Тутберидзе даёт Трусовой колоссальную нагрузку в начале сезона. Как бы девочку не загнали

После турнира в США Сашу внезапно заявили на этап Кубка России в Сызрани. Выдержит ли фигуристка шесть прокатов за две недели?

Шесть полноценных выступлений за две недели – просто колоссальная нагрузка по меркам фигурного катания. А в самом начале сложнейшего олимпийского сезона такой график и вовсе кажется авантюрой. Но Александре Трусовой не привыкать идти на риск и крушить стереотипы.

Этери Тутберидзе разработала для Саши индивидуальный план с обилием турниров и перелётов. В «Хрустальном» считают, что через напряжённый график фигуристка сможет обрести так необходимые ей стабильность и уверенность.

Но есть риск, что Трусову просто загонят, и к решающим турнирам у Русской ракеты не будет ни сил, ни мотивации.

Пятнадцать квадов для Русской ракеты

Трусова первой из звёздных российских фигуристок открыла олимпийский сезон. Ученица Этери Тутберидзе успела поучаствовать в скромном турнире U.S. International Figure Skating Classic, где едва не отдала победу из-за массы ошибок в произвольной программе. При этом в США Саша отправилась аккурат после открытых прокатов сборной России в Челябинске, где выдала настоящую феерию. Русская ракетка за неделю исполнила четыре полноценных проката, которые разделила долгая дорога из Челябинска в Норвуд, штат Массачусетс. Но и после такого интенсивного старта сезона Саша и не думает брать передышку.

В последний момент имя уникальной фигуристки оказалось в заявке первого этапа Кубка России в Сызрани, который пройдёт с 22 по 26 сентября. Невероятно сложное расписание для любого спортсмена. Однако Саша не была бы Сашей, если бы не ставила перед собой глобальные цели. На данный момент нет никаких сомнений, что и на домашнем турнире фигуристка попробует зайти на пять четверных в произвольной программе и прыгнуть тройной аксель в короткой. 15 квадов для Трусовой за неполные две недели — шутка ли?

Уже понятно, что без серьёзных причин ожидать снижения уровня сложности от Трусовой не стоит. И вряд ли это можно назвать безрассудством — вероятно, спортсменка и её тренеры придерживаются конкретного плана подготовки к отбору на Олимпиаду.

Тутберидзе пробует новый подход в работе с Трусовой

По всей видимости, Тутберидзе пробует новые подходы в работе с талантливой подопечной. Теперь она не сдерживает Сашу и позволяет ей прыгать столько четверных, сколько та считает нужным. С психологической точки зрения это умное решение, поскольку обеспечивает спортсменке комфортные соревновательные условия. Трусова — из тех фигуристок, которым необходимо чувствовать своё техническое превосходство, чтобы выступать на достойном уровне.

Конечно, одного только желания недостаточно. Это показало выступление в Америке: срыв в произвольной программе вновь заставил специалистов задуматься о форме фигуристки и рациональности её максималистского отношения к тренировкам, а также о целесообразности плотного графика соревнований в начале сезона. Последнее — вопрос уже к Тутберидзе, именно она занимается выбором турниров для своих учениц.

В этот раз Этери Георгиевна решила загрузить Сашу по полной, и на то есть причины. Во-первых, Трусовой необходимо выбрать оптимальный контент и наработать его, а также выстроить грамотный рисунок программ. Во-вторых, прокаты нужны для более точного попадания в образы, совершенствования хореографии. Наконец, усиленные тренировки и частые выступления полезны для поддержания формы: привести мышцы в тонус, отточить движения, отшлифовать вращения и дорожки шагов — всё это поможет Трусовой набрать мощный ход.

Ошибки Саши в Норвуде огорчили, но воспринимать эту неудачу как определяющую точно не стоит. Спортсменка ещё не полностью вошла в сумасшедший соревновательный темп сезона: сказались акклиматизация и маленький перерыв между прокатами. Многие эксперты полагают, что это никак не повлияет на уверенность фигуристки, зато даст ей дополнительную мотивацию к развитию.

«Не думаю, что это может сказаться на уверенности Саши. Пускай лучше такое случится на этом старте, чем на более важном. Нужно ко всему подходить на максимуме. Уже перед самим стартом понимать, что будешь делать на соревнованиях, а что пока не нужно. Всегда можно что-то убрать. Понижать планку не очень хорошо», — объясняла вице-чемпионка мира Алёна Леонова.

График Трусовой вызывает опасения

Пока всё выглядит так, что новая тактика Тутберидзе звучит как «прыгать, нельзя сдаваться». Но есть опасения, что коварная запятая может перекочевать в конец предложения. Риск подобного предприятия заключается в том, что у Трусовой банально может не хватить сил провести весь сезон на таком уровне, причём это касается как физического аспекта, так и психологического. Любой неудачный прокат способен выбить спортсмена из колеи и определить сценарий сезона, а жёсткий график на фоне постоянной усталости лишь увеличивает вероятность провала.

Кроме того, нужно учитывать, что Саше уже не 15 лет — чрезмерные физические нагрузки могут вскрыть старые травмы или добавить новые, усугубить влияние переходного возраста. Что-то подобное мы уже наблюдали в случае с Евгенией Медведевой четыре года назад. Вот и в ситуации с Трусовой невольно думаешь: как бы девочку не загнали.

Тем не менее хочется верить, что у Этери Георгиевны всё продумано. Заявлять Сашу на каждый старт будет просто невозможно. Ставка делается на то, что Трусовой надо как можно раньше войти в сезон, почувствовать соревновательные нагрузки и привыкнуть к ответственности. После этапа Кубка России у Трусовой запланировано выступление на этапе Гран-при в США в конце октября, а в середине ноября — на этапе в Японии. Так что время на отдых и восстановление у Трусовой будет.