Российские юниорки не заметили соперниц на этапе Гран-при. А Жилину просто не узнать!

Первый же серьёзный международный турнир сезона завершился безоговорочным доминированием российских фигуристок. На этапе юниорского Гран-при в Кошице девочки из России заняли места с первого по четвёртое, а в локальном споре выше оказались подопечные Евгения Плющенко.

Вероника Жилина показала, что её рано сбросили со счетов после провала в первом сезоне под руководством Евгения Плющенко. В Словакии Ника поразила сложностью прыжков и чистотой катания, оставив позади всех, включая Аделию Петросян, свою бывшую коллегу по группе Этери Тутберидзе.



Грустно только, что не всем замечательным российским фигуристкам достанется место в финале серии.

Плющенко дождался серьёзных тренерских побед

Первый для российских фигуристов этап юниорского Гран-при прошёл сверхуспешно. Без золота остались только наши танцоры, да и тем не хватило до победы менее трёх баллов. Триумфаторами из Кошице уезжают пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а также одиночники Кирилл Сарновский и Вероника Жилина.

Поразительно, но две из трёх побед России принесли ученики Плющенко. А ведь после возвращения Александры Трусовой и Алёны Косторной к Этери Тутберидзе в успешное продолжение его тренерской карьеры мало кто верил. Но двукратный олимпийский чемпион снова удивляет, причём на этот раз не скандалами и громкими заявлениями, а по-настоящему крутыми результатами.



Самая острая конкуренция по традиции была в соревнованиях одиночниц. Веронике Жилиной и Софье Муравьёвой из «Ангелов Плющенко» противостояли перспективная воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян и ещё одна фигуристка из «Хрустального» Мария Захарова, тренирующаяся у своей матери Анны Царёвой.

Жилина отказалась от риска в короткой программе

Изначально главной претенденткой на победу выглядела именно Петросян, которая в прошлом сезоне уступила на первенстве России только одногруппнице Софье Акатьевой. К 14 годам Аделия владеет четверным тулупом и имеет хороший послужной список. Однако в Словакии стремительная и энергичная фигуристка смотрелась не так уверенно, как подопечные Плющенко.

В короткой программе блеснула Софья Муравьёва, набравшая за пронзительный и чистый прокат солидные для юниорки 72,52 балла. На балл от неё отстала Вероника Жилина, отказавшаяся от тройного акселя в угоду стабильности. Фигуристка чётко исполнила облегчённый вариант программы в ярком образе Харли Квин.

Петросян же, на удивление, не удалось перейти планку в 70 баллов. При том же прыжковом наборе спортсменка из «Хрустального» уступила основным соперницам и в технике, и в оценке за компоненты. А тот факт, что Мария Захарова стала четвёртой, не проиграв при этом никому из иностранок, пожалуй, лучше всего характеризует степень доминирования российских одиночниц.



Промежуточный успех своих учениц Плющенко отпраздновал весёлым видео.



«Наши звёзды. Автографы. Супер! Дмитрий Сергеевич, на чилле, да? Работочка закончилась на сегодня. Супер отработали. Всем тренерам большой привет, всей команде большой привет, всей-всей-всей академии, родителям большой привет», — сказал Плющенко.

Ученица Тутберидзе — лишь третья с четверным прыжком

По итогам произвольной программы мы были вправе ждать изменений в расположении фигуристок, так как сразу пять участниц заявили элементы ультра-си. Начала парад четверных американка Миа Калин. Фигуристка слабо выступила в короткой программе, поэтому в произвольной ей пришлось идти ва-банк. Мии удалось приземлить оба квада, но спасти положение это ей не помогло. Огромное количество недокрутов оставило её на седьмом месте.



В следующий раз увидеть попытку ультра-си удалось уже в последней разминке. Мария Захарова вышла первой из русских девушек и приготовилась исполнять четверной тулуп. К сожалению, суперпрыжок фигуристке не удался — элемент был исполнен с недокрутом и падением. Но больше Мария серьёзных ошибок не допускала и смогла удержаться на четвёртом месте.

Неидеально квад получился и у Аделии Петросян. Ученица Тутберидзе допустила недокрут в четверть оборота, но все остальные элементы исполнила идеально. Фигуристка показала чувственную программу под Билли Айлиш, но судей убедить не смогла. Уровень интерпретации у Аделии пока не так высок, поэтому по второй оценке она заметно уступает соперницам. Из Кошице Петросян увозит только бронзу.



В заявке Софьи Муравьёвой значился четверной сальхов, но в программе фигуристка рисковать не стала. Ученица Плющенко идеально исполнила программу без ультра-си и в очередной раз показала невероятный уровень катания. Софья будто парит надо льдом и эмоционально отыгрывает каждую нотку. Программа «Великий Гэтсби» удалась ей прекрасно. Даже без четверных Софья опередила Аделию Петросян на четыре балла.

Удивительное преображение Жилиной

Настоящую феерию для произвольной программы подготовила Вероника Жилина. В прошлом сезоне одна из самых перспективных юных фигуристок России заваливала турнир за турниром и, казалось, никак не может обрести психологическую уверенность после перехода от Тутберидзе к Плющенко. Однако уже видно, что за межсезонье Жилина и её команда проделали просто нереальную работу. Сейчас Веронику просто не узнать. Ученица Плющенко одержала первую большую победу в карьере.



Четверной сальхов, два квад-тулупа в каскаде, один из которых во второй половине программы, да ещё и шикарное катание! Вероника не оставила соперницам и шанса, выиграв с перевесом в 8 баллов. 216,92 — прекрасные баллы для юниорки.



Турнир в Кошице прошёл под знаком доминирования наших фигуристов. Российские юниорки не заметили соперниц на этапе Гран-при и дали понять, что в ближайшее время иностранным фигуристкам рассчитывать не на что.



Лучшего начала сезона и не придумаешь.