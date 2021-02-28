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Фигурное катание, Финал Кубка России 2021: произвольная программа (женщины, мужчины, пары), онлайн-трансляция 28 февраля

Елизавета Туктамышева
Алексей Адамов
Фигурное катание, финал Кубка России. Туктамышева без пяти минут на чемпионате мира! LIVE
Алёна Косторная сделала Лизе просто роскошный подарок. Упускать такой шанс нельзя! Все подробности — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Фигурное катание / Кубок России 0
Аудио-версия:
Расписание финала Кубка России по фигурному катанию-2021

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сегодня, 28 февраля, в Москве завершится финал Кубка России по фигурному катанию 2021 среди взрослых. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований. На этот день запланирована произвольная программа у мужчин, женщин, спортивных пар, а также произвольный танец. Финал Кубка России является последним отборочным стартом в сборную России для участия в чемпионате мира.

По итогам коротких программ лидируют одиночник Евгений Семененко, одиночница Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов. В противостоянии за последнюю путёвку на чемпионат мира среди одиночниц Елизавета Туктамышева опережает Алёну Косторную на семь с лишним баллов.

Прямая трансляция финала Кубка России по фигурному катанию 2021 Расписание финала Кубка России по фигурному катанию 2021, произвольная программа
Live Алексей Адамов

Прямая трансляция финала Кубка России по фигурному катанию 2021

Прямая трансляция всех видов программы будет доступна на сайте Первого канала и на канале Первого канала в YouTube. В прямом эфире Первого канала будет показана произвольная программа в соревнованиях одиночниц.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на канале Первого канала в YouTube.

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09:01 Алексей Адамов

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию 2021, произвольная программа

28 февраля

14:00. Мужчины, произвольная программа
16:15. Спортивные пары, произвольная программа
17:50. Женщины, произвольная программа
20:00. Танцы на льду, произвольный танец

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