Привет из Америки. Знаменитая российская фигуристка обвинила Тарасову в обмане с деньгами

Татьяна Тарасова снова в центре громкого скандала. Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук обвиняет тренера в обмане с деньгами и уверяет, что та её обкрадывала. Несмотря на огромный авторитет Татьяны Анатольевны, многие болельщики склонны верить словам обиженной фигуристки.

Только удивительно, почему Грищук заявила о своих претензиях к бывшему тренеру лишь сейчас, когда скандальные события остались в далёком прошлом и установить правду практически невозможно. Почему она молчала больше 20 лет?

Неужели настолько боялась возможной мести?

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Грищук осела в США и хранила молчание

Российское фигурное катание устремлено в будущее. Нынешние звёзды обладают огромными фан-клубами, а имена перспективных юниорок известны даже не самым продвинутым болельщикам. На этом фоне чемпионы прошлого волей-неволей уходят в тень. А если они не участвуют в шоу и не тренируют топовых спортсменов, то о вчерашних героях и вовсе редко кто вспоминает.

Не исключение и двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук. После ухода из спорта фигуристка осталась в США, где выступала в шоу, снималась в кино, работала в собственной академии фигурного катания и помогала дочери строить карьеру в теннисе. Интервью Оксана давала редко, в российских телепроектах почти не участвовала, поэтому на долгое время выпала из поля зрения болельщиков.

Оксана Грищук Фото: РИА Новости

Грищук обвинила Тарасову в присвоении денег

В декабре 2020 года Грищук прервала затянувшееся молчание и обрушилась с обвинениями на Татьяну Тарасову. Под её руководством фигуристка вместе с Евгением Платовым готовилась к Олимпиаде в Нагано. Тарасова в своих мемуарах жаловалась на вздорный характер Оксаны и её некрасивое поведение по отношению к Платову. Ответ Грищук вышел запоздалым, но предельно жёстким.

По словам Грищук, Тарасова вынудила её перейти в общество профсоюзов, а затем вместе с главой этой организации лишила спортсменку премии за олимпийское золото.

«Олимпиада и шоу были единственной возможностью как-то устроить свою жизнь. Президент общества тогда очень меня успокаивал. Сказал, что деньги потратили на какие-то детско-юношеские соревнования, а всё, что осталось, отдали мне. Потом мне несколько человек сказали, что, скорее всего, Тарасова меня обманула. И честно заработанные мной деньги они поделили с президентом общества профсоюзов», — говорила Оксана.

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«Наконец-то хоть кто-то сказал правду про Тарасову»

Интервью Грищук вызвало среди болельщиков оживлённые споры, а Тарасова отказалась комментировать суть претензий бывшей ученицы. Казалось, на этом противостояние тренера и фигуристки в информационном поле окончено, но Оксана снова передала Тарасовой привет из Америки.

Грищук оставила сразу несколько резонансных комментариев под записью олимпийской чемпионки — 1994 в женском одиночном катании Оксаны Баюл. Украинка уличила в плагиате организаторов шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду», а затем раскритиковала Тарасову и Алексея Ягудина, которые негативно отреагировали на её слова. «У Тарасовой вся труппа её театра распалась, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию», — в частности, написала Баюл.

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Грищук поддержала коллегу:

— Как меня Тарасова обокрала после Олимпиады, ты разве не слышала? А потом нас с Женей разбила, чтобы дальше деньги кассировать с Платова и его новой партнёрши, лишив меня всего.

— Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то ещё правду сказал про Тарасову. А то все знают, какой она ужасный человек, и молчат почему-то.

— Да, Оксанка, нас многие дурили и обворовывали всё время. Такие змеи, как Тарасова, и других там была ещё целая группа. Мы все силы отдавали тренировкам и выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и всё у нас забрать.

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Обвинения фигуристки бездоказательны

В словах Грищук читается сильная обида. Она уверена, что Тарасова не только обманула её с призовыми, но и разбила её пару с Платовым в отместку за нежелание подписывать контракт после Олимпиады в Нагано. В итоге Оксана выступала в популярном американском шоу без своего партнёра, что значительно сказалось на гонорарах.

Серьёзные обвинения в адрес заслуженного тренера доказательствами не подкреплены, что оставляет болельщикам простор для споров. Одни уверены, что Грищук завидует нынешним российским звёздам и старается хоть как-то привлечь к себе внимание, оговаривая великого тренера. Другие же не видят поводов сомневаться в словах Оксаны и благодарят её за честность.

Татьяна Тарасова Фото: РИА Новости

Почему Грищук перестала молчать только сейчас

Грищук — не единственная из учеников Тарасовой, имевших с ней финансовые споры. Тем не менее с большинством бывших подопечных Татьяна Анатольевна сохранила тёплые отношения. К примеру, услышать подобные претензии в адрес Тарасовой от Алексея Ягудина просто невозможно. Не исключено, что дело в том, как складывается жизнь фигуриста после карьеры. Очевидно, что Грищук менее востребована, популярна и обеспечена, чем тот же Ягудин. На кого именно возлагать ответственность за нереализованные мечты — личное дело каждого.

Удивляет лишь то, что Грищук решилась открыто говорить об обмане с деньгами со стороны Тарасовой только через 20 с лишним лет после скандального расставания. Поклонники фигурного катания не исключают, что до этого Оксана просто боялась перейти дорогу влиятельному специалисту и нарваться на месть. Теперь же ей, по большому счёту, терять нечего. Порыв Грищук понять можно, но в любом случае грубые слова и прямые обвинения в адрес пожилого человека выглядят некрасиво.

Так что остаётся надеяться, что поток негативных высказываний Грищук в адрес Тарасовой стихнет.