брайан Орсер контролирует работу из Канады, связываясь со своей подопечной по «скайпу». Столь сложная конструкция тренировочного процесса не может претендовать на звание оптимальной, так что Медведева наверняка хочет как можно скорее воссоединиться с Орсером в Торонто.

Канада ждёт. Медведева откажется от конкуренции в России ради лёгкой победы? Евгении абсолютно ни к чему тратить нервы на московском этапе Гран-при. И пусть сколько угодно обвиняют в трусости!

Улететь нельзя остаться

Недавно считалось, что это может случиться уже в середине сентября, однако решение Федерации фигурного катания на коньках России вновь спутало Евгении все карты. По новому регламенту Кубок России будет служить отборочным турниром к чемпионату страны, а для квалификации на главный национальный старт необходимо выступить на двух этапах Кубка. Учитывая, что этапы Кубка разбросаны по всей осени, Медведевой будет тяжело выполнить требования регламента и при этом успеть потренироваться в Канаде у Орсера. Тем более после каждой смены страны фигуристке придётся провести по две недели в самоизоляции.

Желание наконец-то оказаться рядом со своим тренером – не единственная причина, по которой Медведева может хотеть покинуть Россию. Статус спортсменки, постоянно проживающей в Канаде, даёт ей право участвовать в этапе Гран-при в Оттаве, который пройдёт с 30 октября по 1 ноября. В противном случае Жене придётся выступать на московском этапе, где конкуренция обещает быть в разы жёстче. И если изначально возвращение Медведевой в Канаду ради Гран-при казалось отличным вариантом, то необходимость участия в двух этапах Кубка России делает такую перспективу очень сомнительной.

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Поблажки для чемпионки

Успеть всё Медведева может только при условии поблажек со стороны федерации. К примеру, если освободить её от отбора на чемпионат России или на худой конец позволить выступить на первых двух этапах Кубка. Многие эксперты уверены, что в таких поблажках по отношению к Медведевой ничего крамольного не будет.

Александр Жулин: «Может, федерация пойдёт на какие-то исключения из правил. Я бы на их месте сделал терапевтические исключения».

Татьяна Тарасова: «Не исключаю, что в Кубке России она захочет выступить на ранних этапах с тем, чтобы сразу после них поехать тренироваться в Канаду, если будет такая возможность».

Мария Бутырская: «Может, для неё найдут какой-то правильный график, сделают два этапа подряд. Они должны решить это с тренерами».

А может, пора прекратить считать Женю особенной за её былые заслуги? Ну сколько можно носиться с бывшей чемпионкой как с писаной торбой!

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Медведева пожинает последствия

Федерацию фигурного катания часто упрекают в отсутствии гибкости, но это явно не тот случай, когда надо принимать особые решения. Медведева находится в России и имеет все возможности для участия в предусмотренных календарём стартах. Вот если бы она тренировалась в Канаде и чисто физически не могла приехать в Сызрань или Казань, тогда да, исключения напрашивались бы. Но Женя сама исключила такой вариант, рванув в разгар эпидемии из Канады в Японию.

Подготовка к сезону без личного участия тренера – ситуация не из приятных. Но, во-первых, Евгения по собственной воле покинула Канаду и теперь пожинает последствия своего решения. А во-вторых, помимо онлайн-участия Орсера готовиться ей помогают сразу два российских тренера топ-уровня: Буянова и Тарасова. Поэтому в данном случае у федерации нет никаких оснований делать поблажки Медведевой и провоцировать разговоры о субъективности и предвзятости.

Фото: РИА Новости

Страна равных шансов

К тому же если и позволять кому-то нарушать правила, то тем, кто реально может приносить стране медали крупных турниров. При всех многочисленных заслугах Медведеву к этой категории можно отнести лишь с большой натяжкой.

И тут приходится согласиться с жёсткой оценкой тренера Людмилы Великовой в интервью «Спорт-экспрессу»: «Она должна для себя определиться. Она вообще за Россию выступает или за другую страну? Пусть делает выбор. Никаких исключений для неё быть не должно. Откровенно говоря, я не думаю, что сейчас в Медведевой особо заинтересованы, поэтому не ожидаю, что ей будут давать какие-то поблажки. Других девочек вполне достаточно».

Прошли времена, когда Медведева была главной надеждой российского фигурного катания. Окажись она в такой ситуации в 2016-м или 2017-м, ей наверняка бы пошли навстречу, но сейчас в этом нет никакого спортивного смысла.

Добро пожаловать в страну равных шансов, Евгения.