«В России её лишили будущего». Новый поворот в трагедии фигуристки Александровской

В Австралии чемпионка пила, падала в обморок и едва сводила концы с концами. Но, оказывается, в её гибели виновата Россия.

Гибель 20-летней фигуристки Екатерины Александровской потрясла даже далёких от спорта людей. Четыре года девушка успешно выступала за Австралию, а по возвращении в Россию услышала от врачей страшный диагноз, впала в тяжёлую депрессию и выпала из окна собственной квартиры в Москве.

Со стороны всё выглядело так, будто Катя не смогла смириться с окончанием австралийской сказки. Но жизнь юной спортсменки на чужом континенте была далеко не райской – нищета, проблемы с алкоголем и одиночество. При этом в Австралии уверены, что вина за смерть фигуристки лежит на российской стороне.

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Одиночество и алкоголь

Александровская оказалась в Австралии в 2016 году. Местная федерация фигурного катания искала сильную партнёршу Харли Уиндзору, чтобы тот смог стать первым представителем коренного населения страны на зимней Олимпиаде. Всего за полгода до этого девушка потеряла отца и тяжело переживала утрату. Предложение из Австралии стало для неё шансом сменить обстановку, к тому же на родине её спортивное будущее было под вопросом.

Журналисты австралийского издания Daily Telegraph пришли к выводу, что смена гражданства значительно усугубила эмоциональное состояние Александровской. В 16 лет она оказалась на другом конце света, без семьи и друзей, без знания английского. По свидетельствам знакомых, Катя начала злоупотреблять алкоголем, чтобы заглушить одиночество.

Олимпиада важнее здоровья

В 17 лет у Александровской стали проявляться серьёзные проблемы со здоровьем. В начале 2017 года у фигуристки случился первый эпилептический приступ — во время тренировки на катке торгового центра в Сиднее. Один из очевидцев вызвал скорую, но спортсменка от помощи врачей отказалась. Спустя несколько месяцев ситуация повторилась, но ни сама Екатерина, ни её тренеры не посчитали нужным обращаться за медицинской помощью. Выявление серьёзной болезни и последующее лечение могли разрушить планы по подготовке к Олимпиаде, а ведь именно ради этой цели Катю и пригласили в Австралию.

Тренер Галина Пашина рассказала, что уже тогда переживала за здоровье подопечной, но девушка всё время заверяла её, что с ней всё в порядке. Болельщики тоже не догадывались о проблемах Александровской – со стороны её карьера казалась успешной. Весной 2017-го Екатерина и Харли сенсационно выиграли юниорский чемпионат мира, а осенью завоевали заветную путёвку на Олимпиаду.

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Опустошение и нищета

Изнурительная подготовка к Играм отнимала у Александровской все силы, но вместе с тем помогала контролировать эмоциональное состояние и бороться с депрессией. После Олимпиады, где австралийская пара стала лишь 18-й, у Екатерины появилось моральное опустошение.

Начались и проблемы с деньгами. Федерация фигурного катания резко сократила финансирование, из-за чего Александровская больше не могла позволить себе снимать жильё в Сиднее. Девушка часто ночевала в общественных местах, подолгу ничего не ела. Вернулись проблемы с алкоголем, которые стало невозможно скрывать от окружающих. Из-за многочисленных травм пара всё реже выступала на соревнованиях, а в феврале 2020-го объявила о распаде.

К тому моменту Катя уже вернулась на родину и услышала от российских врачей официальный диагноз – эпилепсия. Ей настоятельно рекомендовали завязать со спортом, что для девушки, посвятившей жизнь фигурному катанию, было сродни приговору. По одной из версий, именно нереализованность в профессии толкнула красивую и талантливую фигуристку на страшный поступок.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Австралийцы винят Россию

Австралийские спортивные чиновники уверяют, что о проблемах Александровской ничего не знали, а если бы знали, то обязательно помогли. Более того, глава Союза конькобежцев Австралии Питер Линч уверен, что Екатерину погубило возвращение в Россию.

«Катя представляла Австралию на Олимпийских играх, а потому могла войти в программу для бывших олимпийцев, получить работу и остаться в Австралии. Когда она решила вернуться в Россию, у нас не было никаких поводов волноваться за её здоровье. Печально, что в России её лишили будущего. Ей запретили соревноваться и не предложили выбора. Это может сломать сердце», — говорит Линч.

С тем же успехом можно возложить ответственность и на австралийских специалистов, которые не замечали или не захотели замечать проблемы натурализованной фигуристки.

Рядом девушкой так и не оказалось человека, который помог бы ей справиться с трудностями. И, возможно, спас бы ей жизнь.