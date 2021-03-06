«Будь добра, красавица, раскошеливайся». Громкий переход Косторной сорвётся из-за денег?

На Алёну Косторную в академии Плющенко было больно смотреть. Главная звезда прошлого сезона в одночасье превратилась в бледную тень самой же себя. Устав от поражений и разочарований, чемпионка Европы попросилась обратно к Тутберидзе.

Но отпускать одну из главных звёзд своей академии без проблем, да ещё и к Этери Тутберидзе, Плющенко и Рудковская не собираются. Теперь «Хрустальному» придётся либо выкупить Алёну из новой академии, либо оставить спортсменку самой разгребать свои проблемы.

Похоже, Плющенко нашёл-таки способ насолить главному конкуренту. Пусть и ценой карьеры Косторной.

Плющенко достойно попрощался с Алёной. Или нет?

Евгению редко удавалось попрощаться с ученицами достойно. После ухода из академии перспективных фигуристок Таракановой и Саханович (тоже тренировавшихся ранее у Тутберидзе) Плющенко отпустил в их адрес несколько обидных замечаний, перекладывая всю ответственность за неудачи на бывших учениц. Настя со слезами на глазах оправдывалась, а Серафима оказалась в больнице с нервным срывом.

Казалось, в этом сезоне он избрал другую тактику. На контрасте с реакцией Тутберидзе на потерю Трусовой и Косторной Евгений спокойно отпустил и Екатерину Рябову, и Станиславу Константинову. В ситуации с возвращением Косторной к Этери Георгиевне сначала поведение Плющенко тоже выглядело образцовым. Он заявил, что отпускает Косторную с «кристально-хрустальной совестью», пожелал ей добра и обещал оставить ей все программы. К удивлению многих, Евгений проводил спортсменку достойно и благородно, несмотря на то, что Косторная подпортила ему репутацию и ушла без предупреждения.

Однако вскоре стало понятно, что всё далеко не так просто. Даниил Глейхенгауз намекнул на некие финансовые претензии со стороны академии Плющенко. Евгений назвал это лукавством, заявив, что никакими контрактами с Алёной не связан.

«Информация о том, что якобы у Косторной есть какие-то контрактные обязательства передо мной – неправда. Их нет. Я работаю со всеми на честном слове и доверительных отношениях.

Так что это лукавство – что надо закрыть некие контрактные составляющие», – утверждал Плющенко.

Плющенко: у нас нет контрактов с Косторной. Это лукавство, что их надо закрыть

А совсем скоро в лукавстве заподозрили и самого Плющенко. Впрочем, возможно, тренер был просто не в курсе юридических нюансов, потому что этим в академии заведует его жена, Яна Рудковская. Иначе просто нельзя объяснить, почему слова супругов настолько расходятся.

Плющенко не хватило мудрости отказать Косторной. Для Евгения её уход – избавление Чемпион дорого заплатил за ошибку, но теперь у него есть всё, чтобы стать успешным тренером. Получится?

«Есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы фигуриста в «Ангелах Плющенко». Была выполнена определённая работа, затраты на неё нужно компенсировать. Вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алёну Косторную — то клуб заплатит, сто процентов», — говорила Рудковская.

«Затраты нужно компенсировать». Рудковская рассказала о финансовых нюансах ухода Косторной

Выходит, Косторная или её мама всё-таки заключали контракт с «Ангелами Плющенко» и теперь должны возместить некую компенсацию за тренировки. Так что будет большой натяжкой сказать, что спортсменку отпускают из академии с «кристально-хрустальной» совестью.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков, чуть не вышедший с Плющенко на ринг, назвал поведение конкурирующей фирмы двойными стандартами: «Я уже ничего не понимаю, что происходит с этим миром. Обвинить Даниила Глейхенгауза в лукавстве, и в его лице, можно сказать, и весь ТШТ, а, грубо говоря, обвинение во лжи. И на следующий день сообщить, что нет, всё же есть контракт, и будь добра, красавица, раскошеливайся. Вот он мир двойных стандартов», — написал Железняков на своей странице в соцсети.

Рудковская справедливо поступает с Косторной?

Нельзя сказать, что Плющенко и Рудковская поступили нечестно по отношению к Алёне. Косторные должны были внимательно читать контракт, который подписывали при зачислении в академию, и быть готовыми к последствиям.

В «Ангелах Плющенко» бытовые и материальные условия Алёны, кажется, улучшились. Фигуристка заключала рекламные контракты, сменила четыре программы, три из которых поставила у дорогого хореографа, заказывала к ним красивые платья, жила в персональном домике на тренировочной базе. Теперь же, после ухода от Плющенко без предупреждения, ей придётся возместить часть расходов семье Плющенко.

Возможно, останься она до конца карьеры в стане Плющенко, он бы и не потребовал с неё денег за комфортные условия. Косторная помогла бы Евгению создать образ серьёзного тренера, привлекла бы новых талантливых фигуристов, и их сотрудничество получилось бы взаимовыгодным. А так Алёна тратила деньги Плющенко, а потом ушла, не принеся результата. После такого поступка Косторной вряд ли придётся рассчитывать на поблажки от Рудковской, которая теперь требует денег за спортсменку от команды Тутберидзе.

Мечта Плющенко о тренерском величии рушится на глазах. Над чемпионом уже смеются После демарша Косторной любые родители трижды подумают, отдавать ли ребёнка к Евгению.

Контракт Косторной не выкупят?

Сумму компенсации по контракту супруга Плющенко так и не огласила, поэтому сложно сказать, в насколько трудной ситуации оказалась Косторная. По некоторым прикидкам, счёт идёт на миллионы рублей, так как одна программа от Ше-Линн Бурн обычно стоит не меньше $ 10 тыс. Рудковская предлагает возместить затраты не самой Алёне, а клубу, в который Алёна уходит, то есть «Самбо-70». Но директор спортивного центра Ренат Лайшев, который сначала был рад возвращению Алёны в семью, открестился от возможности выкупить фигуристку у «ангелов».

«Это не наша прерогатива, у нас нет никаких денег кроме государственных ставок, для такого вида спорта, как фигурное катание, они смешные. «Самбо-70» в данной ситуации ничего не решает», – сказал Лайшев.

Скатертью дорожка. Почему Тутберидзе не стоит жалеть Косторную, провалившуюся у Плющенко Чемпионка Европы с треском провалила сезон и теперь пытается исправить ошибку. Вот только нужна ли она Этери?

Рынок фигурного катания практически полностью состоит из государственных школ, поэтому вряд ли хоть кто-то сможет выкупить контракт Косторной. Бессильна тут и федерация, которая тоже является государственной организацией, и вряд ли готова выделить немаленькую сумму на помощь Алёне, тем более, перед олимпийским сезоном. Возможно, средства могут найтись у команды Тутберидзе, имеющей много рекламных контрактов и проценты с заработков своих фигуристок, включая Загитову и Медведеву.

Плющенко хочет насолить Тутберидзе?

Вообще кажется, что поведение Плющенко и Рудковской может быть продиктовано желанием насолить Тутберидзе. Возможно, уйди Алёна в другой клуб, речи о компенсации и не было бы. А так, академия Плющенко выжимает максимум из не самой приятной для себя ситуации. Либо Алёна не вернётся к Тутберидзе и, как следствие, не реанимирует карьеру, либо команда Тутберидзе заплатит прямым конкурентам, которые забирали у неё лучших фигуристок бесплатно, что выглядит достаточно унизительно.



К сожалению, жертвой в разборках клубов становится Косторная. От талантливой фигуристки в данной ситуации, похоже, почти ничего не зависит.