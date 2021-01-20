Избранная. Почему для звёздной ученицы Тутберидзе снова делают исключение

Болельщики снова критикуют федерацию за подыгрывание группе Тутберидзе. Новый повод для подобных предположений дала информация о приглашении юных Камилы Валиевой и Дарьи Усачёвой на командный турнир в Москве. Дело в том, что из-за участия в коммерческом мероприятии фигуристкам, скорее всего, придётся пропустить первенство России в Красноярске.
Но исключение для Валиевой полностью оправдано. Она уже переросла юниорский уровень, и искусственно сдерживать её потенциал ни в коем случае нельзя.
Так что в этом случае двойные стандарты полностью оправданы.
Разорваться на получится
Официально список участников командного турнира в Москве ещё не объявлен, но, по предварительной информации, компанию лучшей фигуристке страны Анне Щербаковой составят её юные коллеги по группе Тутберидзе Камила Валиева и Дарья Усачёва. Всё бы ничего, но прямо накануне столичных соревнований в Красноярске состоится первенство России среди юниоров. Уместить в пять дней четыре проката и трудный перелёт практически невозможно, а главное – бессмысленно. А значит, ради выступления в Москве Валиевой и Усачёвой придётся проигнорировать чемпионат России среди юниоров.
Некоторые болельщики уверены, что участие в коммерческом турнире не является уважительной причиной для пропуска главного национального старта по своему возрасту. В адрес федерации раздаётся критика за то, что для подопечных Тутберидзе снова делают исключения из правил, как это было с выступлением Валиевой на контрольных прокатах взрослой сборной в сентябре.
Беспроигрышная ситуация
На самом деле поводов драматизировать ситуацию нет. От участия Валиевой в командном турнире выигрывают все.
— Уровень соревнований в Москве повысится.
— Камила получит ещё один опыт выступления при жёсткой конкуренции, что поможет ей натренировать психологическую устойчивость.
— Высокий интерес к командному турниру сделает Валиеву популярнее и укрепит её репутацию главной надежды России на Олимпиаде в Пекине.
— Валиева была бы абсолютным фаворитом соревнований в Красноярске, а теперь за титул чемпионки России среди юниоров развернётся жёсткая и непредсказуемая борьба.
Решение по участию в турнире Усачёвой не такое однозначное. С одной стороны, она заметно прибавила в этом сезоне и хорошо выступила на чемпионате России, а опыт борьбы с сильнейшими будет для неё не менее полезным, чем для Валиевой. С другой, в отсутствие Валиевой Даша вполне могла бы поспорить за титул в Красноярске, да и, откровенно говоря, таких щедрых привилегий девочка пока не заслужила. Если бы первенство и «командник» проходили в разное время, то её выступление в Москве казалось бы логичным и правильным, но в данных обстоятельствах решение федерации в отношении Усачёвой вызывает вопросы.
Что ждёт в Москве Трусову и Косторную?
Если участие Валиевой и Усачёвой в командном турнире подтвердится, то это будет на руку не только самим фигуристкам, но и их коллеге по «Хрустальному» Анне Щербаковой, которая лучше себя чувствует в условиях острой конкуренции. Для Александры Трусовой сильный состав участниц тоже скорее станет плюсом – Саша получит шанс взять у Валиевой реванш за поражение в Челябинске, тем более на этот раз она наверняка покажет более сложный набор прыжков в произвольной программе. Пожалуй, негативнее всего решение федерации скажется на Алёне Косторной, которой сразу после возвращения придётся соревноваться с лучшими фигуристками страны. Многие болельщики уверены, что именно Алёна претендует на роль самого слабого звена турнира одиночниц.
Однако проблемы соперниц тренерский штаб Тутберидзе волновать не должны. Если организаторы дают добро на участие юниорок в командном турнире, то было бы странно не воспользоваться этой возможность. Очевидно, что Валиева переросла юниорский уровень и все её задачи уже связаны со взрослым катанием. А критика лишь показывает, что конкуренты воспринимают 14-летнюю Камилу очень серьёзно и даже откровенно побаиваются.
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