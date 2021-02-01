Шоу кончилось. Как чемпионки детского «Ледникового периода» оказались в тени соперниц

Мария Парамонова и Елизавета Берестовская доросли до юниорского чемпионата России. Но шансов на победу у них почти нет. Что же изменилось?

Вряд ли в мире сейчас есть более популярный юниорский турнир, чем первенство России по фигурному катанию. Фаворитки соревнований в Красноярске в свои 12 и 13 лет имеют больше личных фанатов, чем олимпийские чемпионы в других видах спорта.

А ведь многие из претендентов на медали юниорского чемпионата России прославились на всю страну ещё раньше – благодаря участию в детском «Ледниковом периоде». К сожалению, далеко не всем звёздам проекта удаётся так же успешно проявлять себя в спорте.



Так как же складываются судьбы детей, чьё катание приводило в восторг сотни тысяч зрителей по всей России?

Три фигуристки Тутберидзе игнорируют первенство России. Загитовой таких поблажек не делали Для Валиевой, Усачёвой и Хромых сделали исключение. Не опасно ли создавать особые условия 14-летним юниоркам?

Медведева вела «Ледниковый период» до Загитовой

Первый сезон детского «Ледникового периода» был создан на волне популярности фигурного катания, возникшей после Олимпиады в Пхёнчхане. Ставшее легендарным сражение Загитовой и Медведевой спровоцировало очереди за коньками и гарантировало высокие рейтинги практически любому шоу о фигурном катании. Тем более организаторы «Ледникового периода» пригласили в соведущие к Алексею Ягудину не кого-нибудь, а Женю Медведеву.



Формат шоу чем-то напоминал «Голос». Четыре наставника – Илья Авербух, Татьяна Навка, Максим Траньков и Роман Костомаров – сначала набирали себе команды, а затем готовили подопечных к отчётным выступлениям. Соревновались юные фигуристы по старой-доброй системе «6,0», с которой им вряд ли придётся сталкиваться где-то ещё. За оценки отвечало жюри во главе с Тарасовой. Зачастую Татьяна Анатольевна резко критиковала детей, из-за чего в интернете раздавались недовольные отзывы и даже призывы закрыть шоу.



Однако в целом возможность увидеть талантливых детей-фигуристов и попытаться разглядеть в них будущих звёзд зрителям пришлась по душе. Проект был продлён на второй сезон, которой состоялся летом 2019-го. А вот в 2020-м организаторы решили реанимировать взрослый «Ледниковый период», что, впрочем, не говорит об окончательном закрытии детского шоу.

«Свалилась неожиданная слава». Что стало с фигуристкой, покорившей интернет в 2,5 года Риана Кадырова восхитила миллионы людей, но исчезла с радаров. Зато её сестра прошла школу Тутберидзе и рвётся в сборную России!

Акатьева стала только третьей

Среди участниц турнира одиночниц сразу четыре фигуристки приобрели широкую известность именно благодаря детскому «Ледниковому периоду». Причём три из них реально претендуют на медали в Красноярске. Ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, которой прочат борьбу за золото первенства с Софьей Самоделкиной из ЦСКА, в первом сезоне «Ледникового периода» заняла третье место.

Тогда на судей более сильное впечатление произвела Елизавета Берестовская, задорно катавшаяся под «Калинку-малинку». Уже после триумфа на шоу Лиза освоила четверной тулуп, но пока заметно отстаёт от основных конкуренток по оценке за технику. Между Берестовской и Акатьевой расположилась Анастасия Зинина, которая в Красноярске не выступит. Ученица школы «Снежные барсы» активно участвует в региональных соревнованиях, но на пьедестал попадает нечасто.

Жилина без пьедестала и чемпионка без ультра-си

Из участниц второго сезона «Ледникового периода. Дети» многие не могут выступать на первенстве России в силу возраста, однако победительницу проекта мы в Красноярске увидим. 12-летняя Мария Парамонова из ЦСКА среди старших девочек только осваивается, но потенциал у фигуристки огромный. Прекрасное чувство музыки и умения вживаться в образ позволяют Маше навязывать борьбы соперницам даже без элементов ультра-си. Так что обе чемпионки «Ледникового периода» оказались в тени соперниц.



В отличие от Парамоновой, Вероника Жилина освоила четверные прыжки, а потому может оказаться на пьедестале. Волевая девочка не попала в призы на «Ледниковом периоде», но обратила на себя внимание, а по-настоящему прославилась спустя год, когда перешла от Тутберидзе к Плющенко. Серебряный призёр второго сезона телешоу Любовь Рубцова продолжает прогрессировать в «Хрустальном», а вот обладательница бронзы Ксения Мелкумова перенесла тяжёлую травму и едва не бросила фигурное катание. Сейчас артистичная фигуристка восстановилась, сменила тренера и готовится к возвращению на высокий уровень.

«Не врите, Евгений!» Почему болезнь 12-летней фигуристки Плющенко вызвала вопросы Болельщики не верят, что в разгромном поражении Жилиной виноват коронавирус. А ведь в жизни Плющенко была очень похожая история!

Чемпионы ждут своего часа

Многие одиночники, заявленные на первенство России, тоже прошли через «Ледниковый период», причём весьма успешно. Максим Белявский и Марк Лукин были на пьедестале в первом сезоне, а Всеволод Князев — во втором. При этом оба победителя – Арсений Федотов и Николай Колесников – занимаются в группе Тутберидзе и считаются одними из самых перспективных фигуристов своего поколения. Если у ребят всё будет хорошо со здоровьем, то мы обязательно увидим их уже на следующем первенстве страны.



В танцах на льду тоже хватает выходцев из «Ледникового периода». Причём если серебряные призёры первого сезона Анна Румак и Глеб Гончаров по-прежнему катаются вместе, а вот обыгравшие их Василиса Кагановская и Илья Владимиров в Красноярске выступят с другими партнёрами.



Так что зрителям наверняка будет интересно взглянуть, как изменились их любимые участники проекта, и кто из них сможет завоевать свой первый большой титул – золото чемпионата России среди юниоров.