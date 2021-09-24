«Зачем такие мучения ребёнку?» Болельщиков возмутили тренировки сына Плющенко в гипсе

Восьмилетний Саша катается с переломом руки. Но героизм звёздного мальчика оценили далеко не все.

Начинающий тренер Евгений Плющенко лишился всех фигуристов, способных прославить академию его имени на Олимпиаде в Пекине. Впрочем, это не мешает двукратному олимпийскому чемпиону оставаться в центре внимания и создавать громкие инфоповоды.

Появление восьмилетнего сына Плющенко Александра на льду в гипсе вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей. Часть болельщиков поддерживают Евгения в том, что перелом руки не является веской причиной для пропуска тренировок. Мол, иначе чемпиона и не вырастить. Но героизм звёздного мальчика оценили далеко не все. Многие упрекают Плющенко и его супругу Яну Рудковскую в жёстких методах воспитания и даже призывают органы опеки присмотреться к этой семье.

Так почему юный фигурист продолжает кататься, несмотря на серьёзную травму?

Гном Гномыч начал сниматься в рекламе раньше, чем разговаривать

Восьмилетний Саша Плющенко (или просто Гном Гномыч) продолжает оставаться самым известным ребёнком России. Сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской дружит со звёздами шоу-бизнеса, постоянно что-то рекламирует и снимается для «инстаграма», который приносит ему хороший доход. Однако основной деятельностью Саши остаётся фигурное катание.

Мальчик встал на коньки в два года и чуть ли не в каждом интервью говорит, что хочет превзойти достижение великого отца и выступить на пяти Олимпийских играх. К восьми годам Плющенко-младший не проиграл ни одного турнира, но всерьёз оценивать его спортивные перспективы пока рано. Да, Саша легко обыгрывает фигуристов гораздо старше себя, но более-менее приличной конкуренции среди одиночников в этом возрасте просто нет.

Сын Плющенко сломал руку, защищая ворота

По-настоящему оценить талант и психологическую устойчивость Александра мы сможем через несколько лет, когда он выйдет на юниорский уровень. Но его одержимость фигурным катанием бросается в глаза уже сейчас.

Гном Гномыч взволновал подписчиков видео, на котором его левая рука находится в гипсе.

«Говорила мне мама, что играй аккуратно в футбол со взрослыми ребятами! Стоял вратарём на воротах. Неудачно отбил мяч. Итог — перелом лучевой кости. Ну ничего, врачи сказали, что жить буду. И можно в лайтовом режиме тренироваться. Жаль, что так получилось, только форму набрал», — говорится в подписи к посту.

В комментариях подписчики (а их у Саши 1,3 млн, больше, чем у любого действующего фигуриста планеты) желают мальчику скорейшего выздоровления и просят беречь себя.

Удивительно, но даже перелом руки не заставил Гном Гномыча прервать тренировки. Юный спортсмен, несмотря на гипс, занимается в тренажёрном зале и накатывает новую программу под песню Би-2 «Мой рок-н-ролл».

«Был в суперформе, готовился к ближайшим соревновательным стартам с новой программой, со сложнейшим контентом — и вот, всё коту под хвост. Что делать? Вешать коньки на гвоздь на месяц! Врачи с Евгением приняли решение не прекращать тренировки, заниматься в лайт-режиме. Без сложных прыжков и в облегчённом варианте накатывать программу и заниматься в зале. Саша чётко дал понять всем, что без льда он не может. Через день вышел на лёд. Это было не только решение Евгения, это было его твёрдое решение», — написала в своём «инстаграме» Рудковская.

«Лишаете ребёнка детства»

Видео, на котором Саша катает свою программу, пусть и без сложных прыжков, но с загипсованной рукой, собрало тысячи комментариев на страницах Рудковской и самого спортсмена в «инстаграме». Наряду с пожеланиями здоровья и словами поддержки в адрес смелого мальчика присутствует и обильная критика в адрес его родителей.Болельщиков возмутили тренировки сына Плющенко в гипсе. У многих пользователей в голове не укладывается, как можно выставлять восьмилетнего ребёнка на лёд со сломанной рукой.

— Для чего? Это опасно и больно

— Мне этого не понять. Скажите, пожалуйста, во имя чего?

— Что может хотеть семилетний ребёнок? Только то, что родители заставят. А вот с переломом на лёд… это попахивает нарушением прав ребёнка

— Бедный ребёнок, родители и поболеть не дадут. Вот скажите, что вы от него хотите? Чтобы стал супермегазвездой? Это ему нужно? Любит мальчик играть в футбол, а родители: нет, папа катается и тебе нужно. Лишаете ребёнка детства

— А органы опеки куда смотрят? Или их только бедные интересуют?

— Нет героизма в тренировках с травмой! Просто жуть какая-то