«Мы будем вместе — это судьба». Как российский фигурист бросил прежнюю жизнь ради любви

Российских тренеров по фигурному катанию за рубежом великое множество. Но призёр Олимпийских игр Денис Петров обосновался не в популярных у наших специалистов США или Канаде. Талантливый спортсмен после завершения карьеры перебрался в Китай, куда его привела любовь к главной звезде местного фигурного катания.
А ведь очаровательная Чэнь Лу о браке с фигуристом, да тем более иностранцем, и слышать не хотела!
Вечное серебро и брак с партнёршей
Петров — воспитанник санкт-петербургской школы парного катания. Денис вместе с партнёршей Еленой Бечке тренировался у Тамары Москвиной, где они делили лёд с Натальей Мишкутёнок и Артуром Дмитриевым. Бечке и Петров считались гармоничным дуэтом с сильной техникой и выразительным катанием. Но им будто было суждено всё время оставаться вторыми. На Олимпиаде-1992 Елена и Денис завоевали серебро, расположившись следом за коллегами по группе Москвиной. Помимо олимпийской награды фигуристы поднимались на пьедестал чемпионатов Европы и мира, однако заработать золото пара смогла только на чемпионате СССР и на открытых международных соревнованиях во Франции и Японии.
После серебра на Олимпиаде Елена и Денис решили завершить спортивную карьеру и начали выступать в шоу. К тому моменту они уже два года были семейной парой. Дуэт много гастролировал по США с шоу Stars on Ice. В 1995 году брак распался, но фигуристы сохранили хорошие отношения и продолжали вместе выступать и тренировать. Однако спустя пять лет Бечке решила завести семью и окончательно ушла из спорта.
Решение Елены завело Дениса в тупик. У него ещё оставалось желание кататься в шоу, но он не мог представить себя без партнёрши. К счастью, руководство Stars on Ice предложило Петрову продлить контракт, и следующие два года он катался либо сольно, либо в паре с американкой Кристи Ямагучи или двукратной олимпийской чемпионкой Екатериной Гордеевой. Знаменитое шоу не только обеспечило Дениса работой, но и стало для него поистине судьбоносным. Именно там он сблизился со своей второй супругой, с которой живёт и по сей день.
Неожиданный поцелуй в автобусе
Первая и единственная чемпионка мира из Китая Чэнь Лу на родине была настоящей звездой и, естественно, не испытывала недостатка в поклонниках.
«Мои критерии выбора любимого были такие: во-первых, не иностранец, во-вторых, не тот, кто занимается тем же делом, что и я», — признавалась Чэнь.
С Денисом Петровым двукратная медалистка Олимпийских игр познакомилась ещё в 16 лет, но взаимная симпатия между спортсменами возникла только спустя 10 лет. Случилось это во время гастрольного тура, когда фигуристы оказались в одном автобусе. Чэнь предложила коллегам мятную конфетку, но не услышав ответа, решила съесть её сама. Фигуристка уже положила драже в рот, как вдруг к ней подошёл Денис и под смех других участников шоу решил добыть конфету с помощью поцелуя.
«Честно говоря, я не ожидала, что простодушный Денис так поступит, и тут же покраснела. После поцелуя у меня возникла мысль: «Было бы неплохо сделать его своим другом», — рассказывала Чэнь.
Борьба за любовь
Вскоре между фигуристами завязались любовные отношения. Но чтобы прийти к браку, паре пришлось преодолеть немало трудностей. В 2004 году Лу неожиданно решила вернуться на родину. Фигуристке предложили организовать спортивный клуб в Шэньчжэне. Она очень долго ждала этой возможности, но в то же время понимала, что это будет несправедливо по отношению к Денису. Пара оказалась на грани расставания, но Петров купил кольцо и отправился с Лу в Китай. Ради любви он отказался от прежней жизни.
«Мы будем вместе — это судьба. Мы оба уверены, что поиск второй половины — самое счастливое в жизни дело», — признавалась Чэнь.
В 2005 году, спустя четыре года отношений, Денис и Лу сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в Шэньчжэне, а вскоре фигуристы приобрели там дом. «Построить каток в субтропиках и привнести в жизнь южан настоящий лёд – это действительно смелый и грандиозный план», — признавалась Лу.
Китайцы были в восторге от союза лучшей фигуристки в истории страны и вице-чемпиона Олимпиады из России. В прессе Лу и Дениса ласково называли «бабочкой на льду» и «ледовым принцем».
«Сейчас я уже больше ничего не хочу. У меня замечательная любовь, любимое дело, я действительно очень довольна», — признавалась Лу после свадьбы. Денис смог сделать свою возлюбленную по-настоящему счастливой.
Работа на катке и талантливая дочь
Вот уже 15 лет Петров и Чэнь занимаются своей школой фигурного катания, двери которой открыты для всех. Фигуристы, признаются, что не прочь воспитать новых чемпионов, но их главная цель – сделать фигурное катание приятным и доступным развлечением для людей разных возрастов и профессий.
Пара до сих пор живёт в Китае и воспитывает двоих детей — Никиту и Анастасию. Причём дать детям русские имена решила мама. Но если говорить о национальной принадлежности, то Никита с Настей всё-таки больше китайцы. И если сын Дениса и Лу ещё знает русский язык, так как часто навещал бабушек и дедушек из России, то Настя говорит только на китайском и английском. У обоих детей гражданство КНР.
Дочь Дениса и Лу пошла по стопам родителей. В семь лет Анастасия выиграла чемпионат Азии в своей возрастной группе. Настя хочет повторить успех матери и стать чемпионкой мира, но в Китае надеются, что юной фигуристке будет по силам превзойти результаты своих родителей и принести КНР долгожданное золото Олимпиады в женском одиночном катании. А родители Насти наверняка сделают всё для того, чтобы в их семье появилась первая олимпийская чемпионка.
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