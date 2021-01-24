«Не было ни партнёрши, ни денег». Как звёздный российский фигурист выступал за Японию

Алексей Тихонов уехал в Токио за деньгами и медалями. А через два года решил бросить фигурное катание.

Чемпион мира и Европы Алексей Тихонов просто мечта любой партнёрши – высокий, надёжный, спокойный. Тем удивительнее, что до 27 лет о таком фигуристе в России вообще мало кто слышал. Отсутствие перспектив на родине вынудило юного Тихонова отправиться за спортивным счастьем на другой конец Земли.

Как же получилось, что будущий чемпион оказался не нужен на родине и выступал под флагом Японии?



И почему после двух лет в Стране восходящего солнца решил завязать с фигурным катанием?

Ни денег, ни партнёрши

Первых успехов в парном катании Тихонов добился благодаря переезду в Свердловск и работе с Ардо и Юлией Ренниками. Вместе с Ириной Сайфутдиновой Алексей принёс сборной СССР бронзу юниорского чемпионата мира-1988, однако через год пара распалась, и партнёр отправился в Москву. В ЦСКА Тихонов встал в пару с Екатериной Муроговой, но после замужества девушка ушла из спорта, и Тихонов снова оказался без партнёрши.



Найти подходящую кандидатуру никак не получалось. На родине талантливый фигурист оказался не нужен, но завязывать с фигурным катанием в 20 лет Алексей не хотел. Поэтому, когда начальник команды ЦСКА по фигурному катанию Виктор Рыжкин позвал его с собой в Японию, молодой фигурист согласился.



«Начало 90-х годов оказалось нелёгким временем в том числе и для российских фигуристов. У меня не было ни партнёрши, ни денег. Поэтому неожиданное предложение японцев покататься в Токио с девочкой из их страны и за их страну пришлось очень кстати. И в спортивном, и в материальном планах», — рассказывал фигурист.

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Уроки японского и проблемы со сном

В Японии тогда только начинали развивать парное катание, и на приглашение перспективного российского фигуриста делали серьёзную ставку. В партнёрши ему определили 15-летнюю одиночницу Юкико Кавасаки. Поначалу Алексею было трудно сработаться с новой напарницей — мешал языковой барьер. Фигурист плохо разговаривал на английском и ни слова не понимал по-японски, но Юкико терпеливо обучала партнёра основным фразам на родном языке и даже сама учила русский.

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Хобби или занятие всей жизни?

Тем не менее, большой объём тренировок и невысокий уровень конкуренции позволили им в первый же сезон выиграть чемпионат Японии. Спустя год Алексей и Юкико защитили национальный титул, попали на пьедестал международного турнира NHK Trophy и выступили на предолимпийской неделе в Лиллехаммере. Однако главный старт сезона лучший дуэт Японии никак не мог занести себе в актив. Незадолго до домашнего чемпионата мира партнёрша Тихонова подвернула ногу на тренировке, из-за чего пара подошла к соревнованиям не в оптимальной форме и показала только 15-й результат.

Фото: РИА Новости

«Вся подготовка к чемпионату полетела кувырком. Не тренировались почти месяц: всё, что наработали до этого, ушло в пустоту», — вспоминал Алексей.



Вскоре между фигуристами начался разлад. Алексея не устраивало отношение партнёрши к дисциплине и собственному телу. Юкико располнела и не хотела следить за рационом питания, что практически лишало дуэт шансов на серьёзные международные успехи.



«Может быть, фигурное катание было для неё хобби, а не чем-то главным в жизни, как для меня… Я тогда спросил себя: ну десятыми мы когда-нибудь станем на чемпионате мира, и что — ради десятого места кататься всю жизнь?» — рассказывал Тихонов в интервью «Смене».

Звезда театра Тарасовой

Как раз в тот момент, когда Тихонов думал об изменениях в карьере, ему предложили работу в России. Переход в ледовый театр Татьяны Тарасовой «Все звёзды» не только положил конец японскому периоду в жизни Тихонова, но и, как казалось, поставил точку в спортивной карьере. Алексей с успехом гастролировал по всему миру, имел стабильный заработок и не жалел, что оставил соревнования.

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Возвращение Тихонова в спорт состоялось в 27 лет, когда большинство фигуристов уже уходят. Настойчивость Марии Петровой вдохновила Алексея, и он вновь загорелся уже подзабытой мечтой о больших победах. В первый же сезон Мария и Алексей произвели настоящую сенсацию, выиграв чемпионат Европы. Всего же Петрова и Тихонов блистали на льду в течение девяти лет, собрав огромную коллекцию наград с чемпионатов мира и Европы. Вместе с Марией Алексей стал одним из самых звёздных российских фигуристов своего времени и до сих пор остаётся очень востребованным и популярным.



А ведь после вояжа в Японию Тихонов был уверен, что на этом его карьера окончена.