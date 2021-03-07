Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Статьи /

Тутберидзе простила Косторную после перехода к Плющенко: возвращение фигуристки — пиар-кампания?

Тутберидзе простила Косторную
Алексей Адамов
Косторной пришлось публично покаяться перед Тутберидзе. На фигуристку было жалко смотреть
Этери простила запутавшуюся ученицу по просьбе дочери. Благородно, но тренер ничем не рискует.
Фигурное катание / Кубок России 0
Аудио-версия:

Сериал с возвращением Косторной к Тутберидзе завершён. Когда только пошли слухи о скандальном трансфере, у многих в голове был один вопрос: «Зачем это Этери?». Ответ, по всем законам мыльных опер, дали в финальном эпизоде.

В сюжете Первого канала Тутберидзе предстала мудрой и великодушной женщиной, которая прощает сбежавшую ученицу, не смея перечить заветам бога и желанию дочери. Этери и раньше не была обделена народной любовью, а теперь её и вовсе считают святой. Лучшей пиар-кампании и не представить.

И пусть 17-летней девочке пришлось публично каяться на всю страну. Ничего, потерпит.

Косторную взяли на испытательный срок

История с уходом Косторной от Плющенко и возвращением к Тутберидзе изобиловала неожиданными сюжетными ходами. 3 марта директор «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил «Чемпионату», что Алёна изъявила желание вернуться в «Хрустальный», а решение будет принимать Тутберидзе. На следующий день появилась информация, что Этери согласилась принять беглянку, однако хореограф Даниил Глейхенгауз её опроверг. 5 марта в истории появился финансовый след: Яна Рудковская потребовала от старого-нового клуба Косторной компенсировать затраты на её тренировочный процесс в «Ангелах Плющенко».

Финал наступил неожиданно. Косторная и Тутберидзе стали героями сюжета программы «Время» на Первом канале. Благодаря этому о скандале в фигурном катании узнали даже те, кто за спортом не следит вообще. В итоге мы узнали, что Алёна Косторная официально вернулась в «Хрустальный», где её сделали чемпионкой Европы и рекордсменкой мира. Испытательный срок – два месяц. За это время спортсменка должна восстановить тройной аксель, чего ей не удалось сделать за семь месяцев у Плющенко.

Возвращение с ярмарки. Почему карьеру Косторной не спасёт даже Тутберидзе
Этери согласилась принять фигуристку после провала у Плющенко. Но шансов на спасение карьеры у Алёны минимум.

Публичное покаяние звезды фигурного катания

Всё остальное – чистые эмоции. Лучшая фигуристка мира прошлого сезона кается на всю страну, признаёт вину и рассказывает, как ей не хватало Тутберидзе в «другой школе». Имя Плющенко, выполнявшего все её прихоти, спортсменка не произносит ни разу.

«Шестое место в Финале Кубка России – это не то чтобы обидно, это чётко даёт понять, что у тебя всё в жизни не так. И это надо менять. Надо идти извиняться, усмирять свою гордыню и просить прощения. Я должна доказать, что я достойна кататься в этой группе, достойна их внимания», — мощное покаяние от 17-летней девочки, ещё недавно восхищавшей миллионы болельщиков.

Алёна Косторная

Алёна Косторная

Фото: РИА Новости

Создаётся впечатление, что Алёна не ушла от тренера, который работает в государственной школе, а совершила уголовное преступление. Одна из лучших фигуристок в истории предстаёт в роли заблудшей души, отчаянно пытающейся вернуться на путь истинный. Несмотря на улыбку, с которой Алёна даёт интервью, на неё жалко смотреть. Как на злостного нарушителя закона, получившего второй шанс.

«Будь добра, красавица, раскошеливайся». Громкий переход Косторной сорвётся из-за денег?
Карьера Алёны зашла в тупик, но отпустить фигуристку бесплатно в академии Плющенко не хотят. Платить придётся Тутберидзе?

Тутберидзе ничем не рискует

Однако в сюжете о личной драме Косторной главная героиня вовсе не Косторная. Зрители увидели историю о тренере Этери Тутберидзе, которая не только великий профессионал, но и мудрейший человек, обладающий даром прощения.

«Диана была её адвокатом. Дочка сказала: «Мама, ты должна дать шанс». Мне кажется, бог велел всё-таки давать шанс. Не хочу держать в голове мысль, что я могла дать возможность. Тогда человек остаётся с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь», — объяснила своё решение Тутберидзе.

Скатертью дорожка. Почему Тутберидзе не стоит жалеть Косторную, провалившуюся у Плющенко
Чемпионка Европы с треском провалила сезон и теперь пытается исправить ошибку. Вот только нужна ли она Этери?

Решение принять Косторную обратно действительно выглядит благородно, ведь в противном случае Алёне наверняка пришлось бы повесить коньки на гвоздь. Но вот никакого риска это благородство не несёт. Если Косторная будет кататься так же волшебно, как в прошлом сезоне, то Этери получит первую взрослую чемпионку и окончательно утвердит своё величие. Если же чудесного камбэка не произойдёт, то вся вина будет лежать на Плющенко. Тем более эта схема уже опробована на Медведевой.

По отношению к Алёне вся эта ситуация с публичным покаянием и усмирением гордыни выглядит жестоко и цинично. Но если это единственный шанс спасти карьеру, то остаётся лишь терпеть. Бог это, кстати, тоже велел.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021