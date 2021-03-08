Неблагодарная. Почему фигуристка Косторная не заслужила второй шанс у Тутберидзе

Алёна поступила с Плющенко так же, как с Этери. Похоже, чемпионка Европы так и не научилась искать причины проблем в себе.

Алёна Косторная наконец-таки официально принята в группу Этери Тутберидзе. Только вот воссоединение звёздной фигуристки и её тренера вызывает скорее тревогу, чем радость. Этери Георгиевна проявила милосердие и простила обидевшую её ученицу, но не покидает ощущение, что это решение – большая ошибка.



Алёна на всю страну извинилась перед Тутберидзе, но внутренне, похоже, совсем не изменилась. Сначала Косторная со скандалом ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко, а затем некрасиво попрощалась и с ним. А раз так, то она и дальше будет искать причины своих неудач в тренерах, но не в себе самой.



И стоило тогда давать ей второй шанс?

«У Плющенко никто не кричит и не ругается»

За полгода у Плющенко Косторная ни разу не поблагодарила Тутберидзе и её коллег за совместную работу, за помощь в достижении звания лучшей фигуристки мира, за вклад в её победы в финале Гран-при и на чемпионате Европы, за мировые рекорды и тройной аксель. Зато претензий было озвучено немало.



Косторная открыто критиковала Тутберидзе за реакцию на свой уход: «Все эти посты в «инстаграме» – это обидно, кидать ответки друг другу, отвечать в «инстаграме»… Если хочешь выяснить отношения, прямо настолько неймётся, то лучше глаза в глаза встретиться и все высказать. Но я не могу никого обсуждать».



Косторная отмечала, что у Плющенко ей гораздо комфортнее: «У Евгения Викторовича кардинально другой подход — более спокойный. Мы делаем всё то же самое, и общая физическая подготовка где-то, может, даже сильнее. Но если на льду мне что-то не удаётся, никто не гонит, не кричит, не ругается. Предлагают повторить на следующей тренировке, а пока заняться другим».



Косторная критиковала программы Глейхенгауза: «Короткая не нравилась совсем, об этом я говорила – и говорила неоднократно. Мне отвечали: покатайся, после контрольных прокатов посмотрим. Но мне действительно не нравилось, я не чувствовала музыку. Не люблю такое катать. Если я высказывала своё мнение, мне говорили «да» или «нет». И очень много было сказано «нет».



Косторная не скрывала обиды на штаб Тутберидзе: «У меня была проблема с музыкой для короткой программы. Мне сказали, что песня, которую я предложила, не очень хороша. Но меня разозлило, что через несколько дней на эту песню поставили программу другой девочке с нашего катка. Я решила уйти до начала сезона, потому что была недовольна обстановкой в «Самбо-70».

Косторная снова ушла некрасиво

Уже под занавес командировки в академию Плющенко Алёна заявила, что в новой школе стала чаще улыбаться. И, наверное, для этого был повод. Помимо долгожданной свободы, Косторная получила несколько рекламных контрактов и возможность работать с лучшими постановщиками мира. Плющенко и его штаб делали всё возможное, чтобы угодить своей новой звезде, но этого оказалось недостаточно.

Косторная жёстко прошлась по Тутберидзе. Неужели Алёне совсем не страшно? Лучшая фигуристка мира восстала против системы. Всё может закончиться очень печально.

Результаты Косторной в этом сезоне, мягко говоря, не впечатляют. Шестое место в финале Кубка России и непопадание на чемпионат мира — серьёзный удар по её карьере. Видимо, это и заставило фигуристку унять



свою гордыню и попроситься обратно к Этери Тутберидзе. Только вот Алёна снова сделала это не очень красиво — не предупредив тренерский штаб и нарушив ряд юридических обязательств перед академией Плющенко.



А ведь Евгений не отказал Алёне в помощи, когда фигуристка оказалась в затруднительном положении. По сути, Косторная осталась без вариантов посреди лета, ей было некуда идти после закрытия трансферного окна, к тому же, уже тогда спортсменка была не в лучшей форме. Но Евгения это не отпугнуло, и он предоставил Алёне все условия для планомерного развития.

Плющенко не хватило мудрости отказать Косторной. Для Евгения её уход – избавление Чемпион дорого заплатил за ошибку, но теперь у него есть всё, чтобы стать успешным тренером. Получится?

Ответила же Косторная тем, что сбежала из «Ангелов», попутно нанеся огромный ущерб репутации академии. Ответственность за регресс Косторной целиком и полностью лежит на Плющенко, и Алёна имела полное право на переход. Как и полгода назад имела полное право уйти от Тутберидзе. Вот только опять трансфер получается скандальным, а поведение фигуристки трудно назвать достойным. Да, остаться на топ-уровне Косторной не удалось, но ей всё равно есть за что поблагодарить Плющенко.



«Для нашей академии на будущее это будет большим уроком. Я теперь буду отвечать только за тех спортсменов, которых тренирую лично, а также подписывать документы, по которым у спортсменов есть не только права, но и обязанности», — комментировал ситуацию Плющенко.

Косторная не заслужила прощения

Видимо, учась на ошибках Плющенко, Этери Тутберидзе приняла ученицу на определённых условиях. Алёна должна беспрекословно слушаться тренеров и при этом оставить свои желания при себе. Звучит, конечно, жестоко, но это единственно-верная тактика поведения со своенравной фигуристкой.



«Она должна войти полностью в наш процесс без каких-то выходных, без условий, что кто-то там мешается на льду, много ли там человек. Всё равно это должны определять мы», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.



Косторная с таким положением вещей смирилась и, публично извинившись, вернулась в «Хрустальный». Правда, от этого она выиграет намного больше, чем её наставница. Для Алёны это шанс наладить свои дела, восстановить тройной аксель и побороться за место на пьедестале с более юными соперницами. Для Этери Георгиевны же возвращение Косторной — большой риск. Да, с точки зрения репутации, это прекрасный ход: если Алёна покажет хорошие результаты, то разговоры о том, что Тутберидзе не подготовила ни одной чемпионки старше 17 лет, сойдут на нет. Кроме того, поступок тренера выглядит очень благородным: несмотря на обиду, она вошла в сложное положение Косторной и предложила помощь.

Косторной пришлось публично покаяться перед Тутберидзе. На фигуристку было жалко смотреть Этери простила запутавшуюся ученицу по просьбе дочери. Благородно, но тренер ничем не рискует.

Однако появление Алёны может принести проблемы. Вряд ли фигуристка сразу же поменяет вектор поведения. На первых порах она действительно будет вести себя покладисто, но затем вполне возможно, что её эго даст о себе знать. А это, в свою очередь, повлияет на общую атмосферу внутри группы. Конфликты в «Хрустальном» накануне олимпийского сезона — не самое лучшее приложение к действующей чемпионке Европы.



Неблагодарное поведение Косторной в ситуации с уходом от Плющенко показывает, что Алёна не изменилась. А, значит, нет никакой гарантии, что за вторым скандальным переходом последует третий. Да и в целом Алёна не заслужила быть прощённой — после всех сказанных ею слов, после того, как она умудрилась поругаться с двумя штабами, показательнее было бы отказать строптивой фигуристке, надеясь, что её неблагодарное поведение станет для остальных примером.