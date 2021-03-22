Японская фигуристка рвётся в историю. Так у россиянок есть соперницы на чемпионате мира?

Российские фигуристки настолько избаловали нас рекордами и триумфами, что на международной арене кажутся просто непобедимыми. Пока Щербакова и Трусова «улетали» за мировые рекорды на российских турнирах, иностранные одиночницы испытывали колоссальные сложности с тренировочным процессом и острую нехватку соревнований.

И, тем не менее, вешать медали на шеи нашим девочкам опрометчиво. Сразу несколько зарубежных фигуристок вполне могут увезти из Стокгольма награду. А японка Рика Кихира и вовсе прилетела в Швецию за золотом. К чемпионату мира главная соперница российских фигуристок подготовила просто бронебойный контент.

Так есть ли у России хоть малейший шанс остаться без победы в женском одиночном катании?

Кихира могла поехать к Плющенко, а оказалась у его соперника

Среди всех иностранных участниц чемпионата мира опаснее всего для наших фигуристок выглядит Рика Кихира. Японка, заявившая о себе благодаря победе над Загитовой в финале Гран-при-2018, в этом году наконец обрела стабильность на тройном акселе и успешно прыгнула четверной сальхов на соревнованиях. И если раньше разговоры о конкуренции россиянок с Рикой были скорее надуманными и преувеличенными, то сейчас вычёркивать её из числа претенденток на медали невозможно.

В погоне за прогрессом летом 2020 года Рика ушла от своей многолетней наставницы Миэ Хамады к канадцу Брайану Орсеру, но из-за пандемии коронавируса перспективное сотрудничество так и не началось. Ходили даже слухи, что Кихира может оказаться в академии Плющенко, но в итоге японка стала тренироваться у вице-чемпиона Олимпиады-2006 Стефана Ламбьеля в Швейцарии. По интересному совпадению, в Турине Ламбьель проиграл только Плющенко.

Поначалу выбор фигуристки вызвал удивление, ведь Стефан не имел опыта работы с большими спортсменами и не считался специалистом по обучению элементам ультра-си. Однако пока неожиданный союз радует обоих его участников. Упрямство Кихиры в преодолении трудностей ради продолжения карьеры приносит плоды.

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Кихира рвётся на пьедестал чемпионата мира

В этом сезоне Кихира выступала только на чемпионате Японии, но уже там было заметно, как она расцвела. 18-летняя спортсменка представила красивые интересные программы и откатала их максимально уверенно. Кихира исполнила два тройных акселя на две программы и четверной сальхов в произвольной.

В результате Рика набрала 79,34 балла в короткой программе, 154,9 в произвольной и 234,24 по сумме. И это с двумя небольшими ошибками на прыжках и при традиционно строгом судействе внутри страны. Да, с такими оценками Кихира стала бы только четвёртой на чемпионате России. Но не стоит забывать, что в Челябинске судьи были очень щедры, а наши фигуристки выдали лучшие прокаты в жизни.

Рика Кихира Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

К чемпионату мира Рика подходит во всеоружии. Фигуристка планирует исполнить два тройных акселя на две программы и четверной сальхов в произвольной. Таким образом, японка готова войти в историю, став первой фигуристкой, исполнившей тройной аксель и четверной в одной программе на официальном международном турнире.

При чистых прокатах Кихира получит преимущество в короткой программе, а в произвольной если и уступит Трусовой и Щербаковой, то совсем немного. Так что нашим девочкам ни в коем случае нельзя ослаблять хватку. Кихира как никогда сильна и вряд ли готова второй раз добровольно отдать золото чемпионата мира в руки россиянок.

Эффектный трюк японской фигуристки

Страховать Кихиру будет её талантливая соотечественница Каори Сакамото. Последние два года фигуристка выступала крайне нестабильно и с трудом отбиралась на главные старты. Но в этом сезоне Сакамото будто бы обрела второе дыхание. Каори прекрасно выступила на японском Гран-при и на чемпионате страны, где неизменно производила сильнейшее впечатление на судей и зрителей. Особенно болельщикам запомнился трюк Каори в произвольной программе «Матрица», где она проезжает мимо судей, подняв ногу на уровне шей арбитров, — выглядело жутковато, но эффектно. В этом сезоне фигуристка получает оценки на уровне 220-230 баллов. На чемпионате мира Сакамото точно будет высоко, а, при определённых раскладах, даже поборется за пьедестал.

Третьим номером на чемпионат мира от Японии поедет Сатоко Миахара. У фигуристки уже который год тяжело идут прыжки и регулярно проскакивают недокруты, но она завораживает своим катанием. Сатоко превосходно скользит, поражает запредельным уровнем вращений и прекрасно интерпретирует образы, за что неизменно получает высокие баллы за компоненты.

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Теннелл отдувается за Америку

При определённых раскладах за место на пьедестале может побороться и Брейди Теннелл. Уже на протяжении четырёх лет лучезарная блондинка не уступает статус лидера женской команды США. Теннелл отличается непроницаемой уверенностью и стабильностью, а благодаря высокому авторитету получает высокие баллы за компоненты.

В этом сезоне в надежде выучить тройной аксель Теннелл перешла к тренеру Тому Закрайчеку, который ставил этот элемент другой американке, Мирай Нагасу. Однако суперпрыжок в арсенале Брейди так и не появился. Тем не менее, и без ультра-си она способна быть высоко. Американка с блеском выиграла чемпионат США, заработав в сумме 232,61 балла.

Конечно, на международных соревнованиях Теннелл придётся совершить чудо, чтобы получить такую оценку, но ведь для попадания на пьедестал вполне может хватить и 220-225 баллов. Особенно американка опасна для Елизаветы Туктамышевой, которую в прошлом сезоне оставила без финала Гран-при.

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К тому же, на этом чемпионате мира перед Брейди стоит амбициозная задача. Фигуристка вместе с Карен Чен постарается побороться за третью квоту для США на Олимпиаде. Соратница Теннелл стабильностью и уверенным катанием не отличается, так что основной груз ответственности ложится на Брейди.

Так что, хотя осязаемые шансы на пьедестал имеют лишь фигуристки из трёх стран, конкуренция в женском одиночном катании нельзя назвать нулевой. Нет сомнений, что кто-то из иностранных фигуристок вцепится в шанс лишить Россию полного пьедестала. А судьи им наверняка в этом помогут.