Алёна Косторная сделала Лизе просто роскошный подарок. Упускать такой шанс нельзя! Все подробности — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».

Фигурное катание, финал Кубка России. Туктамышева без пяти минут на чемпионате мира! LIVE

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сегодня, 28 февраля, в Москве завершится финал Кубка России по фигурному катанию 2021 среди взрослых. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований. На этот день запланирована произвольная программа у мужчин, женщин, спортивных пар, а также произвольный танец. Финал Кубка России является последним отборочным стартом в сборную России для участия в чемпионате мира.

По итогам коротких программ лидируют одиночник Евгений Семененко, одиночница Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов. В противостоянии за последнюю путёвку на чемпионат мира среди одиночниц Елизавета Туктамышева опережает Алёну Косторную на семь с лишним баллов.