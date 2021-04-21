«Молимся за твою безопасность». Украинской чемпионке угрожают после критики Тарасовой?

Болельщики опасаются, что Оксана Баюл может пострадать за правду. Но, кажется, бывшая фигуристка просто не хочет, чтобы о ней снова забыли.

В фигурном катании разворачивается настоящая гангстерская драма. По крайней мере, в этом убеждена олимпийская чемпионка Оксана Баюл. Поклонники знаменитой фигуристки всерьёз беспокоятся за её безопасность после призывов не критиковать Татьяну Тарасову.

Всё выглядит так, будто своими смелыми высказываниями Баюл перешла дорогу влиятельным людям, и теперь её заставляют замолчать. Неужели украинской чемпионке угрожают после критики Тарасовой?

Или украинка просто всеми силами разжигает затухший пожар раздутого ей скандала?

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«Деньги она любит, а не Россию»

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл не дала болельщикам заскучать в преддверии командного чемпионата мира в Японии. Украинка, почти 30 лет проживающая в США, атаковала шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», уличив организаторов в плагиате. Оксану возмутило, что название проекта заимствовано у легендарного американского тура Тома Коллинза, где в 90-е блистала и она сама, и десятки других звёзд первой величины. А в ответ на комментарии российских экспертов Баюл решила перейти на личности.

«Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Коллинз помогал. Я о Тарасовой. У неё вся труппа распалась её театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию», — написала Баюл в комментариях к посту в «инстаграме».

Досталось от Оксаны и Алексею Ягудину. Резкие замечания в адрес заслуженных российских фигуристов и тренеров позволили украинской чемпионке ещё какое-то время находиться в центре внимания. Правда, в основном болельщики критиковали её за неуважение к великому тренеру и желание напомнить о себе любым способом.

Баюл попросили не давать плохих интервью о Тарасовой

С российской прессой Баюл общаться отказалась, зато дала интервью журналистке с Украины. Однако к тому моменту российские болельщики уже переключили внимание на триумфальный для нас командный чемпионат мира в Японии, и о скандале вокруг Оксаны благополучно забыли. Казалось, чемпионка затаилась до нового громкого повода покритиковать юных российских фигуристок. Но оказалось, что и текущая история ещё не окончена. По крайней мере, так кажется самой Баюл.

Подруга Оксаны Наталья Шляпникофф получила в «фейсбуке» сообщения от 76-летнего журналиста из Днепра Валерия Мякотенко. Мужчина просит её повлиять на Баюл, чтобы она не высказывалась в негативном ключе о Татьяне Тарасовой и её тренере Галине Змиевской.

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«У меня есть просьба. Оксана Баюл – твоя давняя подруга. Скажи ей по-дружески, чтобы она не давала плохих интервью о Тарасовой, Галине Змиевской и вообще о той части её жизни, когда она стала чемпионкой. Это не по-христиански! Скажи ей наслаждаться жизнью и делать всё, чтобы её дочь стала хорошей фигуристкой и человеком», — говорится в тексте сообщения.

Шляпникофф восприняла послание украинского пенсионера как угрозу в адрес её подруги, о чём и рассказала своим подписчикам: «Это сообщение взбудоражило меня. Я воспринимаю это как угрозу. Прямо как фильме «Крёстный отец». По сути, там говорится, что Оксана должна умалчивать правду о том, что делали с ней разные персоны, указанные в сообщении. Я предупредила Оксану и ответила журналисту! Я уважаю Оксану за то, что она наконец-то начала говорить правду!»

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Баюл не даёт о себе забыть

Поклонники разделили тревожные опасения Баюл и её подруги. Они опасаются, что Оксана может пострадать за правду. С их стороны всё выглядит так, будто Оксану пытаются заставить замолчать, потому что она перешла дорогу влиятельным людям из мира фигурного катания. Подписчики желают Оксане здоровья и даже предлагают помощь в защите её безопасности:

«Молимся за твою безопасность и безопасность твоей семьи».

«Этот мужчина не имеет права указывать тебе, что хорошо, а что плохо, а также вовлекать людей, чтобы через них обратиться к тебе. Он трус».

«Звучит как угроза. Оксана, дайте знать, если хотите, чтобы я разобрался с этим клоуном».

Но даже если допустить, что стремление Баюл раскрыть миру правду спустя почти 30 лет после её олимпийского триумфа могло кому-то не понравиться, почти невозможно представить, что это связано с Тарасовой. Дело в том, что Татьяна Анатольевна никогда не имела никакого отношения к подготовке Баюл, а значит, знать что-то о делах именитого специалиста она может только с чужих слов. Так что больше похоже на то, что Оксана не хочет, чтобы о ней снова забыли, и готова использовать для этого любой повод. Даже крик пожилого украинского журналиста.

А если кому-то и хочется, чтобы Баюл прекратила эпатировать публику скандальными высказываниями, то скорее лишь потому, что смотреть на такое поведение выдающейся спортсменки просто неловко.