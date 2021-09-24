Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Сын Плющенко и Рудковской катается со сломанной рукой: что произошло, реакция болельщиков, объяснение мамы Гном Гномыча

«Зачем такие мучения ребёнку?» Болельщиков возмутили тренировки сына Плющенко в гипсе
Алексей Адамов
Сын Плющенко катается со сломанной рукой
Комментарии
Восьмилетний Саша катается с переломом руки. Но героизм звёздного мальчика оценили далеко не все.

Начинающий тренер Евгений Плющенко лишился всех фигуристов, способных прославить академию его имени на Олимпиаде в Пекине. Впрочем, это не мешает двукратному олимпийскому чемпиону оставаться в центре внимания и создавать громкие инфоповоды.

Появление восьмилетнего сына Плющенко Александра на льду в гипсе вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей. Часть болельщиков поддерживают Евгения в том, что перелом руки не является веской причиной для пропуска тренировок. Мол, иначе чемпиона и не вырастить. Но героизм звёздного мальчика оценили далеко не все. Многие упрекают Плющенко и его супругу Яну Рудковскую в жёстких методах воспитания и даже призывают органы опеки присмотреться к этой семье.

Так почему юный фигурист продолжает кататься, несмотря на серьёзную травму?

Сын Плющенко обыгрывает фигуристов гораздо старше себя. Гном Гномыч реально так крут? Сын Плющенко обыгрывает фигуристов гораздо старше себя. Гном Гномыч реально так крут?

Гном Гномыч начал сниматься в рекламе раньше, чем разговаривать

Восьмилетний Саша Плющенко (или просто Гном Гномыч) продолжает оставаться самым известным ребёнком России. Сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской дружит со звёздами шоу-бизнеса, постоянно что-то рекламирует и снимается для «инстаграма», который приносит ему хороший доход. Однако основной деятельностью Саши остаётся фигурное катание.

Мальчик встал на коньки в два года и чуть ли не в каждом интервью говорит, что хочет превзойти достижение великого отца и выступить на пяти Олимпийских играх. К восьми годам Плющенко-младший не проиграл ни одного турнира, но всерьёз оценивать его спортивные перспективы пока рано. Да, Саша легко обыгрывает фигуристов гораздо старше себя, но более-менее приличной конкуренции среди одиночников в этом возрасте просто нет.

Отказывался есть и тренироваться. Как сын Плющенко оказался в кабинете у психолога Отказывался есть и тренироваться. Как сын Плющенко оказался в кабинете у психолога

Сын Плющенко сломал руку, защищая ворота

По-настоящему оценить талант и психологическую устойчивость Александра мы сможем через несколько лет, когда он выйдет на юниорский уровень. Но его одержимость фигурным катанием бросается в глаза уже сейчас.
Гном Гномыч взволновал подписчиков видео, на котором его левая рука находится в гипсе.

«Говорила мне мама, что играй аккуратно в футбол со взрослыми ребятами! Стоял вратарём на воротах. Неудачно отбил мяч. Итог — перелом лучевой кости. Ну ничего, врачи сказали, что жить буду. И можно в лайтовом режиме тренироваться. Жаль, что так получилось, только форму набрал», — говорится в подписи к посту.

В комментариях подписчики (а их у Саши 1,3 млн, больше, чем у любого действующего фигуриста планеты) желают мальчику скорейшего выздоровления и просят беречь себя.

Удивительно, но даже перелом руки не заставил Гном Гномыча прервать тренировки. Юный спортсмен, несмотря на гипс, занимается в тренажёрном зале и накатывает новую программу под песню Би-2 «Мой рок-н-ролл».

«Был в суперформе, готовился к ближайшим соревновательным стартам с новой программой, со сложнейшим контентом — и вот, всё коту под хвост. Что делать? Вешать коньки на гвоздь на месяц! Врачи с Евгением приняли решение не прекращать тренировки, заниматься в лайт-режиме. Без сложных прыжков и в облегчённом варианте накатывать программу и заниматься в зале. Саша чётко дал понять всем, что без льда он не может. Через день вышел на лёд. Это было не только решение Евгения, это было его твёрдое решение», — написала в своём «инстаграме» Рудковская.

«Лишаете ребёнка детства»

Видео, на котором Саша катает свою программу, пусть и без сложных прыжков, но с загипсованной рукой, собрало тысячи комментариев на страницах Рудковской и самого спортсмена в «инстаграме». Наряду с пожеланиями здоровья и словами поддержки в адрес смелого мальчика присутствует и обильная критика в адрес его родителей.Болельщиков возмутили тренировки сына Плющенко в гипсе. У многих пользователей в голове не укладывается, как можно выставлять восьмилетнего ребёнка на лёд со сломанной рукой.

— Для чего? Это опасно и больно

— Мне этого не понять. Скажите, пожалуйста, во имя чего?

— Что может хотеть семилетний ребёнок? Только то, что родители заставят. А вот с переломом на лёд… это попахивает нарушением прав ребёнка

«Что, денег не хватает?» Восьмимесячному сыну Плющенко дали прозвище и завели личный блог «Что, денег не хватает?» Восьмимесячному сыну Плющенко дали прозвище и завели личный блог

— Бедный ребёнок, родители и поболеть не дадут. Вот скажите, что вы от него хотите? Чтобы стал супермегазвездой? Это ему нужно? Любит мальчик играть в футбол, а родители: нет, папа катается и тебе нужно. Лишаете ребёнка детства

— А органы опеки куда смотрят? Или их только бедные интересуют?

— Нет героизма в тренировках с травмой! Просто жуть какая-то

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021