Сибирское гостеприимство. Бывший ученик Плющенко подарил медаль канадскому фигуристу

Ковалёв оставил Россию без полного пьедестала на этапе юниорского Гран-при в Красноярске. Но победа всё равно наша!

Соревнования одиночников на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске завершились громкой сенсацией. Главный фаворит Артём Ковалёв провалился в произвольной программе и даже не попал в число призёров. К счастью, среди наших парней нашлось кому подстраховать оступившегося лидера. Но неудача Артёма оставила Россию без полного пьедестала. Бывший ученик Евгения Плющенко явно мечтал о другом начале олимпийского сезона.

Зато воспитанник легендарного Алексея Мишина Глеб Лутфуллин продолжает собирать восторженные отзывы. А теперь и важные титулы.

Канадец Чу огорчил российских зрителей

После короткой программы Ковалёв уверенно захватил лидерство, а в тройке вообще не оказалось иностранцев. Во второй день очень достойный прокат показал Фёдор Зонов, представляющий Санкт-Петербург. Ученик Валентины Чеботарёвой обошёлся без элементов ультра-си, но продемонстрировал чувственное вдохновенное катание и первым пробил планку в 200 баллов. А вот у другого россиянина, Андрея Анисимова, выступление в произвольной не задалось. «Бабочки» на четверном сальхове и акселе и падение на четверном тулупе отбросили его с пятого места на седьмое.

Единственным иностранцем, сумевшим бросить вызов многочисленным и очень квалифицированным хозяевам, стал канадец Уэсли Чу. В его заявке значились два квада и два тройных акселя, правда, исполнил он лишь четверной тулуп, а триксели сделал с заметными ошибками. Недостатки в технике канадец компенсировал солидными баллами за компоненты. За два проката он набрал 217,59 баллов и поднялся на первое промежуточное место.

Лутфуллин снова на высоте

Следующим на лёд вышел Егор Рухин. Подопечный Марины Селицкой не допустил грубых ошибок, а также приземлил четверной тулуп и тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. В целом Егор оставил очень приятное впечатление, в том числе и у судей, которые оценили его выступление в 144,86 балла. Это личный рекорд спортсмена и заявка на участие в финале серии.

Снова на высоте оказался ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин, прекрасно проявивший себя на контрольных прокатах в Новогорске. В отличие от тренировочных выступлений, Глеб был небезупречен, но три хороших четверных и аксель дали ему большую фору. При этом два сальхова (один из них в каскаде) фигурист выполнил на хорошие плюсы. Не забыл он и про непрыжковые элементы — на дорожке шагов Глеб выложился по максимуму; классные нестандартные вращения — все на четвёртый уровень. Гроссмейстерские 150,29 балла обеспечили Лутфуллину серьёзный задел.

Бывший ученик Плющенко оставил Россию без полного пьедестала

Главным конкурентом Лутфуллина за победу считался Артём Ковалёв. От этого фигуриста ждали очень многого, но на деле бывший ученик Плющенко разочаровал и лишил Россию полного триумфа на этапе Гран-при.

Дело в том, что за лето Ковалёв заметно вытянулся: сейчас его рост составляет 185 см. Артём является самым высоким одиночником в стране, и, естественно, это не могло не сказаться на его технике. Высокому и мощному фигуристу порой трудно даются сложнейшие прыжки: на первенстве Москвы, например, Ковалёв занял лишь пятое место, не справившись с некоторыми элементами. С ошибками столкнулся он и в Красноярске: падение на четверном тулупе, «бабочка» на тройном лутце и грязные выезды с акселя — всё это не позволило ему бороться за высокие места. Артём остановился в шаге от пьедестала с оценкой в 212,32, подарив медаль канадскому фигуристу.

Конечно, всегда хочется большего, тем более чисто российский пьедестал на этапе в Красноярске был очень близок, но сочтём бронзу канадца проявлением сибирского гостеприимства и порадуемся за Глеба Лутфуллина и Егора Рухина, которым удалось успешно выступить на первом же международном старте сезона. Так бы и дальше!