Москва осталась без большого фигурного катания. Неужели негде проводить турниры?

Федерация фигурного катания России известна своим консерватизмом, но при выборе места проведения российского этапа Гран-при чиновники смогли удивить. Только, к сожалению, переезд турнира из Москвы в Сочи – не крутой ход для развития фигурного катания, а вынужденная мера.

Один из самых популярных видов спорта в стране уходит из столицы из-за изменения размеров площадок в угоду хоккейным командам.



Неужели в Москве негде проводить турниры?

Россия расширяет географию этапов Гран-при

В прошлом сезоне от серии Гран-при осталось одно название. Из-за мер безопасности и закрытых границ турнир лишился двух этапов и финала, а оставшиеся состоялись в национальном формате, то есть больше напоминали внутренние старты. В следующем сезоне организаторы надеются на полноценное возвращение Гран-при. Этапы, как и всегда, намечены в шести странах: США, Канаде, Китае, Японии, Франции и России. Причём российский этап впервые в истории пройдёт в Сочи. Если в других странах эксперименты с местами проведения Гран-при – обычное дело, то у нас с 1996 года этапы проходили только в Санкт-Петербурге и Москве.

В самом переносе этапа Гран-при из Москвы ничего экстраординарного нет, но вот причина выглядит, мягко говоря, удивительно. Оказывается, в столице попросту не нашлось арены, подходящей для проведения турнира такого уровня. Стадион «Мегаспорт», ставший домом для российских фигуристов на весь прошлый сезон, в следующем будет принимать домашние матчи хоккейного «Спартака». Это значит, что размеры льда уменьшат до канадских стандартов. Разница в четыре метра в ширине по сравнению с европейской площадкой не только несёт риски для здоровья фигуристов, но и не вписывается в требования ISU.



«Международная федерация хоккея приняла решение об изменениях размеров площадки. Соответственно, некоторые площадки перешли на другой размер. Сейчас у нас олимпийский год, необходимо провести соревнования на площадке 30х60, такая площадка у нас есть с хорошей красивой историей – это «Айсберг» в Сочи. Соревнования пройдут там», — объяснил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Новость по теме В ФФККР объяснили, с чем связан перенос этапа Гран-при из Москвы в Сочи

Сюрприз у девушек и топовый состав у мужчин

Под «хорошей красивой историей» один из боссов российского фигурного катания имеет в виду триумфальное выступление России на Олимпиаде-2014. Большинство героев того турнира давно не выступают, но у нынешнего поколения фигуристов есть все шансы повторить их успех уже в рамках этапа Гран-при.

В женских соревнованиях вряд ли кому-то будет под силу тягаться с Камилой Валиевой и Елизаветой Туктамышевой, а наиболее любопытным выглядит возвращение вице-чемпионки мира — 2019 Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, пропустившей почти два года из-за травмы.

Самый интересный и сильный состав собрался у мужчин. На турнире выступят Юдзуру Ханю, Маттео Риццо и Морис Квителашвили. Российскую сборную представят два ученика Алексея Мишина: Михаил Коляда и Евгений Семененко. В соревнованиях пар зрители (если трибуны не закроют) увидят действующих чемпионов мира Анастасию Мишину и Александра Галлямова и бронзовых призеров чемпионата России Дарью Павлюченко – Дениса Ходыкина.

Есть в заявке на этап Гран-при в Сочи и тот, для кого лёд «Айсберга» уже становился счастливым. Никита Кацалапов в дуэте с Еленой Ильиных завоевал золото Олимпиады в командном турнире и бронзу в танцах на льду. Спустя семь лет Никита вернётся в Сочи уже с другой партнёршей – Викторией Синициной – и почти наверняка снова добьётся успеха. Помимо действующих чемпионов мира, на домашнем этапе выступят Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.

Фигурное катание уходит из Москвы

В общем, за сочинских любителей фигурного катания можно только порадоваться. Однако для Москвы перенос этапа Гран-при – тревожный и неприятный знак. По сути, на пике популярности фигурного катания столица остаётся без единого крупного турнира. Ранее было объявлено, что контрольные прокаты национальной сборной в этом году пройдут в Челябинске. Главный же турнир – чемпионат России – примет Санкт-Петербург.

Развитие спорта в регионах важно и нужно, но полный уход из Москвы вряд ли благополучно скажется на индустрии фигурного катания в целом. И ладно бы «Мегаспорт» пустовал во время турниров, как на соревнованиях по некоторым другим видам спорта, так ведь нет: всегда аншлаг и поиски лишнего билетика. Происходящее не устраивает не только многих болельщиков, но и специалистов.



«Не все площадки надо уменьшать, потому что, кроме хоккеистов, которые сейчас не являются чемпионами, у нас есть чемпионы. Медали у нас точно такие же, их много. Поэтому я думаю, что неправильно будет уменьшать все площадки, нужно оставить как уменьшенные, так и большие. Просто для пользы дела», — считает Татьяна Тарасова.

Новость по теме Тарасова — о размерах хоккейных площадок: неправильно уменьшать все

Любители фигурного катания уже прикипели к «Мегаспорту», но по большому счёту дело не в локации, а в отсутствии альтернативы. Привычную и ставшую родной арену переделали под нужды хоккеистов, а взамен ничего не предложили.



Проводить турниры серьёзного уровня в Москве просто негде, так что большое фигурное катание вынуждено покинуть столицу. Вопрос: надолго ли?