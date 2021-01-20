Избранная. Почему для звёздной ученицы Тутберидзе снова делают исключение

Болельщики снова критикуют федерацию за подыгрывание группе Тутберидзе. Новый повод для подобных предположений дала информация о приглашении юных Камилы Валиевой и Дарьи Усачёвой на командный турнир в Москве. Дело в том, что из-за участия в коммерческом мероприятии фигуристкам, скорее всего, придётся пропустить первенство России в Красноярске.

Но исключение для Валиевой полностью оправдано. Она уже переросла юниорский уровень, и искусственно сдерживать её потенциал ни в коем случае нельзя.



Так что в этом случае двойные стандарты полностью оправданы.

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Разорваться на получится

Официально список участников командного турнира в Москве ещё не объявлен, но, по предварительной информации, компанию лучшей фигуристке страны Анне Щербаковой составят её юные коллеги по группе Тутберидзе Камила Валиева и Дарья Усачёва. Всё бы ничего, но прямо накануне столичных соревнований в Красноярске состоится первенство России среди юниоров. Уместить в пять дней четыре проката и трудный перелёт практически невозможно, а главное – бессмысленно. А значит, ради выступления в Москве Валиевой и Усачёвой придётся проигнорировать чемпионат России среди юниоров.



Некоторые болельщики уверены, что участие в коммерческом турнире не является уважительной причиной для пропуска главного национального старта по своему возрасту. В адрес федерации раздаётся критика за то, что для подопечных Тутберидзе снова делают исключения из правил, как это было с выступлением Валиевой на контрольных прокатах взрослой сборной в сентябре.

Беспроигрышная ситуация

На самом деле поводов драматизировать ситуацию нет. От участия Валиевой в командном турнире выигрывают все.



— Уровень соревнований в Москве повысится.



— Камила получит ещё один опыт выступления при жёсткой конкуренции, что поможет ей натренировать психологическую устойчивость.



— Высокий интерес к командному турниру сделает Валиеву популярнее и укрепит её репутацию главной надежды России на Олимпиаде в Пекине.



— Валиева была бы абсолютным фаворитом соревнований в Красноярске, а теперь за титул чемпионки России среди юниоров развернётся жёсткая и непредсказуемая борьба.

Решение по участию в турнире Усачёвой не такое однозначное. С одной стороны, она заметно прибавила в этом сезоне и хорошо выступила на чемпионате России, а опыт борьбы с сильнейшими будет для неё не менее полезным, чем для Валиевой. С другой, в отсутствие Валиевой Даша вполне могла бы поспорить за титул в Красноярске, да и, откровенно говоря, таких щедрых привилегий девочка пока не заслужила. Если бы первенство и «командник» проходили в разное время, то её выступление в Москве казалось бы логичным и правильным, но в данных обстоятельствах решение федерации в отношении Усачёвой вызывает вопросы.

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Что ждёт в Москве Трусову и Косторную?

Если участие Валиевой и Усачёвой в командном турнире подтвердится, то это будет на руку не только самим фигуристкам, но и их коллеге по «Хрустальному» Анне Щербаковой, которая лучше себя чувствует в условиях острой конкуренции. Для Александры Трусовой сильный состав участниц тоже скорее станет плюсом – Саша получит шанс взять у Валиевой реванш за поражение в Челябинске, тем более на этот раз она наверняка покажет более сложный набор прыжков в произвольной программе. Пожалуй, негативнее всего решение федерации скажется на Алёне Косторной, которой сразу после возвращения придётся соревноваться с лучшими фигуристками страны. Многие болельщики уверены, что именно Алёна претендует на роль самого слабого звена турнира одиночниц.

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Однако проблемы соперниц тренерский штаб Тутберидзе волновать не должны. Если организаторы дают добро на участие юниорок в командном турнире, то было бы странно не воспользоваться этой возможность. Очевидно, что Валиева переросла юниорский уровень и все её задачи уже связаны со взрослым катанием. А критика лишь показывает, что конкуренты воспринимают 14-летнюю Камилу очень серьёзно и даже откровенно побаиваются.