Фигурное катание, финал Кубка России. Туктамышева без пяти минут на чемпионате мира! LIVE

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сегодня, 28 февраля, в Москве завершится финал Кубка России по фигурному катанию 2021 среди взрослых. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований. На этот день запланирована произвольная программа у мужчин, женщин, спортивных пар, а также произвольный танец. Финал Кубка России является последним отборочным стартом в сборную России для участия в чемпионате мира.
По итогам коротких программ лидируют одиночник Евгений Семененко, одиночница Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов. В противостоянии за последнюю путёвку на чемпионат мира среди одиночниц Елизавета Туктамышева опережает Алёну Косторную на семь с лишним баллов.
Прямая трансляция финала Кубка России по фигурному катанию 2021
Прямая трансляция всех видов программы будет доступна на сайте Первого канала и на канале Первого канала в YouTube. В прямом эфире Первого канала будет показана произвольная программа в соревнованиях одиночниц.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на канале Первого канала в YouTube.
Расписание финала Кубка России по фигурному катанию 2021, произвольная программа
28 февраля
14:00. Мужчины, произвольная программа
16:15. Спортивные пары, произвольная программа
17:50. Женщины, произвольная программа
20:00. Танцы на льду, произвольный танец
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