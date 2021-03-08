Загитова потрясающе хороша в номере от Авербуха. Похоже, Алина нашла «своего» хореографа

Алина восхитила болельщиков на гала-шоу «Ледниковый период». Фанаты снова заговорили о её возвращении на турниры.

В канун 8 марта любители фигурного катания получили роскошный подарок от Ильи Авербуха. Гала-шоу «Ледниковый период» позволило зрителям насладиться катанием лучших фигуристов России и звёзд популярного телепроекта. Билеты пользовались таким спросом, что шоу было показано два раза за день.



Тяжелее всего пришлось Алине Загитовой. Олимпийская чемпионка не только дважды откатала новый феерический номер, но и провела оба представления в качестве ведущей.



Как же свежо и красиво Алина смотрится в постановке Авербуха. Кажется, такой крутой программы у неё ещё не было.

Потрясающе лёгкий образ Медведевой

Авербух в очередной раз показал, что лучше него делать шоу в России ещё не научились. Буквально каждый номер вызывал «вау-эффект» и заходил на ура. Роман Костомаров и Дмитрий Соловьёв восхитили поклонниц танцем с голом торсом, Елизавета Туктамышева вызвала мурашки пронзительным номером под живой вокал Дианы Арбениной, взмывающей ввысь на специальной платформе, Алексей Тихонов одновременно поднял в воздух жену и дочь, а Регина Тодоренко после номера с Романом Костомаровым а-капелла затянула русскую народную песню.

«Алина, ты королева». Как же хороша Загитова в образе роковой красотки! На показательном выступлении в Москве олимпийская чемпионка пошла на риск и упала. А ведь могла и вообще не прыгать!

Хотя в шоу почти не было слабых и не зашедших на зал моментов, выступления Медведевой и Загитовой всё равно стоят особняком. Женя представила новый номер на современный хит Jony «Комета», продолжив тем самым космическую тему, взятую на Кубке Первого канала.



Главной фишкой номера двукратной чемпионки мира стал нехарактерный для неё наряд: полупрозрачное длинное платье из лёгкой ткани с открытыми плечами и россыпью стразов на груди. А особенный восторг у зала вызвали приделанные к браслетам голубые платочки, которые развевались во все стороны во время проката и дополняли летящий образ фигуристки. Из прыжков Медведева, как и в номере под песню Анны Герман делала только сальхов в три оборота.

Противостояние Загитовой и Медведевой — не миф. Фигуристкам действительно есть что делить Напряжённые отношения между Женей и Алиной всплыли наружу. Теперь на кону не медали, а деньги?

Загитова нашла «своего» хореографа

Для Загитовой выступление в «Мегаспорте» было настоящим испытанием. Менее чем за сутки до начала шоу Алина ещё находилась в Санкт-Петербурге, где поздравляла Алексея Мишина с 80-летием в образе страстной и роковой Эсмеральды. В Москве же чемпионка представила новую версию программы Ильи Авербуха, поставленную для финала телешоу «Ледниковый период». По сравнению с первым вариантом Загитова сменила костюм и отказалась от странных взмахов руками в концовке. А её катание под лиричную композицию «Will I make it out alive» выглядело ещё более вдохновенным, трогательным и осмысленным.

Загитова стала самой популярной фигуристкой России. После видео из сауны Алина уже больше блогер, чем спортсменка.

Два выступления Загитовой выделялись даже на крутом общем фоне. Зрители пришли в восхищение. Стало очевидно, что Илья Авербух попал в точку. Алина блестяще вписалась в сложный и пронзительный образ. Загитова и в «Хрустальном» чаще всего получала яркие и запоминающиеся программы, а её олимпийский «Дон Кихот» уже навсегда занял место в истории. Но первый опыт работы с Авербухом получился настолько ошеломительным, что не оставил сомнений: Алина нашла «своего» хореографа, способного создавать настоящие шедевры именно для неё.

По крайней мере, в этой постановке от Авербуха Алина потрясающе хороша!

Идеальные с технической точки зрения тройные лутцы (по одному в каждом прокате) вновь вызвали разговоры о перспективах возвращения Алины на соревнования. Но даже если этого и не случится, хочется, чтобы кумир миллионов болельщиков продолжала выступать хотя бы в шоу. И обязательно продолжила бы сотрудничество с Авербухом.