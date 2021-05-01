Переход к Плющенко не оправдал ожидания Русской ракеты. Теперь Саша снова будет работать с тренером, который умеет добывать большие титулы.

Где родился, там и пригодился. Почему Трусова способна побеждать только у Тутберидзе

Академия Плющенко лишилась своей главной звезды. Александра Трусова кажется разочарована результатами работы с двукратным олимпийским чемпионом и возвращается к Этери Тутберидзе.

Только в «Хрустальном» способны перезагрузить её карьеру и уберечь от новых травм. К Тутберидзе Саша придёт с невероятным техническим набором и огромным желанием реабилитироваться за прошлые неудачи. Поэтому нет никаких сомнений, что тандем тренера и звёздной фигуристки ещё не раз удивит мир.

Как же радостно, что Саша приняла единственно верное решение. Ведь побеждать она способна только у Тутберидзе.

Трусова возвращается к Тутберидзе

Если в прошлое межсезонье лидером по громким трансферам был Евгений Плющенко, то сейчас на этой позиции утвердилась Этери Тутберидзе. Вслед за возвращением Алёны Косторной и приходом в «Хрустальный» звёздных парников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова может состояться и воссоединение Этери Георгиевны с Александрой Трусовой. Громкую новость явил миру уже бывший тренер Русской ракеты Плющенко.

«1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию двух сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой будут в будущем перед ней выполнены», — написал Плющенко на своей странице в сети «Инстаграм».

При этом олимпийский чемпион намекнул, что Саша уходит от него не к стороннему тренеру, а именно в «Хрустальный». По его словам, фигуристка идёт туда «по многочисленным приглашениям и без испытательного срока». Официального подтверждения от Тутберидзе пока нет, но уже известно, что Саша провела в «Хрустальном» первую тренировку.

Александра Трусова вернулась в «Хрустальный» и приняла участие в тренировке

Амбиции Трусовой не были удовлетворены

Шансы на спокойное возвращение у Трусовой есть. Её уход хотя и был громким, не сопровождался скандальными заявлениями фигуристки о бывшем тренере. В высказываниях тренерского штаба и представителей «Самбо-70», по понятным причинам, сквозила обида, но публичного конфликта удалось избежать. В принципе и расставание Трусовой с Плющенко обошлось без взаимных обвинений. Тренер пожелал спортсменке дальнейших успехов и понадеялся на то, что они ещё встретятся на ледовых шоу.

Возможно, адекватная реакция Плющенко вызвана тем, что именно Трусова приносила его академии хоть какие-то значимые результаты и целый сезон спасала репутацию начинающего тренера. При этом две победы на этапах Кубка России, третье место на чемпионате страны и бронза на чемпионате мира – явно не потолок для фигуристки с уникальными прыжковыми возможностями. Из «Хрустального» Саша уходила, чтобы прекратить постоянные поражения от одногруппниц, но в итоге отставание от той же Анны Щербаковой только возросло. Не помогли даже комфортные условия и безраздельное внимание тренера.

В отличие от Алёны Косторной, Трусова после смены тренера не развалилась. Более того, в её катании даже был виден прогресс: появились неплохие попытки тройного акселя, улучшилось скольжение. Но всё это меркло перед нестабильностью. Трусова как падала с четверных, так и продолжала падать, а ошибка на лутце в короткой программе на чемпионате мира и вовсе не поддаётся объяснению.

Бесконечные оправдания Плющенко не самой лучшей формы Трусовой травмами уже окончательно приелись. И, видимо, не только зрителям. Главная мечта Саши — сделать пять четверных в одной программе — так и осталась неисполненной, да и бесконечная бронза никак не менялась на что-то более ценное. Такое положение явно не могу устраивать как саму Трусову, так и её родителей, так что изменения назревали.

«Слышите хихиканье Тутберидзе?» В США обсуждают провал Трусовой на чемпионате мира Американцы и канадцы жалеют Сашу. И смеются над тренерскими способностями Плющенко.

Возвращение Трусовой пройдёт легко и безболезненно

Ситуация с переходом Трусовой совершенно отличается от трансфера Косторной. Но очевидно, что именно пример Алёны мог вдохновить Сашу на решительные действия. И хотя работы предстоит немало, Трусова находится в более выгодном положении, чем чемпионка Европы.

Во-первых, форма Саши на протяжении всего сезона была лучше, чем у Косторной, а значит, ей будет легче влиться в жёсткий тренировочный процесс в «Хрустальном». Во-вторых, шансы на успех у Русской ракеты выше за счёт огромного технического запаса. К многочисленным квадам прибавились четверной риттбергер и тройной аксель, которые в «Хрустальном» обязательно доведут до идеала в случае необходимости. Наконец, у Саши сохранилась беспрецедентная целеустремлённость, за которую её в своё время и ценила Этери Георгиевна.

Спасибо, что живая. Почему Трусова должна благодарить Тутберидзе за медаль чемпионата мира Плющенко наконец-то добился чего-то в качестве тренера. Вот только его вклад в успех Русской ракеты кажется минимальным.

Тутберидзе знает, как привести Трусову к успеху

В следующем сезоне у тандема Трусова – Тутберидзе будет всего одна цель — золото Олимпиады. Этери Георгиевна прекрасно знает сильные и слабые стороны Саши и обязательно найдёт способ стабилизировать прыжки своей подопечной, наладит тройной аксель, чтобы в короткой программе Саша была конкурентоспособна, а также подберёт подходящие ей программы, чтобы подчеркнуть её неординарность. Ну и конечно же, вовремя остановит, если спортсменка снова забудет, что медали дают не за количество сложных прыжков, а за их качество.

Как бы ни хотелось фанатам Саши или Плющенко верить в обратное, очевидно, что Трусова способна побеждать только у Тутберидзе. Так было на юниорском уровне, так, возможно, будет и в олимпийском сезоне. Потому что только Этери Георгиевна умеет правильно использовать максимализм Александры – она сама такая же. К тому же, именно Тутберидзе умеет приводить своих подопечных к большим титулам, чего пока нельзя сказать о Плющенко.

Таким образом, Саша приняла лучшее решение из всех возможных. Не сомневается в этом Татьяна Тарасова:

«Вернуться к Тутберидзе — правильное решение. Это 100% пойдёт ей на пользу. Что касается Трусовой, то она сильная и справится с этим. Где родился, там и пригодился. Нечего бегать», — сказала она.