«Мы — Россия, мы — «Красная машина». Почему жизнь Загитовой неразрывно связана с хоккеем

Алина Загитова просто обожает хоккей! Олимпийская чемпионка вместе со всей страной переживает за сборную России на чемпионате мира и не скупится на эмоции.

По-другому и быть не могло, ведь жизнь Загитовой с самого детства неразрывно связана с хоккеем, а о её любимом игроке большинство болельщиков никогда даже не слышало.

Так чем же очаровательную фигуристку привлекает брутальный вид спорта для настоящих мужчин?

Профессия отца предопределила судьбу Загитовой

Судьба Алины Загитовой с самого детства неразрывно связана с хоккеем. Отец олимпийской чемпионки Ильназ Загитов начинал карьеру ещё в первенстве СССР, а в сумме провёл за родную «Ижсталь» 15 сезонов. Шанс пробиться в элиту Загитов получил в 17 лет после перехода в «Авангард», однако закрепиться в омской команде ему не удалось. Трудолюбивый защитник вместе с семьёй менял клубы и города, но неизменно возвращался в Ижевск, где стал настоящей легендой. Там же Загитов начал тренировать. И пусть спортивные успехи Ильназа несоизмеримо ниже, чем у его старшей дочери, именно спортивный путь отца предопределил судьбу Алины.

С самого детства сёстры Загитовы были обречены на то, чтобы кататься на коньках. Алина уверена, будь она мальчиком, родители обязательно отдали бы её в хоккей.

«Когда мама была беременна мной, я уже ходила на хоккей. Потом с самого детства посещала матчи. Мне кажется, родители думали, что будет мальчик. И хотели меня уже отдать в хоккей. Но так получилось, что родилась я, и моя связана жизнь с фигурным катанием», — рассказывала Загитова.

Загитова переехала в Москву, когда отец играл в Ижевске

Впервые Алина встала на коньки в Альметьевске, где отец выступал за местный «Нефтяник». Сначала девочка не получала удовольствия от нового занятия и выходила на лёд со слезами, но вскоре освоилась и с нетерпением ждала тренировок.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Алина фактически выросла в ледовом дворце. Другой судьбы у неё не было – только стать фигуристкой. Тем более в Альметьевске была секция фигурного катания. Я купил ей конёчки, и она, держась за стульчик, делала первые шаги по льду альметьевского дворца спорта «Юбилейный», — рассказывал Загитов.

Добиться прогресса Алине удалось после очередного возвращения семьи в Ижевск. Фигуристка попала в группу тренера Натальи Антипиной, из которой в 2014 году перешла к Этери Тутберидзе. Из-за работы отца Загитова отправилась в Москву без родителей. Рядом была только бабушка.

Главный успех в жизни старшей дочери Ильназ Загитов тоже встретил в Ижевске. Во время произвольной программы на Олимпиаде в Пхёнчхане мужчина так нервничал, что даже не смотрел победный прокат Алины. По иронии, золото Загитовой стало для нашей команды одним из двух на Играх в Пхёнчхане. Второе принесли хоккеисты, за которых Алина переживала уже в статусе олимпийской чемпионки.

«Красная машина» привела Загитову к победе

Алина никогда не скрывала своего особого отношения к хоккею. После приостановки карьеры Загитова стала часто появляться на трибунах во время матчей КХЛ.

«Мне больше хоккей нравится, чем футбол. Я переживаю за красивую игру. В исполнении своего папы. Знаю Овечкина, Малкина – это легендарные люди. Люблю всех наших хоккеистов», — признавалась Загитова.

Неудивительно, что именно тему хоккея Алина выбрала для своей команды на шоу-турнире Кубок Первого канала. В зрелищном командном номере фигуристы из «Красной машины» катались в именных хоккейных свитерах, а в конце устроили фейерверк из клюшек. В специальном видеоролике команду Алины поддержали Кирилл Капризов, Александр Овечкин и Илья Ковальчук. Хоккеисты пообещали болеть за «Красную машину», и их поддержка сработала! Команда Загитовой выиграла турнир, оставив позади команду Евгении Медведевой.

«Красная машина» — это символ России, побед. Я люблю хоккей, моя жизнь с ним связана. Название пришло само собой. Плюс ко всему Этери Георгиевна мне тоже помогла, сказала, что меня многое связывает с хоккеем и было бы прикольно», — объясняла Загитова.

«Мы уверены, что вы сильнее всех»

Загитова внимательно следит за хоккеем и тепло поддерживает наших парней накануне крупных турниров. Перед молодёжным чемпионатом мира фигуристка записала российской команде трогательное видеообращение.

«Ребята, я в вас верю. Вы всё сможете. Не волнуйтесь. Главное — идти вперёд. Я за вас болею», — говорила Алина.

Тогда напутствие олимпийской чемпионки молодым хоккеистам не помогло, но, несмотря на это, Алина остаётся верна себе. Сейчас фигуристка болеет за основную сборную России на чемпионате мира.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ребята, наша сборная! Весь сезон вы дарили нам радость своей игрой, а сейчас вы на главном турнире года. Мы знаем, как долго вы к этому шли, несмотря ни на что, вопреки всему. Мы уверены, что вы сильнее всех, быстрее всех и точнее всех. Мы знаем, на что вы способны, и верим, что вы победите всех соперников и завоюете золотые медали.

Вы не одни, вместе с вами вся наша страна, миллионы болельщиков: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Мы будем переживать за вас и радоваться вашим победам. Желаем вам только успеха и победы. Мы – Россия, мы – «Красная машина». Мы победим!» — сказала Загитова.

Да с такой поддержкой российские хоккеисты просто обязаны выиграть чемпионат мира. Недаром сразу после публикации видеообращения Алины сборная России обыграла Швейцарию и стала лидером группы. Хочется верить, что «Красная машина» и дальше будет радовать своего самого преданного фаната из мира фигурного катания, а заодно и миллионы россиян.