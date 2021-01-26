У Плющенко Косторная стала чаще улыбаться. И ради этого стоило уходить от Тутберидзе?

С момента главной победы в карьере Алёны Косторной прошёл год. Как ни печально, после триумфа на чемпионате Европы она не выиграла ни одного турнира. После перехода от Тутберидзе к Плющенко Алёна серьёзно сдала позиции, но признать своё решение ошибочным не спешит. Вместо этого фигуристка находит всё новые плюсы в сотрудничестве с Плющенко. Например, она стала чаще улыбаться.

Классная мотивация для топовой спортсменки, претендующей на великие победы, не правда ли?

Улыбки вместо побед

В этом сезоне Алёна Косторная не похожа на саму себя. Лучшая фигуристка Европы никак не может набрать оптимальную форму и вернуться на прежний высокий уровень. Алёна до сих пор ни разу не исполнила свой коронный тройной аксель на соревнованиях, а на более простых прыжках у неё то и дело проступают недокруты. Но обиднее всего, что катание Косторной лишилось былой лёгкости и изящества. На этапе Кубка России в Казани и Гран-при в Москве Алёна не смогла продемонстрировать фирменное идеальное скольжение, а помарки на вращениях и дорожках только подкрепляли общее ощущение.

К сожалению, регресс Косторной после перехода к Плющенко виден невооружённым взглядом. Но сама фигуристка пока отказывается это признать и ищет всё новые положительные моменты в смене школы. По её словам, причиной ухода от Тутберидзе стали непримиримые разногласия с тренерским штабом и напряжённая обстановка в «Самбо-70». Постоянный контроль, жёсткая конкуренция внутри группы и повышение голоса тренеров во время неудач давили на спортсменку, поэтому она и решилась на кардинальные действия.

У Плющенко чемпионке создали ту атмосферу, к которой она стремилась. К ней наконец-то относятся как к настоящей звезде: прислушиваются при выборе музыки, разводят с другими лидерами группы, не заставляют переступать через себя. Результата это пока не даёт, зато помогает Алёне чаще улыбаться. А что может быть важнее для действующей фигуристки с большими амбициями?

«Может, было бы проще восстановить технику, если бы я была у Этери? А может, мне следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться», — сказала спортсменка в интервью японскому телевидению.

И ради этого лучшая фигуристка мира прошлого сезона ушла от Тутберидзе?

Эффект Плющенко. Что происходит с сильнейшей фигуристкой мира после ухода от Тутберидзе Алёна Косторная проиграла этап Гран-при из-за ошибок на тройных прыжках. До смены тренера этой проблемы у неё и в помине не было!

Ещё одно оправдание

История чудесного возрождения Косторной после профессионального выгорания была бы очень трогательной, если бы не одно но. Её новое признание выглядит как попытка найти хоть что-то положительное в смене наставника. На протяжении всего сезона фигуристка повторяет, как она счастлива находиться у Плющенко, но при этом результаты их работы до сих пор вызывают большие вопросы.

Плющенко, кстати, придерживается той же линии поведения. Евгений хвалит свою подопечную даже после не самых удачных прокатов и постоянно находит объяснения спаду её результатов. Например, он рассказывал, что Косторная пришла к нему в нулевой форме и с травмой. Не обошлось и без классического сюжета в фигурном катании — сломанных ботинок.

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Улыбку Косторной полюбили при Тутберидзе

В «Ангелах Плющенко» для фигуристок действительно созданы все условия. Трусова и Косторная не испытывают проблем с нехваткой льда и не пересекаются друг с другом на тренировках. С ними работают разные хореографы, в том числе и зарубежные, а живут главные звёзды академии в двух шагах от катка. Евгений не жалеет денег на костюмы и поощрения – один президентский люкс для Трусовой после победы в Казани чего стоит. Естественно, в бытовом плане Алёна и Саша должны чувствовать себя максимально комфортно.

Плющенко создал для Косторной и Трусовой идеальные условия. Чтобы не ушли? Евгений показал уютные коттеджи для главных звёзд своей академии. Попробуй откажись от такой роскоши!

Правда, складывается ощущение, что именно это и мешает им развиваться. В отличие от Плющенко, Тутберидзе не шла на поводу у своих учениц и не переставала требовать от них идеальных прокатов даже на тренировках. При этом нельзя сказать, что в «Хрустальном» та же Косторная выглядела мрачной и запуганной. Именно во время работы с Тутберидзе она покорила миллионы болельщиков не только потрясающим катанием, но и очаровательной улыбкой.

Слова Косторной в интервью японцам намекают, что в академии Плющенко она чувствует себя лучше в эмоциональном плане и наконец-то наслаждается жизнью. В это охотно можно поверить, но разве эмоциональное состояние профессиональной спортсменки мирового уровня не должна напрямую зависеть от результатов?

Конечно, кататься в своё удовольствие — хорошо, но обычно на этом карьера топ-фигуристов заканчивается. Чтобы этого не произошло с Косторной, Плющенко предстоит доказать, что с ним спортсменки могут не только улыбаться, но и выигрывать крупные турниры.