Лучших фигуристов планеты требуют посадить на карантин. Чемпионат мира под угрозой?

Из-за коронавируса и осторожности чиновников фигурное катание на год с лишним осталось без крупнейших международных турниров. Фигуристы по всему миру лишились мотивации, возможности завоёвывать медали и зарабатывать. Но, оказывается, кому-то и этого мало!

В интернете развернулась целая кампания, призванная не допустить проведение чемпионата мира в Стокгольме в его нынешнем виде. Организаторов призывают перенести или отменить турнир, если не будут выполнены их требования.

Неужели чемпионат мира по фигурному катанию снова оказался под угрозой срыва?

И при чём тут подвиг Анны Щербаковой на чемпионате России?

Российские фигуристы лучше всех готовы к чемпионату мира. Не зря рисковали здоровьем У России есть все шансы повторить достижение 16-летней давности. И заработать максимум путёвок на Олимпиаду.

Чемпионату мира рады далеко не все

Решение Международного союза конькобежцев не отменять чемпионат мира в Стокгольме стало для сообщества фигурного катания светом в конце туннеля. Сохранение турнира в Швеции позволило спортсменам, специалистам и болельщикам выдохнуть с облегчением, но расслабляться ещё рано. Мало того, что существуют риски ухудшения эпидемиологической ситуации в Швеции, так ещё и некая инициативная группа всерьёз озаботилась безопасностью участников соревнований. Её члены уверены, что лучше отменить чемпионат мира, чем проводить его так, как собираются сейчас.

На популярной интернет-платформе появилась петиция с требованием обеспечить эффективный протокол безопасности в связи с коронавирусом на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме. Её авторы критикуют одобренные ISU меры по борьбе с распространением коронавируса.

Улыбаемся и пляшем. Почему Чайковский вместо гимна России — это стыдно В честь наших побед на чемпионате мира фигурному катанию будет звучать великая русская классика. Но честнее было бы вообще без музыки.

Забота о безопасности фигуристов или нечто большее?

Основные претензии к организаторам турнира выглядят так:

— отсутствие 14-дневного карантина после прибытия спортсменов на место проведения турнира;

— отсутствие ежедневного тестирования спортсменов и членов команд (текущие требования предусматривают сдачу тестов до вылета в Стокгольм и по прибытию на место соревнований);

— нежелание организаторов оплачивать пребывание в Стокгольме фигуристам, решившим добровольно сесть на карантин;

— отказ ISU от ответственности за любые последствия, связанные с заражением коронавирусом;

— недостаточный контроль за состоянием здоровья участников соревнований;

— отсутствие альтернативных вариантов завоевания квот на Олимпиаду, что можно рассматривать как принуждение к участию в чемпионате мира.

Исходя из этого, авторы петиции требуют от ISU посадить всех участников турнира на 14-дневный карантин по всем стандартам Центра по контролю и профилактике заболеваний, обеспечить фигуристам тренировочный процесс для восстановления формы после карантина, ежедневно тестировать спортсменов на коронавирус за счёт ISU и предусмотреть возможность розыгрыша квот на Олимпиаду на других турнира.

И если все эти требования действительно могут быть обусловлены заботой о здоровье спортсменов, то вот последствия, которые предлагают авторы петиции в случае их невыполнения, кажутся чересчур радикальными: перенос или полная отмена чемпионата мира. Петиция создана неким «Сообществом фигурного катания», и на момент публикации этого материала собрала уже 1250 подписей.

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Подвиг Щербаковой как аргумент против чемпионата мира

Интересно и то, как противники проведения чемпионата мира аргументируют недостаточную, с их точки зрения, строгость Международного союза конькобежцев в вопросе борьбы с коронавирусом.

«Мы видели, как ISU не наказал Российскую федерацию фигурного катания за многочисленные соревнования, которые они проводили со слабыми ограничениями по коронавирусу (как выступление спортсмена с лихорадкой и с помощью нюхательной соли)», — говорится в тексте петиции, где также упоминаются нарушения протокола в США и Японии.

Говоря о спортсмене, выступавшем «с помощью нюхательной соли», создатели петиции имеют в виду Анну Щербакову, которая выглядела очень нездоровой в короткой программе на чемпионате России. Позже появилась информация, что у фигуристки была высокая температура, но официального подтверждения не последовало. Забавно, что теперь подвиг юной фигуристки, покорившей болельщиков по всему миру волей к победе и потрясающим характером, пытаются использовать как аргумент против проведения чемпионата мира.

Поведение ISU в ситуации с коронавирусом никак не назовёшь образцовым, но, думается, сами спортсмены первыми выступят против введения обязательного 14-дневного карантина и тем более переноса или отмены турнира.

Так о ком тогда на самом деле заботятся авторы петиции?