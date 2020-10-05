«Это моя шалость!» Как Медведева пошла против правил и одержала выдающуюся победу

На чемпионате Европы в Чехии Женя феерила в полупустом зале и дерзко показывала свою силу. А потом обнималась с Тутберидзе.

Часто приходится слышать, что засилье девочек-подростков на взрослых турнирах вредит женскому фигурному катанию. Мол, только опытные сформировавшиеся девушки способны быть на льду страстными и чувственными, но из-за юных «попрыгушек» у них нет никаких шансов на большие победы. А чаще всего «жертвами» безжалостного технического прогресса называют Туктамышеву и Медведеву.

При этом поклонники Жени почему-то забывают, что ещё недавно она сама была такой же «попрыгушкой». На чемпионате Европы-2017 в Остраве фигуристка играла мускулами, ставила рекорды и жаловалась на правила.

За год до Олимпиады Медведева была настолько сильнее всех, что даже позволила себе дерзкую шалость.

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Медведева собиралась прыгать четверной

Сейчас в это верится с трудом, но в 2017-м в женском фигурном катании не было интриг и противостояний. Медведева не замечала соперниц и уверенно двигалась к своей главной цели — олимпийскому золоту. К чемпионату Европы в Чехии она уже выиграла все титулы, за исключением Олимпиады, и пошла их собирать по второму кругу.

Во время подготовки к чемпионату Европы Женя не боялась давать смелые интервью и делать громкие заявления. Фигуристка не скрывала своего недовольства тем, что её порывы к техническим улучшениям сдерживают не только правила, но и наставники: «Порой мне хотелось выполнить что-то такое, что в понимании тренера слишком рано. Например, четверной сальхов. Мне это интересно, и я хочу как-нибудь попробовать его исполнить – в конце сезона».

Медведева понимала, что для борьбы с юными коллегами по группе Тутберидзе ей необходимо разучивать элементы ультра-си, но это были планы на будущее, а в тот момент она легко превосходила всех и с имеющимся наборов прыжков.

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Шедевр на полупустой арене

Удивительно, но три с половиной года назад обстановка на фигурном катании в Европе разительно отличалась от нынешней. Звезда мирового уровня Евгения Медведева выступала на полупустой арене, где практически не было российских флагов и отсутствовали фанатские баннеры. При этом уже тогда в Старом Свете у наших девушек почти не было конкуренток. В 2015 и 2016 годах россиянки занимали весь пьедестал. В Остраве оборвать эту серию могла лишь итальянка Каролина Костнер, тренировавшаяся тогда у Алексея Мишина. А не пустить её на подиум старались Медведева, Анна Погорилая и Мария Сотскова.

Короткая программа показала, что Каролина будет бороться за медаль. Однако прокат Медведевой заставил забыть обо всём, что происходило на катке до этого. Девочка в голубом платье с широко распахнутыми глазами показывала программу о прощании с детством. Тогда она ещё не догадывалась, что через год на этом же старте закончится её феноменальная победная серия, и с прежней жизнью действительно придётся попрощаться. Медведева парила надо льдом, высоко взмахивая руками, и улыбалась овациям немногочисленных зрителей.

У бортика её ждала Этери Тутберидзе, которая искренне радовалась за любимую ученицу и волновалась за её оценки. Конечно, проиграть Женя просто не могла, а интрига заключалась лишь в том, покорится ли её очередной мировой рекорд. Тогда ей не хватило до этого всего полбалла.

Падение — это случайность

Несмотря на тотальное превосходство над оппонентками, Медведева не прощала себе ошибок и стремилась к идеалу. На утренней тренировке Женя упала и настолько разозлилась, что тут же сделала ещё четыре чистых попытки. Как будто пыталась стереть то падение из памяти. А когда дело доходило до соревновательного проката, то Женя и вовсе запрещала себе ошибаться.

В финальный день соревнований Женя катала программу «Жутко громко и запредельно близко» — одну из лучших в своей карьере. Под саундтрек к фильму о взрыве башен-близнецов в Нью-Йорке 17-летняя фигуристка рассказала пронзительную историю о беззащитности человека перед жизненными обстоятельствами. Катание Медведевой привело зрителей в оцепенение, которое сменилось восторгом со слезами на глазах.

Фото: РИА Новости

После такого проката Женя просто не могла остаться без мировых рекордов. Она не только улучшила свой же результат в произвольной, но и наконец-то отобрала у Ю На Ким рекорд по сумме баллов. Это событие сделало победу Медведевой в Остраве выдающейся. В «кисс энд край» Медведева выглядела невероятно счастливой и радостно обнималась с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом. Это была настоящая идиллия.

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Шалость чемпионки

Интересно, что после окончания соревнований главной темой для обсуждения были отнюдь не рекорды (к ним уже все привыкли), а хулиганский поступок Медведевой. В произвольной программе она прыгнула каскад двойной аксель-тройной тулуп, хотя до этого уже исполнила два тройных тулупа в каскаде. По правилам баллов за лишний прыжок ей не досталось, поэтому спортсменка просто демонстрировала силу и играла мускулами. «Она показывает: вы своими правилами ограничиваете меня, я могу гораздо больше», — говорил Илья Авербух «Р-Спорт».

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Сама Медведева отказалась считать свой поступок хулиганством: «Это была моя шалость!». Она оживлённо разговаривала с журналистами и надеялась, что когда-нибудь Международный союз конькобежцев добавит ещё один каскад в программу.

Тогда Женя не понимала, о чём просит. Будущее уже кралось за ней со своими прыжками во второй половине программы, каскадами с риттбергером и четверными. Вскоре она одержит последнюю на данный момент крупную победу. А дальше: травма, поражение на Олимпиаде, конфликт с любимым тренером, Канада, пандемия и сенсационное воссоединение.

Когда-то тандем Жени и Этери был самым успешным в фигурном катании. И вот уже через несколько дней Тутберидзе снова будет выводить Медведеву на лёд и сидеть рядом с ней в «кисс энд край».

Но удастся ли им вновь пережить те эмоции, которые были после феноменального выступления в Евгении в Остраве?