Катание Трусовой — чистая лотерея. Почему же Тутберидзе не запрещает Саше рисковать?

Кажется, тренер больше не пытается обуздать упрямый характер Русской ракеты. У Этери ещё пять претенденток на участие в Олимпиаде.

Феноменальная Александра Трусова за два года успела дважды сменить тренера, но так и не избавилась от своей главной проблемы. По сути, каждый её выход на лёд превращается в лотерею, где триумф с пятью чистыми четверными и провал с обилием падений приблизительно равновероятны.

Первый же официальный турнир олимпийского сезона показал, что ни о какой стабильности в катании Трусовой говорить не приходится. Саша может как выиграть Олимпиаду, так и вообще не попасть в Пекин.

Обуздать характер Трусовой не может даже Этери Тутберидзе. Или не хочет?

Нестабильность обесценивает все улучшения Трусовой

Точка зрения о том, что некоторым атлетам вообще не нужен тренер, в профессиональном спорте считается маргинальной. Однако вся карьера Трусовой намекает, что эта позиция всё-таки не лишена смысла. Нет, конечно, самостоятельно Саша вряд ли бы освоила сложнейшие прыжки, которые помогли ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса, установить мировые рекорды и завоевать статус абсолютно уникальной фигуристки. Речь о том, что ни характер её выступлений, ни приоритеты со сменой тренеров не меняются.

Вся карьера Саши проходит под знаком сверхзавышенных ожиданий, которые базируются на её просто сумасшедшем потенциале. Каждый знает, что при чистом прокате соперницам придётся бороться за серебро. И при этом в активе Русской ракеты всё ещё нет ни одной по-настоящему большой победы на взрослом уровне.

Разобраться в причинах пресловутой нестабильности и победить её не удалось ни Этери Тутберидзе, ни Евгению Плющенко. Вот уже второй сезон кряду Саша предстаёт обновлённой, но это лишь косметические изменения. Понятно, что при чистом исполнении пяти квадов роскошно будет смотреться и драматичная программа «Ромео и Джульетта», и абсолютно рОковая «Круэлла». Но при первой же осечке любой образ рушится, и мы вновь видим безуспешную погоню за дорогими элементами.

Почему Трусова не идёт на облегчение программы

Кардинально изменить ситуацию можно лишь при сознательном снижении сложности. К примеру, на чемпионате России в Челябинске Саша заявила только два четверных и впервые за долгое время обошлась без падений в произвольной программе. Однако, во-первых, фигуристка пошла на этот шаг из-за последствий травмы, а, во-вторых, всё равно уступила Анне Щербаковой и Камиле Валиевой, заняв привычное для себя третье место. Очевидно, что искусственно снижать сложность и ждать ошибок соперниц — не в характере Трусовой. Если есть выбор, она всегда предпочтёт рисковать и идти ва-банк.

А значит, нас, скорее всего, опять ждёт полная палитра эмоций после прокатов Трусовой. Предугадать, когда Саша сделает пять квадов и побьёт мировой рекорд, а когда провалится и проиграет фигуристкам без ультра-си, практически нереально. Это не отменяет её хороших шансов на олимпийское золото, ведь для этого ей надо выдать за сезон один нормальный (для себя) прокат с одним-двумя падениями и один эталонный, как неделей ранее в Челябинске.

Несмотря на ожидания многих болельщиков и специалистов, Трусова не отказалась от своего сумасшедшего контента после возвращения к Этери Тутберидзе. И это, пожалуй, главный вывод, который можно сделать после прокатов в Челябинске и Норвуде. Переходя полтора года назад от Тутберидзе к Плющенко, Саша сетовала, что в «Хрустальном» ей не разрешали прыгать пять четверных. Плющенко действовал иначе и поддерживал максимализм своей подопечной, но только до первого провала.

В тандеме Трусовой и Тутберидзе рискует только Саша

Возвращение к Тутберидзе позволяло ожидать, что Трусова согласится на условия тренерского штаба и откажется от чрезмерного риска в угоду стабильности. Но вместо этого Саша с первых же стартов заявляет космический контент, что было бы невозможно без одобрения Этери Георгиевны. В теории именно Тутберидзе кажется единственным человеком, способным обуздать упрямый характер Трусовой. У неё для этого есть и тренерская мудрость, и высочайший авторитет. Но почему же Этери не запрещает Саше рисковать?

Вряд ли бы Тутберидзе вела себя подобным образом, будь Трусова её единственной претенденткой на золото Пекина. Но сейчас в «Хрустальном» сразу шесть топ-одиночниц, каждая из которых с той или иной вероятностью может поехать в Пекин и оказаться на пьедестале. А потому она и может позволить одной из шести рисковать. Ведь пока Трусова ставит на карту карьеру, сама Тутберидзе практически ничего не теряет. У неё и без Саши есть кому выигрывать Олимпиаду.