«Не люблю такое катать». Косторную вынудят исполнять программу, которая ей не нравится?

Не успели болельщики отойти от шока в связи с возвращением Алёны Косторной в группу Этери Тутберидзе, а фигуристка уже готовится выйти на лёд. В шоу «Чемпионы на льду» Алёна не только покажет, в какой форме находится через месяц после скандального трансфера, но и впервые представит на публике программу от Даниила Глейхенгауза, с которой каталась бы в этом сезоне, если бы не переход к Плющенко.



А ведь именно недовольство постановкой Глейхенгауза и было одной из основных причин для смены тренера. Получается, Алёна изменила отношение к номеру, который Плющенко называл «ужасом»?



Или необходимость катать нелюбимую программу – одно из последствий возвращения с повинной? Неужели фигуристку продолжают наказывать за переход к Плющенко?

Косторная первой получила новые программы

В прошлое межсезонье Косторная входила в статусе лучшей фигуристки мира, и, естественно, в группе Тутберидзе на неё делалась очень серьёзная ставка. Недаром, именно Алёна первой получила программы на новый сезон. Короткую она начала отрабатывать ещё зимой, а произвольную ей поставили на посткарантинных сборах в Новогорске. Интересно, что, помимо Глейхенгауза, хореографом Косторной выступила и сама Тутберидзе. Обычно постановки в соавторстве с Этери Георгиевной становятся очень успешными и даже знаковыми (например, «Дон Кихот» Загитовой или «Девочка на шаре» Валиевой).



10 июля, за три недели до объявления о переходе, хореограф Даниил Глейхенгауз делился эффектным кусочком новой программы, поставленной под трек «Lovely» Билли Айлиш и Халида. Тутберидзе не сомневалась, что номер произведёт мощное впечатление на зрителей и судей. И насчёт мнения болельщиков тренер не прогадала. Даже небольшой отрывок программы привёл публику в восторг:



— Шедевр! Слов нет.



— До мурашек.



— Здорово! Чувствуется, будет очередной шедевр. Алёна умница и красавица.



— Годнота подъехала! Спиной чую, будет космос.



Постановкой программы наслаждался и сам Глейхенгауз. Хореографу настолько понравился результат, что он поделился им со своими подписчиками в «Инстаграме». К слову, больше ни одной программы за это межсезонье Даниил не выложил. По мнению хореографа, постановка нравилась и самой Алёне.



«Она просила девочек снимать на видео, как она катает дорожку, программу. По ней было видно, что она прям кайфует», — говорил Глейхенгауз.

Неблагодарная. Почему фигуристка Косторная не заслужила второй шанс у Тутберидзе Алёна поступила с Плющенко так же, как с Этери. Похоже, чемпионка Европы так и не научилась искать причины проблем в себе.

Плющенко раскритиковал программы Глейхенгауза

Помешал воочию увидеть эффектную постановку спонтанный переход Косторной к Плющенко. В числе причин неожиданного трансфера Алёна, в частности, называла и неудачные программы. Поддерживал её в этом и новый тренер, который не постеснялся раскритиковать работу Глейхенгауза.

«То, что я видел в «Инстаграме» из её недавних программ, это просто ужас. Алёне это не нравится, она сама это сказала.



Даниил Глейхенгауз сказал, что Косторная кайфует от этих программ? Может быть, Глейхенгаузу хотелось бы это видеть, но сам спортсмен говорит противоположное», — убеждал Плющенко.

Плющенко: то, что я видел в «Инстаграме» из недавних программ Косторной, — это просто ужас

Алёна всё межсезонье хранила молчание и только на открытых прокатах сборной России в сентябре разразилась мощным спичем. Девушка подтвердила, что её не устраивали программы, а тренеры не хотели идти на уступки.



«Произвольная программа мне нравилась, не все места, но музыка устраивала. Короткая не нравилась совсем, об этом я говорила – и говорила неоднократно. Мне отвечали: покатайся, после контрольных прокатов посмотрим. Но мне действительно не нравилось, я не чувствовала музыку. Не люблю такое катать», – сказала Косторная.

Косторная жёстко прошлась по Тутберидзе. Неужели Алёне совсем не страшно? Лучшая фигуристка мира восстала против системы. Всё может закончиться очень печально.

Косторная визжала от восторга

В академии Плющенко Косторная получила желанную свободу и возможность активно участвовать в создании программ. Алёне очень нравилась её короткая программа под треки Билли Айлиш «Ты увидишь меня с короной на голове» и «Не время умирать». По словам спортсменки, ей очень подходила эта постановка, а тексты песен соответствовали тому, что происходит в её жизни. Было сложно не увидеть в этом укол в сторону бывшего тренерского штаба.



Косторная часто говорила, что в академии Плющенко чувствует себя счастливой и довольной. Она получила полную свободу действий и смогла осуществить свою мечту — посотрудничать со знаменитой канадкой Ше-Линн Бурн.



«Я очень давно хотела поработать именно с этим хореографом, очень обрадовалась такой возможности, онлайн или нет, мне было всё равно, услышала, что можно, и завизжала», — говорила Косторная.



Однако на зрителей и судей новые программы Алёны по-настоящему ошеломительного впечатления не произвели. Оценка за компоненты у фигуристки по сравнению с прошлым сезоном просела в среднем на пять баллов. Конечно, сказывались плохая готовность фигуристки и проблемы со здоровьем, но и сами программы выглядели пустыми и неинтересными. А потом начались метания. Алёна сменила первоначальные программы на новые от Ше-Линн Бурн, но и они не помогли добиться «вау-эффекта».

Косторной пришлось публично покаяться перед Тутберидзе. На фигуристку было жалко смотреть Этери простила запутавшуюся ученицу по просьбе дочери. Благородно, но тренер ничем не рискует.

Что Косторная покажет на шоу Тутберидзе?

Пока неизвестно, будет ли тренерский штаб Тутберидзе как-то использовать постановки Ше-Линн Бурн, или Алёну вынудят полностью от них отказаться. Главное, что теперь у Косторной снова не будет возможности выказывать недовольство работой хореографа. Это напрямую вытекает из условий, выдвинутых Тутберидзе. Алёна должна кататься без выходных, перестать жаловаться на детей на льду и показывать те постановки, которые для неё выберут тренеры.



Увидеть первые плоды работы Косторной в «Хрустальном» можно будет уже на московском шоу Тутберидзе, которое пройдёт 6 апреля. Как было сказано на Первом канале, там фигуристка представит ту самую программу под «Lovely» Билли Айлиш. Если это действительно так, то либо Косторная поменяла мнение насчёт постановки штатного хореографа «Хрустального», либо её вынуждают кататься с программой, которая ей совсем не нравится.



По иронии судьбы, Алёне придётся катать не самую любимую постановку в шоу Этери Георгиевны. И очень интересно, что она скажет об этой работе Глейхенгауза теперь.