Медведева создала шедевр. Такой крутой программы сейчас нет ни у одной ученицы Тутберидзе

Евгению Медведеву с трудом можно назвать действующей спортсменкой. Фигуристка почти два года не появлялась на соревнованиях, а от борьбы за Олимпиаду отказалась. Но это не мешает ей, как и прежде, приводить в восторг своими прокатами.

На шоу «Влюблённые в фигурное катание» Медведева устроила болельщикам невероятный сюрприз. Двукратная чемпионка мира исполнила программу под музыку из Цирка дю Солей, с которой должна была блистать ещё в прошлом сезоне.

Такой раскованной и экспрессивной мы Женю ещё не видели! В идеальном исполнении «Цирк» оказался истинным шедевром. Именно с такой программой и надо ехать на Олимпиаду.



К сожалению, такой крутой программы сейчас нет ни у одной из учениц Этери Тутберидзе, ведущих борьбу за Пекин.

Медведева так и не показала новые программы на крупных турнирах

Последнее официальное выступление Евгении Медведевой состоялось год назад. На открытых прокатах сборной России фигуристка выглядела слабо и беспомощно. Женя срывала прыжки и еле-еле выкатывала программы. Символом провала стала гримаса спортсменки после неудачной попытки сделать колесо. Особенно грустно, что из-за разобранного состояния Медведевой зрителям не удалось по-настоящему насладиться её новыми программами.



Евгения всегда славилась интересными и многогранными номерами. Но к предолимпийскому сезону превзошла саму себя. Короткая программа под вальс «Маскарад» получилась торжественной и величественной. Ну а произвольная произвела настоящий фурор! «Цирк дю Солей» в постановке известного канадского хореографа Ше-Линн Бурн стал настоящим откровением. Крайне редко в соревновательной программе увидишь столько уникальных фишек и нестандартных элементов. Даже при откровенно плохом исполнении в чёрном тренировочном костюме было видно, что Женя и Ше-Линн создали маленький шедевр.

Болельщики с особым трепетом ждали следующий прокат «Цирка дю Солей». Но в прошлом сезоне на соревнования Женя так и не вышла. На шоу же она отдавала предпочтение номерам, поставленным в «Хрустальном». Казалось, Медведева бережёт уникальные программы для Олимпиады. Но летом фигуристка окончательно отказалась от мечты поехать в Пекин. Болельщики тяжело переживали выбор любимой спортсменки. А отдельное расстройство вызывало то, что они так и не увидят «Маскарад» и «Цирк» в должном виде.

Медведева выдала настоящую феерию на шоу в Москве

И только спустя год Женя всё-таки решила осуществить мечту болельщиков. На шоу «Влюблённые в фигурное катание» чемпионка явила миру «Цирк» в том виде, в котором он и должен быть. Правда, почти без прыжков, но в данном случае это и неважно. То, что сотворила Медведева на шоу в Москве, иначе как искусством не назовёшь.



Женя вышла на лёд в роскошном фиолетовом платье с короткой балетной пачкой. На голове у фигуристки красовалась золотая диадема. Один только образ девушки приводил в восторг. Но потом начался настоящий спектакль, и зал замер. Такой игривой и раскованной мы Женю ещё не видели. Она вдохновенно, с полной отдачей исполняла программу, которой так и не было суждено стать соревновательной.



Каждая секунда выступления была наполнена сложной хореографией и уникальными находками. А сколько экспрессии и артистизма Медведева вложила в этот образ! Эмоциональным пиком программы стало колесо, которое в этот раз Жене удалось на отлично. Зал буквально взревел, когда фигуристка исполнила этот коварный элемент. Медведева доказала, что прошлогодний прокат был недоразумением.

Шедевр Медведевой сильнее всех олимпийских программ учениц Тутберидзе

«Цирк дю Солей» Медведевой — выдающаяся и ни на что не похожая постановка. Участвуй Женя в этом году в открытых прокатах, она бы затмила там всех. Постановка двукратной чемпионки мира выгодно отличается от программ главных претенденток на Пекин. Пожалуй, только «Круэлла» Трусовой может с ней потягаться, но и то больше за счёт парада четверных, а не уникальной хореографии.



Что уж говорить, если даже недоброжелатели Жени восторгаются программой и предлагают ей отдать её какой-либо действующей фигуристке. И это неудивительно, ведь именно такие постановки и хочется видеть на Олимпиаде.

Как ни печально признавать, ни одна программа россиянок в этом году не имеет того потенциала, что есть у «Алегрии». С этим номером Женя была бы бриллиантом группы Тутберидзе, если бы продолжила карьеру. В коллекции Даниила Глейхенгауза тоже есть выдающиеся постановки, но его главный козырь – умение помогать фигуристкам набирать максимум баллов за каждое движение на льду. Бросается в глаза холодный расчёт. А постановка от Ше-Линн Бурн, кажется, лишена этой математики и позволяет Медведевой отвязаться по полной, устроив на льду настоящую феерию.



Несмотря на приостановку карьеры, Медведева продолжает совершенствоваться. Тем обиднее, что возвращение двукратной чемпионки мира на соревнования уже практически невозможно. Такую Женю, такую постановку хочется видеть на Олимпиаде. Но время Медведевой ушло. В Пекине суждено блистать другим фигуристкам, а потрясающей программе Евгении уготовано быть гвоздём самых крутых и популярных шоу.