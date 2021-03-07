Косторной пришлось публично покаяться перед Тутберидзе. На фигуристку было жалко смотреть

Сериал с возвращением Косторной к Тутберидзе завершён. Когда только пошли слухи о скандальном трансфере, у многих в голове был один вопрос: «Зачем это Этери?». Ответ, по всем законам мыльных опер, дали в финальном эпизоде.



В сюжете Первого канала Тутберидзе предстала мудрой и великодушной женщиной, которая прощает сбежавшую ученицу, не смея перечить заветам бога и желанию дочери. Этери и раньше не была обделена народной любовью, а теперь её и вовсе считают святой. Лучшей пиар-кампании и не представить.



И пусть 17-летней девочке пришлось публично каяться на всю страну. Ничего, потерпит.

Косторную взяли на испытательный срок

История с уходом Косторной от Плющенко и возвращением к Тутберидзе изобиловала неожиданными сюжетными ходами. 3 марта директор «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил «Чемпионату», что Алёна изъявила желание вернуться в «Хрустальный», а решение будет принимать Тутберидзе. На следующий день появилась информация, что Этери согласилась принять беглянку, однако хореограф Даниил Глейхенгауз её опроверг. 5 марта в истории появился финансовый след: Яна Рудковская потребовала от старого-нового клуба Косторной компенсировать затраты на её тренировочный процесс в «Ангелах Плющенко».



Финал наступил неожиданно. Косторная и Тутберидзе стали героями сюжета программы «Время» на Первом канале. Благодаря этому о скандале в фигурном катании узнали даже те, кто за спортом не следит вообще. В итоге мы узнали, что Алёна Косторная официально вернулась в «Хрустальный», где её сделали чемпионкой Европы и рекордсменкой мира. Испытательный срок – два месяц. За это время спортсменка должна восстановить тройной аксель, чего ей не удалось сделать за семь месяцев у Плющенко.

Возвращение с ярмарки. Почему карьеру Косторной не спасёт даже Тутберидзе Этери согласилась принять фигуристку после провала у Плющенко. Но шансов на спасение карьеры у Алёны минимум.

Публичное покаяние звезды фигурного катания

Всё остальное – чистые эмоции. Лучшая фигуристка мира прошлого сезона кается на всю страну, признаёт вину и рассказывает, как ей не хватало Тутберидзе в «другой школе». Имя Плющенко, выполнявшего все её прихоти, спортсменка не произносит ни разу.



«Шестое место в Финале Кубка России – это не то чтобы обидно, это чётко даёт понять, что у тебя всё в жизни не так. И это надо менять. Надо идти извиняться, усмирять свою гордыню и просить прощения. Я должна доказать, что я достойна кататься в этой группе, достойна их внимания», — мощное покаяние от 17-летней девочки, ещё недавно восхищавшей миллионы болельщиков.

Алёна Косторная Фото: РИА Новости

Создаётся впечатление, что Алёна не ушла от тренера, который работает в государственной школе, а совершила уголовное преступление. Одна из лучших фигуристок в истории предстаёт в роли заблудшей души, отчаянно пытающейся вернуться на путь истинный. Несмотря на улыбку, с которой Алёна даёт интервью, на неё жалко смотреть. Как на злостного нарушителя закона, получившего второй шанс.

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Тутберидзе ничем не рискует

Однако в сюжете о личной драме Косторной главная героиня вовсе не Косторная. Зрители увидели историю о тренере Этери Тутберидзе, которая не только великий профессионал, но и мудрейший человек, обладающий даром прощения.



«Диана была её адвокатом. Дочка сказала: «Мама, ты должна дать шанс». Мне кажется, бог велел всё-таки давать шанс. Не хочу держать в голове мысль, что я могла дать возможность. Тогда человек остаётся с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь», — объяснила своё решение Тутберидзе.

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Решение принять Косторную обратно действительно выглядит благородно, ведь в противном случае Алёне наверняка пришлось бы повесить коньки на гвоздь. Но вот никакого риска это благородство не несёт. Если Косторная будет кататься так же волшебно, как в прошлом сезоне, то Этери получит первую взрослую чемпионку и окончательно утвердит своё величие. Если же чудесного камбэка не произойдёт, то вся вина будет лежать на Плющенко. Тем более эта схема уже опробована на Медведевой.



По отношению к Алёне вся эта ситуация с публичным покаянием и усмирением гордыни выглядит жестоко и цинично. Но если это единственный шанс спасти карьеру, то остаётся лишь терпеть. Бог это, кстати, тоже велел.