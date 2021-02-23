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Петиция с требованием ужесточить меры безопасности на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 набирает популярность

Чемпионат мира по фигурному катанию под угрозой?
Алексей Адамов
Лучших фигуристов планеты требуют посадить на карантин. Чемпионат мира под угрозой?
Авторы петиции призывают ужесточить меры безопасности или отменить главный старт сезона. Среди аргументов – подвиг Щербаковой.
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Из-за коронавируса и осторожности чиновников фигурное катание на год с лишним осталось без крупнейших международных турниров. Фигуристы по всему миру лишились мотивации, возможности завоёвывать медали и зарабатывать. Но, оказывается, кому-то и этого мало!

В интернете развернулась целая кампания, призванная не допустить проведение чемпионата мира в Стокгольме в его нынешнем виде. Организаторов призывают перенести или отменить турнир, если не будут выполнены их требования.

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И при чём тут подвиг Анны Щербаковой на чемпионате России?

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Решение Международного союза конькобежцев не отменять чемпионат мира в Стокгольме стало для сообщества фигурного катания светом в конце туннеля. Сохранение турнира в Швеции позволило спортсменам, специалистам и болельщикам выдохнуть с облегчением, но расслабляться ещё рано. Мало того, что существуют риски ухудшения эпидемиологической ситуации в Швеции, так ещё и некая инициативная группа всерьёз озаботилась безопасностью участников соревнований. Её члены уверены, что лучше отменить чемпионат мира, чем проводить его так, как собираются сейчас.

На популярной интернет-платформе появилась петиция с требованием обеспечить эффективный протокол безопасности в связи с коронавирусом на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме. Её авторы критикуют одобренные ISU меры по борьбе с распространением коронавируса.

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Забота о безопасности фигуристов или нечто большее?

Основные претензии к организаторам турнира выглядят так:

— отсутствие 14-дневного карантина после прибытия спортсменов на место проведения турнира;

— отсутствие ежедневного тестирования спортсменов и членов команд (текущие требования предусматривают сдачу тестов до вылета в Стокгольм и по прибытию на место соревнований);

— нежелание организаторов оплачивать пребывание в Стокгольме фигуристам, решившим добровольно сесть на карантин;

— отказ ISU от ответственности за любые последствия, связанные с заражением коронавирусом;

— недостаточный контроль за состоянием здоровья участников соревнований;

— отсутствие альтернативных вариантов завоевания квот на Олимпиаду, что можно рассматривать как принуждение к участию в чемпионате мира.

Исходя из этого, авторы петиции требуют от ISU посадить всех участников турнира на 14-дневный карантин по всем стандартам Центра по контролю и профилактике заболеваний, обеспечить фигуристам тренировочный процесс для восстановления формы после карантина, ежедневно тестировать спортсменов на коронавирус за счёт ISU и предусмотреть возможность розыгрыша квот на Олимпиаду на других турнира.

И если все эти требования действительно могут быть обусловлены заботой о здоровье спортсменов, то вот последствия, которые предлагают авторы петиции в случае их невыполнения, кажутся чересчур радикальными: перенос или полная отмена чемпионата мира. Петиция создана неким «Сообществом фигурного катания», и на момент публикации этого материала собрала уже 1250 подписей.

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Подвиг Щербаковой как аргумент против чемпионата мира

Интересно и то, как противники проведения чемпионата мира аргументируют недостаточную, с их точки зрения, строгость Международного союза конькобежцев в вопросе борьбы с коронавирусом.

«Мы видели, как ISU не наказал Российскую федерацию фигурного катания за многочисленные соревнования, которые они проводили со слабыми ограничениями по коронавирусу (как выступление спортсмена с лихорадкой и с помощью нюхательной соли)», — говорится в тексте петиции, где также упоминаются нарушения протокола в США и Японии.

Говоря о спортсмене, выступавшем «с помощью нюхательной соли», создатели петиции имеют в виду Анну Щербакову, которая выглядела очень нездоровой в короткой программе на чемпионате России. Позже появилась информация, что у фигуристки была высокая температура, но официального подтверждения не последовало. Забавно, что теперь подвиг юной фигуристки, покорившей болельщиков по всему миру волей к победе и потрясающим характером, пытаются использовать как аргумент против проведения чемпионата мира.

Поведение ISU в ситуации с коронавирусом никак не назовёшь образцовым, но, думается, сами спортсмены первыми выступят против введения обязательного 14-дневного карантина и тем более переноса или отмены турнира.

Так о ком тогда на самом деле заботятся авторы петиции?

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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