Евгений жёстко раскритиковал арбитров турнира в Сочи. А ведь его ученицы там даже не выступают!

Плющенко снова нашёл повод для наезда на Тутберидзе. Что он вообще себе позволяет?

Судейство короткой программы женщин на этапе Кубка России в Сочи вызвало жаркие споры с участием болельщиков и специалистов. Одни уверены, что Елизавету Туктамышеву засудили, поставив ниже Усачёвой и Щербаковой. Вторые же считают, что Лиза поиграла абсолютно по делу. Не стал держать своё мнение при себе и Евгений Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион обрушился на судей с резкой критикой, причём сделал это в своём «инстаграме», то есть по собственной инициативе, а не по просьбе журналистов. Всё бы ничего, но Плющенко тренирует основных соперниц Туктамышевой и Щербаковой, которые в Сочи не выступают. А потому его вмешательство в чужой конфликт выглядит, мягко говоря, некорректно.

Да что он вообще себе позволяет?

Туктамышеву засудили на этапе Кубка России в Сочи. Татьяна Тарасова не выдержала! Щербакова чуть не плакала, но судьи простили ей грубую ошибку. Кому вообще нужно такое фигурное катание?!

«А как же вера спортсмена в справедливость?»

Изначально казалось, что сочинский этап Кубка России получится гораздо более спокойным, чем московский. На это намекало и наличие очевидного фаворита в лице Щербаковой, и закрытые трибуны, с которых некому призывать арбитров к честности, и отсутствие среди участниц подопечных Евгения Плющенко, гораздого на громкие заявления. Но даже в этой ситуации Евгений нашёл повод для новой атаки на российских арбитров.

Немов в юбке. Грубая ошибка судей превратила Туктамышеву в народного героя Арбитры признали, что занизили Лизе оценку. Ждём публичных извинений!

«Какая Лиза должна стать сегодня с учётом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не номером 3, с учётом всех её титулов и достижений в спорте. А как же вера спортсмена в справедливость? Или мы можем теперь просто красиво кататься и очень красиво вращаться, и закрывать глаза на ошибки на прыжках, и не рисковать, и не прыгать аксель в 3,5 оборота и быть выше Лизы?

Буду об этом говорить открыто, если мы хотим двигать фигурное катание вперёд и уважать труд спортсменов и таких великих тренеров, как Алексей Николаевич Мишин», — в частности написал Плющенко.

Плющенко выразил недоумение по поводу баллов Туктамышевой

Плющенко действует в своих интересах

Плющенко вполне мог искренне поддержать специалиста, у которого тренировался более 20 лет, и бывшую одногруппницу Лизу Туктамышеву, расцветавшую на его глазах. Вряд ли ему безразлична судьба школы, принёсшей ему славу и титулы. Вот только спорное судейство преследовало учениц Мишина и раньше, а спич в духе «проявите уважение к великому тренеру» Плющенко выдал впервые. Всё это время Евгений следил за фигурным катанием и комментировал происходящее в качестве эксперта, но темы судейства практически касался.

Возможно, это просто совпадение, но желание заступиться за Туктамышеву и Мишина у Плющенко появилось как раз тогда, когда он сам стал тренером двух фигуристок из числа лидеров сборной России. Поэтому, как бы ни хотелось верить в его искренность, кажется, что в первую очередь он использует ситуацию вокруг Туктамышевой в своих интересах. Тем более критикуемые им судейские решения пошли на пользу ученицам его главного оппонента – Этери Тутберидзе. Поэтому и кажется, что Плющенко просто нашёл повод для очередного наезда на Тутберидзе.

«Обидно за Туктамышеву». Победительница этапа Кубка России в Сочи определена заранее? Однажды судьи уже вмешались в спор Лизы с Анной Щербаковой. Обойдёмся без повторения?

Критика судей может выйти Плющенко боком

Как выдающийся спортсмен, Плющенко, безусловно, имеет право на своё мнение, но для действующего тренера такое поведение кажется неприемлемым. Он вполне мог поддержать Туктамышеву и Мишина, не набрасываясь на судей. А в таком формате его комментарий выглядит как вмешательство в чужой спор ради поиска собственной выгоды. Вы можете представить, чтобы, к примеру, Семак критиковал судью матча «Спартак» — ЦСКА? И уж совсем комментарий Плющенко не вписывается в риторику «работаем, никого не трогаем, а вы привязались», которой в последнее время активно пользуется Евгений.

Кроме того, постоянные выпады в сторону судей могут негативно сказаться на перспективах его фигуристок, которым, к слову, выступать вместе на этапе в Казани. Неужели Евгений этого не понимает?

И вообще есть ощущение, что Плющенко слишком много на себя берёт. Так и хочется задаться вопросом: да что он вообще себе позволяет?