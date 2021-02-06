«Алина, ты королева». Как же хороша Загитова в образе роковой красотки!

На показательном выступлении в Москве олимпийская чемпионка пошла на риск и упала. А ведь могла и вообще не прыгать!

В первый день Кубка Первого канала по фигурному катанию в «Мегаспорте» были заполнены все доступные для продажи места. Причём далеко не все зрители приехали ради уникального прыжкового турнира. Многие болельщики приехали со всей Москвы и даже из других городов с одной-единственной целью – увидеть на льду Алину Загитову.

Фанаты приходят восторг от одного вида олимпийской чемпионки, а уж выступление Алины в образе страстной роковой красотки Эсмеральды для них и вовсе событие на всю жизнь. Так что Загитова запросто могла откатать номер вообще без прыжков, но из уважения к болельщикам и стремлению к совершенству сделала сразу два сложных прыжка.

Можно бесконечно смаковать её падение, а можно просто восхититься: как же хороша Загитова в образе роковой красотки!

«Танцуй, моя Эсмеральда»

Перед прыжковым турниром на Кубке Первого канала зрителей ждал ещё один подарок — выступление капитанов команд. Загитова представила показательный номер под композиции из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Алина уже катала эту программу в прошлом году, но на сей раз яркая, драматичная постановка Даниила Глейхенгауза заиграла новыми красками. Фигуристка идеально вжилась в образ страстной цыганки из романа Гюго, будто знаменитую Эсмеральду с неё и писали.

Ураганная скорость, отличные вращения и чёткие линии — вот, за что весь мир полюбил Загитову и чего ему катастрофически не хватает в последний год. Спортсменка прекрасно справилась со сложными хореографическими элементами. Даже в показательном номере от Глейхенгауза полно интересных связок и переходов, которые Алина мастерски превращает в целостную гармоничную историю.

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Падение не имеет никакого значения

Да, тройной флип завершился падением. Но, во-первых, чистый лутц в три оборота показал, что Алина по-прежнему способна исполнять сложные прыжки. А, во-вторых, она имела полное право вообще обойтись без прыжков – на восхищение со стороны поклонников это никак бы не повлияло. Поэтому желание Загитовой усложнить программу и доставить зрителям ещё больше приятных эмоций можно только приветствовать.

Как только перестала звучать музыка, на лёд полетели большие мягкие игрушки в виде сердец, фанаты растянули два огромных баннера с надписью «АЛИНА», а кто-то крикнул: «Алина, ты королева!». Реакция вполне предсказуемая, ведь многие болельщики специально приехали в Москву из других городов ради возможности увидеть на льду своего кумира.

Загитова пришла на шоу к Урганту в дерзком образе. Но всё равно выглядела зажатой Показалось, что Алине было некомфортно на одном диване с Медведевой. Зато в конкурсе с собаками чемпионка расслабилась.

Загитова ничем не хуже Медведевой

Сразу за Алиной на лёд «Мегаспорта» вышла Евгения Медведева, так что у зрителей был отличный шанс сравнить готовность двух звёзд. Женя обрадовала поклонников хорошим и уверенным катанием. Теперь наконец-то стало заметно, за счёт чего она может вернуться на высокий уровень. Если оценивать чисто спортивную форму, то продолжающая карьеру Медведеву выглядела получше, но по общим впечатлениям от программы и, главное, реакции зала, Загитова нисколько не уступила принципиальной сопернице. А то и превзошла её.

Конечно, пока Алина не в тех кондициях, чтобы конкурировать с более юными спортсменками, но она по-прежнему сохраняет высокий уровень — даже на гала-вечерах Загитова заходит на самые сложные в своём арсенале прыжки и никогда не сбавляет темп. Кто знает, может, именно после командного турнира в Москве в Загитова почувствует нехватку турнирного драйва и задумается о возвращении.

В конце концов, королева имеет право на любой ход.