«Пришло время справедливости». Как Трусова со скандалом победила учениц Тутберидзе

Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова считаются главными фаворитами чемпионата России. И если с Аней в этом сезоне Саша и Камила ещё не пересекались, то их очная дуэль обернулась бескомпромиссным противостоянием, громким скандалом и драматичной развязкой.

Плющенко негодовал по поводу оценок юной ученицы Тутберидзе, болельщики призывали арбитров судить честно, а главная фаворитка чемпионата России не справилась с давлением и отдала победу сопернице.

Неужели похожий сценарий повторится и в Челябинске?

Трусова против юниорок Тутберидзе

Этап Кубка России в Москве в середине октября стал для Александры Трусовой первым турниром под руководством Евгения Плющенко. Доказывать правильность своего перехода Саше предстояло в борьбе с бывшими коллегами по группе Тутберидзе — 14-летними Камилой Валиевой и Дарьей Усачёвой. Но главная афиша турнира выглядела ещё ярче и жёстче – первый раунд противостояния Тутберидзе и Плющенко. Казалось, такое событие просто не могло пройти тихо и мирно. И ожидания не обманули.

В короткой программе все три фаворитки выступили здорово. Трусова предстала в новом для себя образе и хорошо исполнила тройной аксель. Валиева же восхитила лёгкостью и феноменальными вращениями. Приятно удивила и Усачёва, добившаяся за межсезонье огромного прогресса в катании. После своих прокатов все три девушки выглядели довольными, но такое единение держалось недолго.

Юниорки Валиева и Усачёва с чистыми прокатами получили просто космические баллы. В то время как Трусова с тройным акселем, хоть и с небольшой помаркой, осталась далеко позади. На своём первом взрослом турнире 14-летняя Валиева едва не превзошла мировой рекорд Алёны Косторной, а её преимущество над Трусовой составило почти 10 баллов.

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Плющенко возмутило судейство

Разгорелся крупный скандал. Болельщики сразу предположили, что таким образом судьи выражают недовольство решением Трусовой сменить тренера. Её новый наставник Евгений Плющенко молчать не стал. «Твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Всё мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает!» – написал наставник Русской ракеты в «Инстаграме».

Вторила своему мужу и продюсер Яна Рудковская: «Александра Трусова – боец! Времена другие сейчас! Пора уже адекватные баллы спортсменам ставить!».

Позже Плющенко рассказал, что именно его не устроило в судействе короткой программы: «Это юниорское катание, и как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не «десять». Куда им расти дальше?»

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Совпадение или нет, но на следующем этапе Кубка России с участием Валиевой ни одной десятки ей не поставили.

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В своих комментариях Плющенко ясно давал понять, что не считает огромную разницу в оценках Валиевой и Трусовой случайностью. «Может, всё произошедшее — какая-то договорная история со стороны некоторых людей. Тогда зачем? Давайте все поймём, что пришло время справедливости. Нужно относиться ко всем одинаково», — возмущался Евгений.

Валиева подарила победу Трусовой

После событий первого дня турнира атмосфера перед произвольной программой была максимально накалена. Несмотря на ограниченную вместимость «Мегаспорта», зрители устроили настоящее шоу. Во время представления арбитров с трибун донеслось: «Судите честно!», а кто-то даже пришёл с плакатом: «Я/Мы честное судейство». Естественно, огромный ажиотаж вокруг обычного этапа Кубка России накладывал на фигуристок дополнительную ответственность, к которой лучше была готова более опытная Трусова.

Дебютное соревновательное выступление Валиевой под «Болеро» получилось крайне неудачным. Камила упала с четверного тулупа и двух тройных лутцев, а со льда уходила со слезами на глазах. Расстроили болельщиков не только ошибки в технике – талантливая фигуристка не справлялась с мощной музыкой, а пёстрое платье со змеёй на спине портило общее впечатление.

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Неидеальной в тот день была и Трусова, но Русская Ракета уложилась в допустимый лимит ошибок и по сумме обошла Валиеву на семь баллов. Саша чисто исполнила два четверных прыжка в произвольной программе, но ошиблась на квад-лутце и упала с каскада из тройных лутца и риттбергера. Трусова со скандалом победила на первом турнире под руководством Плющенко. Впрочем, допусти Камила на одну ошибку меньше, и первое место досталось бы именно ей.

Чемпионат России – ключевой турнир для Валиевой и Трусовой

И Саша, и Камила уже выходили на лёд после того резонансного сражения в «Мегаспорте», но ответы на появившиеся тогда вопросы должен дать именно чемпионат России. Валиевой предстоит доказать, что она способна справляться с давлением, когда у неё есть по-настоящему сильные соперницы.

Трусова же продолжает идти своей дорогой. В этом сезоне Русская Ракета не показала ни одного чистого проката. А провальное выступление на Гран-при в глазах зрителей и вовсе перечеркнуло весь её прогресс. У уникальной российской фигуристки, навсегда изменившей свой вид спорта, всё меньше шансов превратиться в стабильного лидера и приму мирового фигурного катания.

Не факт, что золото чемпионата России возьмут Валиева или Трусова, но именно для них турнир в Челябинске может стать определяющим в дальнейшей карьере. И поэтому ещё больше хочется, чтобы он обошёлся без скандалов – как судейских, так и спровоцированных наставниками наших потрясающих фигуристок.