Шоу кончилось. Как чемпионки детского «Ледникового периода» оказались в тени соперниц

Вряд ли в мире сейчас есть более популярный юниорский турнир, чем первенство России по фигурному катанию. Фаворитки соревнований в Красноярске в свои 12 и 13 лет имеют больше личных фанатов, чем олимпийские чемпионы в других видах спорта.
А ведь многие из претендентов на медали юниорского чемпионата России прославились на всю страну ещё раньше – благодаря участию в детском «Ледниковом периоде». К сожалению, далеко не всем звёздам проекта удаётся так же успешно проявлять себя в спорте.
Так как же складываются судьбы детей, чьё катание приводило в восторг сотни тысяч зрителей по всей России?
Медведева вела «Ледниковый период» до Загитовой
Первый сезон детского «Ледникового периода» был создан на волне популярности фигурного катания, возникшей после Олимпиады в Пхёнчхане. Ставшее легендарным сражение Загитовой и Медведевой спровоцировало очереди за коньками и гарантировало высокие рейтинги практически любому шоу о фигурном катании. Тем более организаторы «Ледникового периода» пригласили в соведущие к Алексею Ягудину не кого-нибудь, а Женю Медведеву.
Формат шоу чем-то напоминал «Голос». Четыре наставника – Илья Авербух, Татьяна Навка, Максим Траньков и Роман Костомаров – сначала набирали себе команды, а затем готовили подопечных к отчётным выступлениям. Соревновались юные фигуристы по старой-доброй системе «6,0», с которой им вряд ли придётся сталкиваться где-то ещё. За оценки отвечало жюри во главе с Тарасовой. Зачастую Татьяна Анатольевна резко критиковала детей, из-за чего в интернете раздавались недовольные отзывы и даже призывы закрыть шоу.
Однако в целом возможность увидеть талантливых детей-фигуристов и попытаться разглядеть в них будущих звёзд зрителям пришлась по душе. Проект был продлён на второй сезон, которой состоялся летом 2019-го. А вот в 2020-м организаторы решили реанимировать взрослый «Ледниковый период», что, впрочем, не говорит об окончательном закрытии детского шоу.
Акатьева стала только третьей
Среди участниц турнира одиночниц сразу четыре фигуристки приобрели широкую известность именно благодаря детскому «Ледниковому периоду». Причём три из них реально претендуют на медали в Красноярске. Ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, которой прочат борьбу за золото первенства с Софьей Самоделкиной из ЦСКА, в первом сезоне «Ледникового периода» заняла третье место.
Тогда на судей более сильное впечатление произвела Елизавета Берестовская, задорно катавшаяся под «Калинку-малинку». Уже после триумфа на шоу Лиза освоила четверной тулуп, но пока заметно отстаёт от основных конкуренток по оценке за технику. Между Берестовской и Акатьевой расположилась Анастасия Зинина, которая в Красноярске не выступит. Ученица школы «Снежные барсы» активно участвует в региональных соревнованиях, но на пьедестал попадает нечасто.
Жилина без пьедестала и чемпионка без ультра-си
Из участниц второго сезона «Ледникового периода. Дети» многие не могут выступать на первенстве России в силу возраста, однако победительницу проекта мы в Красноярске увидим. 12-летняя Мария Парамонова из ЦСКА среди старших девочек только осваивается, но потенциал у фигуристки огромный. Прекрасное чувство музыки и умения вживаться в образ позволяют Маше навязывать борьбы соперницам даже без элементов ультра-си. Так что обе чемпионки «Ледникового периода» оказались в тени соперниц.
В отличие от Парамоновой, Вероника Жилина освоила четверные прыжки, а потому может оказаться на пьедестале. Волевая девочка не попала в призы на «Ледниковом периоде», но обратила на себя внимание, а по-настоящему прославилась спустя год, когда перешла от Тутберидзе к Плющенко. Серебряный призёр второго сезона телешоу Любовь Рубцова продолжает прогрессировать в «Хрустальном», а вот обладательница бронзы Ксения Мелкумова перенесла тяжёлую травму и едва не бросила фигурное катание. Сейчас артистичная фигуристка восстановилась, сменила тренера и готовится к возвращению на высокий уровень.
Чемпионы ждут своего часа
Многие одиночники, заявленные на первенство России, тоже прошли через «Ледниковый период», причём весьма успешно. Максим Белявский и Марк Лукин были на пьедестале в первом сезоне, а Всеволод Князев — во втором. При этом оба победителя – Арсений Федотов и Николай Колесников – занимаются в группе Тутберидзе и считаются одними из самых перспективных фигуристов своего поколения. Если у ребят всё будет хорошо со здоровьем, то мы обязательно увидим их уже на следующем первенстве страны.
В танцах на льду тоже хватает выходцев из «Ледникового периода». Причём если серебряные призёры первого сезона Анна Румак и Глеб Гончаров по-прежнему катаются вместе, а вот обыгравшие их Василиса Кагановская и Илья Владимиров в Красноярске выступят с другими партнёрами.
Так что зрителям наверняка будет интересно взглянуть, как изменились их любимые участники проекта, и кто из них сможет завоевать свой первый большой титул – золото чемпионата России среди юниоров.
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