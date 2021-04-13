Оказывается, Евгений не имеет отношения к неудачам фигуристов своей академии. С таким подходом будет трудно привлечь достойных специалистов.

От Плющенко ушёл известный тренер Волков. И кто теперь согласится работать в «Ангелах»?

Стабильность – это точно не про академию Евгения Плющенко. Фигуристы и тренеры там меняются так быстро, что немудрено и запутаться. На фоне постоянных кадровых перестановок Александр Волков выглядел настоящим долгожителем среди «ангелов» и стопроцентным человеком Плющенко, но и его дни в академии оказались сочтены.

Не обладая топ-звёздами, группа Волкова давала результат и позволяла Плющенко отчитываться об успехах своего детища. Однако сначала ухудшились условия для тренировок, а затем «Ангелы Плющенко» полностью переложили ответственность за неудачи фигуристов на их личных тренеров. В данных обстоятельствах уход Волкова, кажется, был лишь делом времени.

Но кто вообще согласится работать в академии Плющенко при таком отношении к тренерам?

Волков принёс академии Плющенко первые заметные успехи

Тренер Александр Волков заявил о себе в «Хрустальном», где работал с детьми. В частности, именно сын первого советского чемпиона мира в мужском одиночном катании Сергея Волкова воспитал Александру Трусову, Егора Рухина и Марка Лукина, которые затем продолжили карьеру в группе Этери Тутберидзе.

Возможности работать со взрослыми спортсменами в «Самбо-70» у Александра не было, и перед сезоном-2018/19 он решил сменить место работы.

В академии Плющенко Волков трудился в тандеме со своей супругой, известной канадской фигуристкой Мартин Даженэ, и первое время оказывался в центре внимания болельщиков в основном из-за резких комментариев о методах работы Тутберидзе и нелестной характеристики своей бывшей ученицы Трусовой.

Постепенно Волков стал давать результат и заработал репутацию чуть ли не основного специалиста «Ангелов Плющенко». На чемпионате Европы — 2020 его подопечная Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан, заняла шестое место, а уже на старте нынешнего сезона во всеуслышание заявил о себе 17-летний одиночник Артём Ковалёв, выигравший два этапа взрослого Кубка России. Казалось, обрела себя у Волкова и эффектная Станислава Константинова, выступавшая за Россию на чемпионатах Европы и мира.

Плющенко снова потерял талантливую фигуристку. Катю тоже обвинят во всех грехах? Евгений тренировал Рябову лично, а теперь для неё даже не нашлось места на новом катке. Страшно представить, что ждёт Трусову и Косторную.

Условия ухудшились, фигуристы исчезли

Проблемы начались в середине сезона. После того как часть фигуристов стала тренироваться на собственном катке академии Плющенко в Подмосковье, у группы Волкова ухудшились условия для тренировок. По этой причине в декабре из «Ангелов Плющенко» ушла Екатерина Рябова. После Нового года её примеру последовала и Станислава Константинова, тоже сетовавшая на изменившиеся условия. Ковалёв же, который тренируется у Волкова с пятилетнего возраста, после яркого начала сезона на решающих турнирах не впечатлил, а к первенству России и вовсе вынужден был готовиться в ЦСКА.

У школы Плющенко первая большая победа! А ведь когда-то Ковалёв не пригодился Тутберидзе Триумф Артёма, кажется, стал сенсацией даже для Евгения. Иначе бы он наверняка приехал в Сызрань.

После потери учеников и условий для полноценного тренировочного процесса будущее Волкова стало казаться неопределённым. Вряд ли Плющенко для того строил роскошную академию, чтобы потом ещё и арендовать каток в Москве для тех, кто не мог или не хотел заниматься в Подмосковье. Так что объявление Волкова об уходе от Плющенко большой сенсацией не стало.

«Александр Волков и Мартин Даженэ прекратили сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко». Мы благодарим Евгения Плющенко, руководство академии, тренерский состав за три года совместной работы! Это было интересное и плодотворное сотрудничество. Мы все вместе прошли большой путь, подготовили много классных спортсменов и добились высоких результатов» — говорится в сообщении в инстаграм-аккаунте команды тренера.

Александр Волков прекратил сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко»

Академия Плющенко перекладывает ответственность за неудачи

Расставание Волкова и Плющенко кажется обоюдовыгодным. Тренеру нет никакого смысла оставаться в школе, где в его услугах не заинтересованы, о чём красноречиво свидетельствует ситуация с нехваткой льда. «Ангелы» же таким образом как будто снимают с себя ответственность за провальный сезон Константиновой и мучения Ковалёва на главных стартах. В пользу этого предположения говорит и реакция академии на материал коллег о неутешительных итогах сезона для школы Плющенко.

«Станислава Константинова также никогда не тренировалась у Евгения Викторовича, он не был ни на одной её тренировке (её тренер – Александр Сергеевич Волков)!» — говорилось в комментарии «Ангелов Плющенко».

Эффектная фигуристка ушла от Плющенко после участия в шоу. Стася отчаянно спасает карьеру Константинову перестали устраивать условия в академии Евгения. А результаты заставляли плакать.

Похожий комментарий оставила в «Инстаграме» и сама фигуристка: «Справедливо будет указать, что под руководством Евгения Викторовича я не тренировалась. Занималась в «Ангелах Плющенко» у Александра Волкова». Причём вместе со Стасей от тренировок с Плющенко открестились и некоторые другие фигуристы академии.

Пойдут ли тренеры в академию Плющенко?

Очевидно, что в последнее время сотрудничество Волкова и Плющенко развивалось не так, как хотелось бы специалисту. Тем не менее его благодарность в адрес Евгения не выглядит простой формальностью. Именно в качестве тренера «Ангелов Плющенко» Волков из детского тренера превратился в самостоятельного наставника, чьи ученики показывают достойные результаты на взрослых турнирах. Вряд ли ему будет тяжело найти новое место работы или создать свою школу фигурного катания.

А вот пойдут ли теперь к Плющенко по-настоящему высококлассные тренеры – большой вопрос. Подход, когда победы делятся на всех, а ответственность за неудачи лежит исключительно на личном тренере, устроит далеко не каждого. И в этой ситуации будет очень трудно привлечь достойных специалистов.

А тем более людей со здоровыми профессиональными амбициями.