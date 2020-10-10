Битва за Москву. Реализует ли Плющенко своё преимущество над Тутберидзе?

Этери бросает на взрослые соревнования сразу двух 14-летних девочек. Но есть ли у них шансы против «ангелов»?

В текущих условиях любое соревнование по фигурному катанию – уже праздник. А второй этап Кубка России в Москве даже с учётом всех ограничений претендует на звание главного спортивного события октября. Организаторам удалось не только собрать состав звёздный состав участников, но и обеспечить доступ зрителей на трибуны.

Рассказываем, кто имеет наилучшие шансы на победу, где смотреть трансляции и почему московский этап Кубка России ни в коем случае нельзя пропустить.

Кубок России по фигурному катанию-2020. Прямая трансляция этапа в Москве

Взрослые соревнования в рамках второго этапа Кубка России пройдут в «Мегаспорте» 10-11 октября. В субботу спортсмены покажут короткие программы, а в воскресенье разыграют медали по итогам произвольной. Продажа билетов стартовала 29 сентября, а их стоимость составляла от 600 до 2500 рублей. У организаторов и болельщиков до последнего были опасения, что соревнования могут провести в закрытом режиме, но к счастью, такое решение принято не было. При этом рассадка зрителей будет производиться с соблюдением социальной дистанции.

Транслировать соревнования в полном объёме будет сайт 1tv.ru, а состязания одиночниц Первый канал планирует показать в прямом телеэфире. После выступлений спортсмены будут общаться только с корреспондентами Первого канала, так как микст-зона для представителей других СМИ на турнире не предусмотрена.

Кубок России по фигурному катанию-2020

2-й этап, Москва. Расписание соревнований



10 октября

13:15. Танцы на льду, ритм-танец

14:20. Мужчины, короткая программа

15:55. Женщины, короткая программа

17:40. Спортивные пары, короткая программа



11 октября

14:30. Танцы на льду, произвольный танец

15:45. Мужчины, произвольная программа

17:30. Женщины, произвольная программа

19:30. Спортивные пары, произвольная программа

Минус Медведева

Состав участников московского этапа обещает серьёзную конкуренцию практически во всех видах, хотя не обошлось и без потерь. В женском турнире Евгения Медведева снялась из-за проблем со спиной, а Елизавета Нугуманова незадолго до старта сломала ногу. Продолжают набирать форму вице-чемпион Европы Артур Даниелян и двукратные чемпионы континента Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Под чужую дудку. Почему возвращение к Тутберидзе – главная ошибка в карьере Медведевой Женя рискует пополнить список фигуристок, годами завершающих карьеру?

Не выйдут на лёд «Мегаспорта» и призёры финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Партнёр сдал положительный тест на коронавирус и находится в изоляции. Александр переносит заболевание бессимптомно, а у всех остальных фигуристов группы Тамары Москвиной вирус обнаружен не был.

Три на два в пользу Плющенко

В женском турнире намечается первое противостояние тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко на взрослом уровне. У Евгения будет преимущество, но реализует ли он его? В последний момент в число участниц этапа в Москве была включена вице-чемпионка мира среди юниоров-2020 Дарья Усачёва. И для неё, и для лучшей юниорки планеты Камилы Валиевой этот турнир станет дебютным на взрослом уровне.

«Боль – твоя цена за победу». Как Загитова помогла Валиевой совершить настоящий подвиг Тутберидзе дала Камиле не только четверной, но и чемпионский характер. Теперь она бросает вызов лучшим фигуристкам России!

Противостоять 14-летним девочкам из «Хрустального» будут более опытные фигуристки из академии Плющенко. Наряду с рекордсменкой мира Александрой Трусовой в «Мегаспорте» будут кататься участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова, а также недавно примкнувшая к «ангелам» Валерия Шульская. Среди остальных фигуристок шансы на высокое место имеет разве что Анна Фролова. Ученица Сергея Давыдова на этапе в Сызрани уступила только Анне Щербаковой и в случае достойных прокатов в Москве может гарантировать себе путёвку на чемпионат России.

Сезон только начался, а Трусова уже рассталась с тренером. Уход от Тутберидзе был ошибкой? Первый же турнир у Плющенко может стать для Саши судьбоносным. Почему ей нельзя проигрывать Валиевой.

Призёры известны заранее

Среди одиночников дебютирует в сезоне опытный Александр Самарин, исполнивший на контрольных прокатах четверной риттбергер. Среди его оппонентов выделяются бронзовый призёр юниорского чемпионата мира-2020 Пётр Гуменник, восхитивший болельщиков очень высокими баллами по ЕГЭ, и ученик академии Плющенко Артём Ковалёв, сенсационно победивший на этапе в Сызрани.

Самые титулованные фигуристы московского этапа выступят в танцах на льду. Действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов возвращаются после травмы партнёра и выглядят безоговорочными фаворитами. Соперничать с ними могут разве что Анабель Морозов и Андрей Багин. А в соревнованиях спортивных пар имена медалистов можно назвать заранее, ведь из-за массовых отказов в заявке осталось лишь два дуэта. Призёры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин будут бороться за победу с Ясминой Кадыровой и Иваном Бальченко.